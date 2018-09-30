【福井国体1回戦】石川が静岡をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、三国運動公園 陸上競技場で静岡県選抜少年男子 vs 石川県選抜少年男子の試合が行われました。
前半、静岡と石川は0 - 0の同点で折り返します。後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、石川が、静岡を5 - 4にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 静岡県選抜少年男子

GK　1　西澤 翼（1年）(C)

DF　2　小林 篤毅（1年）

DF　3　稲葉 楽（1年）

DF　5　大塚 亮介（1年）

DF　6　橋本 悠雅（1年）

MF　7　竹内 洲人（1年）

MF　9　熊取谷 一星(1年)

MF　13　中里 圭佑（1年）

MF　15　山村 琉偉（1年）

FW　11　池端 今汰（1年）

FW　16　小野田 龍剛(2年)

GK　12　後藤 佑介（1年）

DF　4　川田 啓介（1年）

MF　8　村上 太一（2年）

MF　10　島尻 智貴（1年）

FW　14　花田 耀祐（1年）

■ 石川県選抜少年男子

GK　1　紙谷 正平（2年）

DF　2　別宗 裕太（2年）(C)

DF　3　藤田 隼矢（1年）

DF　5　内山 仁（1年）

MF　6　佐々木 楓（2年）

MF　10　宮本 貫太（1年）

MF　13　安納 透也（1年）

MF　14　酒尾 竜生（1年）

MF　16　福地 優穏（2年）

FW　9　駒沢 直哉（1年）

FW　11　内藤 誠吾（2年）

GK　12　影近 大輔（2年）

DF　4　上野 千嘉（1年）

MF　7　小林 大佑（2年）

MF　8　鈴木 嶺騎（1年）

FW　15　坂本 健太（2年）

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