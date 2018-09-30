【J3第25節】群馬が相模原との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月30日 (日)、相模原ギオンスタジアムでSC相模原 vs ザスパクサツ群馬の試合が行われました。
前半終了時点で、群馬は0点、相模原は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、相模原は群馬のゴールを割ることはできず、一方群馬は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、群馬は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ SC相模原

GK　29　田中　雄大
DF　2　丹羽　竜平
DF　4　米原　祐
DF　5　梅井　大輝
DF　17　保崎　淳
DF　35　森本　大貴
MF　6　梶山　幹太
MF　8　谷澤　達也
MF　21　徳永　裕大
MF　38　千明　聖典
FW　39　松本　孝平

GK　23　大畑　拓也
DF　15　辻尾　真二
MF　18　成岡　翔
MF　50　トロ
FW　9　ジョン　ガブリエル
FW　13　久保　裕一
FW　14　チッキーニョ

■ ザスパクサツ群馬

GK　21　松原　修平
DF　13　久木田　紳吾
DF　2　舩津　徹也
DF　40　小柳　達司
MF　29　星原　健太
MF　8　風間　宏希
MF　33　碓井　鉄平
MF　11　岡庭　裕貴
FW　15　金城　ジャスティン俊樹
FW　7　高橋　駿太
FW　50　山崎　雅人

GK　23　朴　昇利
DF　4　坪内　秀介
MF　30　松下　裕樹
MF　17　鈴木　崇文
MF　6　小林　竜樹
FW　27　大島　康樹
FW　39　大久保　哲哉

スタッツ

相模原群馬CK数25PK数00オフサイド数75シュート数98直接FK数109警告数22退場数00間接FK数76

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