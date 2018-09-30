【福井国体1回戦】山梨が兵庫を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、テクノポート福井総合公園 芝生広場で兵庫県選抜少年男子 vs 山梨県選抜少年男子の試合が行われました。
前半、山梨は試合を有利に進め、兵庫からリードを奪う展開。
前半終了時点で、山梨は1点、兵庫は0点となる。
後半に入り、兵庫は山梨のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、山梨は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、山梨は、3点もの大差をつけ、兵庫を降しての勝利です。

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メンバー

■ 兵庫県選抜少年男子

GK　1　林 憲太朗（1年）

DF　2　福島 淳平（1年）

DF　3　木谷 亮太（1年）

DF　4　藤井 龍馬（1年）

DF　6　熊元 航征（1年）

MF　5　馬場 智己（1年）

MF　7　中島 陸（2年）(C)

MF　8　松井 治輝（1年）

MF　10　為則 太一（1年）

MF　15　田中 魁人（1年）

FW　11　五味 郁登（1年）

GK　12　マンビ マーカス(1年)

MF　13　堀 海斗（1年）

MF　14　渡邊 悠平（1年）

FW　9　松野 隼輝（1年）

FW　16　三浦 敏邦（1年）

■ 山梨県選抜少年男子

GK　12　田中 大貴（2年）

DF　2　佐野 大樹（1年）

DF　3　及川 青空（1年）

DF　4　川野 泰治（1年）

DF　5　伊藤 真都（2年）(C)

MF　6　五十嵐 琉偉(1年)

MF　7　小川 嵩翔（1年）

MF　8　米野 智大（2年）

MF　11　深沢 寛太（2年）

FW　9　星野 佑弥（2年）

FW　10　川口 翼（1年）

GK　1　熊倉 匠（1年）

DF　13　飯弘 壱大（1年）

MF　14　笹沼 航紀（1年）

FW　15　吉田 龍之佑(1年)

FW　16　山中 琉聖（1年）

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