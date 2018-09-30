【J3第25節】群馬が相模原との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月30日 (日)、相模原ギオンスタジアムでSC相模原 vs ザスパクサツ群馬の試合が行われました。

前半終了時点で、群馬は0点、相模原は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、相模原は群馬のゴールを割ることはできず、一方群馬は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、群馬は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ SC相模原

GK 29 田中 雄大

DF 2 丹羽 竜平

DF 4 米原 祐

DF 5 梅井 大輝

DF 17 保崎 淳

DF 35 森本 大貴

MF 6 梶山 幹太

MF 8 谷澤 達也

MF 21 徳永 裕大

MF 38 千明 聖典

FW 39 松本 孝平

GK 23 大畑 拓也

DF 15 辻尾 真二

MF 18 成岡 翔

MF 50 トロ

FW 9 ジョン ガブリエル

FW 13 久保 裕一

FW 14 チッキーニョ

■ ザスパクサツ群馬

GK 21 松原 修平

DF 13 久木田 紳吾

DF 2 舩津 徹也

DF 40 小柳 達司

MF 29 星原 健太

MF 8 風間 宏希

MF 33 碓井 鉄平

MF 11 岡庭 裕貴

FW 15 金城 ジャスティン俊樹

FW 7 高橋 駿太

FW 50 山崎 雅人

GK 23 朴 昇利

DF 4 坪内 秀介

MF 30 松下 裕樹

MF 17 鈴木 崇文

MF 6 小林 竜樹

FW 27 大島 康樹

FW 39 大久保 哲哉

スタッツ

相模原群馬CK数25PK数00オフサイド数75シュート数98直接FK数109警告数22退場数00間接FK数76