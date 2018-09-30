【福井国体1回戦】石川が静岡をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、三国運動公園 陸上競技場で静岡県選抜少年男子 vs 石川県選抜少年男子の試合が行われました。

前半、静岡と石川は0 - 0の同点で折り返します。後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、石川が、静岡を5 - 4にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 静岡県選抜少年男子

GK 1 西澤 翼（1年）(C)

DF 2 小林 篤毅（1年）

DF 3 稲葉 楽（1年）

DF 5 大塚 亮介（1年）

DF 6 橋本 悠雅（1年）

MF 7 竹内 洲人（1年）

MF 9 熊取谷 一星(1年)

MF 13 中里 圭佑（1年）

MF 15 山村 琉偉（1年）

FW 11 池端 今汰（1年）

FW 16 小野田 龍剛(2年)

GK 12 後藤 佑介（1年）

DF 4 川田 啓介（1年）

MF 8 村上 太一（2年）

MF 10 島尻 智貴（1年）

FW 14 花田 耀祐（1年）

■ 石川県選抜少年男子

GK 1 紙谷 正平（2年）

DF 2 別宗 裕太（2年）(C)

DF 3 藤田 隼矢（1年）

DF 5 内山 仁（1年）

MF 6 佐々木 楓（2年）

MF 10 宮本 貫太（1年）

MF 13 安納 透也（1年）

MF 14 酒尾 竜生（1年）

MF 16 福地 優穏（2年）

FW 9 駒沢 直哉（1年）

FW 11 内藤 誠吾（2年）

GK 12 影近 大輔（2年）

DF 4 上野 千嘉（1年）

MF 7 小林 大佑（2年）

MF 8 鈴木 嶺騎（1年）

FW 15 坂本 健太（2年）