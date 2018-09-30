【J3第25節】群馬が相模原との一進一退を制す

J3リーグ第25節は9月30日 (日)、相模原ギオンスタジアムでSC相模原 vs ザスパクサツ群馬の試合が行われました。
前半終了時点で、群馬は0点、相模原は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、相模原は群馬のゴールを割ることはできず、一方群馬は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、群馬は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。
メンバー
■ SC相模原
GK 29 田中 雄大
DF 2 丹羽 竜平
DF 4 米原 祐
DF 5 梅井 大輝
DF 17 保崎 淳
DF 35 森本 大貴
MF 6 梶山 幹太
MF 8 谷澤 達也
MF 21 徳永 裕大
MF 38 千明 聖典
FW 39 松本 孝平
GK 23 大畑 拓也
DF 15 辻尾 真二
MF 18 成岡 翔
MF 50 トロ
FW 9 ジョン ガブリエル
FW 13 久保 裕一
FW 14 チッキーニョ
■ ザスパクサツ群馬
GK 21 松原 修平
DF 13 久木田 紳吾
DF 2 舩津 徹也
DF 40 小柳 達司
MF 29 星原 健太
MF 8 風間 宏希
MF 33 碓井 鉄平
MF 11 岡庭 裕貴
FW 15 金城 ジャスティン俊樹
FW 7 高橋 駿太
FW 50 山崎 雅人
GK 23 朴 昇利
DF 4 坪内 秀介
MF 30 松下 裕樹
MF 17 鈴木 崇文
MF 6 小林 竜樹
FW 27 大島 康樹
FW 39 大久保 哲哉
スタッツ
相模原群馬CK数25PK数00オフサイド数75シュート数98直接FK数109警告数22退場数00間接FK数76