【福井国体1回戦】山梨が兵庫を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、テクノポート福井総合公園 芝生広場で兵庫県選抜少年男子 vs 山梨県選抜少年男子の試合が行われました。

前半、山梨は試合を有利に進め、兵庫からリードを奪う展開。

前半終了時点で、山梨は1点、兵庫は0点となる。

後半に入り、兵庫は山梨のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、山梨は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、山梨は、3点もの大差をつけ、兵庫を降しての勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 兵庫県選抜少年男子

GK 1 林 憲太朗（1年）

DF 2 福島 淳平（1年）

DF 3 木谷 亮太（1年）

DF 4 藤井 龍馬（1年）

DF 6 熊元 航征（1年）

MF 5 馬場 智己（1年）

MF 7 中島 陸（2年）(C)

MF 8 松井 治輝（1年）

MF 10 為則 太一（1年）

MF 15 田中 魁人（1年）

FW 11 五味 郁登（1年）

GK 12 マンビ マーカス(1年)

MF 13 堀 海斗（1年）

MF 14 渡邊 悠平（1年）

FW 9 松野 隼輝（1年）

FW 16 三浦 敏邦（1年）

■ 山梨県選抜少年男子

GK 12 田中 大貴（2年）

DF 2 佐野 大樹（1年）

DF 3 及川 青空（1年）

DF 4 川野 泰治（1年）

DF 5 伊藤 真都（2年）(C)

MF 6 五十嵐 琉偉(1年)

MF 7 小川 嵩翔（1年）

MF 8 米野 智大（2年）

MF 11 深沢 寛太（2年）

FW 9 星野 佑弥（2年）

FW 10 川口 翼（1年）

GK 1 熊倉 匠（1年）

DF 13 飯弘 壱大（1年）

MF 14 笹沼 航紀（1年）

FW 15 吉田 龍之佑(1年)

FW 16 山中 琉聖（1年）