【福井国体1回戦】山梨が兵庫を突き放しての勝利

福井国体1回戦は9月30日 (日)、テクノポート福井総合公園 芝生広場で兵庫県選抜少年男子 vs 山梨県選抜少年男子の試合が行われました。
前半、山梨は試合を有利に進め、兵庫からリードを奪う展開。
前半終了時点で、山梨は1点、兵庫は0点となる。
後半に入り、兵庫は山梨のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、山梨は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、山梨は、3点もの大差をつけ、兵庫を降しての勝利です。
メンバー
■ 兵庫県選抜少年男子
GK 1 林 憲太朗（1年）
DF 2 福島 淳平（1年）
DF 3 木谷 亮太（1年）
DF 4 藤井 龍馬（1年）
DF 6 熊元 航征（1年）
MF 5 馬場 智己（1年）
MF 7 中島 陸（2年）(C)
MF 8 松井 治輝（1年）
MF 10 為則 太一（1年）
MF 15 田中 魁人（1年）
FW 11 五味 郁登（1年）
GK 12 マンビ マーカス(1年)
MF 13 堀 海斗（1年）
MF 14 渡邊 悠平（1年）
FW 9 松野 隼輝（1年）
FW 16 三浦 敏邦（1年）
■ 山梨県選抜少年男子
GK 12 田中 大貴（2年）
DF 2 佐野 大樹（1年）
DF 3 及川 青空（1年）
DF 4 川野 泰治（1年）
DF 5 伊藤 真都（2年）(C)
MF 6 五十嵐 琉偉(1年)
MF 7 小川 嵩翔（1年）
MF 8 米野 智大（2年）
MF 11 深沢 寛太（2年）
FW 9 星野 佑弥（2年）
FW 10 川口 翼（1年）
GK 1 熊倉 匠（1年）
DF 13 飯弘 壱大（1年）
MF 14 笹沼 航紀（1年）
FW 15 吉田 龍之佑(1年)
FW 16 山中 琉聖（1年）