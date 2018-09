【衝撃！】マット・デーモンがあの裁判官を熱演！

9月29日(現地時間)新シーズンがスタートしたアメリカの大人気長寿バラエティー番組・『SNL(サタデー・ナイト・ライブ)』。そのシーズンのスタートと同時にマット・デーモンが今アメリカで最も話題になっている人物を演じて現地でも話題を呼んでいます。

米メディアで今最も話題になっているのが、最高裁判事候補のブレット・カバノー氏の女性暴行疑惑。

中でも、先日行われた性的暴行を受けたと告発したクリスティーン・ブレイジー・フォード博士とカバノー氏の双方が証言を行った米上院司法委員会の公聴会は全米で大きな注目を集め、終了後の現在も大きな議論・話題を呼んでいます。

これまでにも様々な話題を扱ってきた『SNL(サタデー・ナイト・ライブ)』。

今期44シーズン目を迎えた『SNL』が、記念すべきシーズン初回のコールド・オープン(オープニング・コント)に選んだのもやはりその公聴会。

そして、注目のブレット・カバノー氏役をなんと!マット・デーモンが演じた事で話題になっています。

公聴会ではそれまでに見せていたイメージと違う冷静さを欠いたカバノー氏の言動も話題となったのですが、それを見事にマット・デーモンが再現していて、Twitter等でもマットの突然の登場に対する驚きの声と共に「そっくり」という称賛の声が集まっています。

マット・デーモンの他にも、司法委員会(共和党側)からフォード博士への質問者として呼ばれたアリゾナ州のレイチェル・ミッチェル検事をエイディー・ブライアント(SNLレギュラーキャスト・『アイ・フィール・プリティ! 人生最高のハプニング』他)、飲酒についての質問をしたところカバノー氏から議論の残る無礼な回答をされた(公聴会休憩後カバノー氏もそれについて謝罪)エイミー・クロブチャー上院議員をレイチェル・ドラッチ(SNL出身・『スプリング・ブレイクダウン』他)、リンゼイ・グラハム上院議員をケイト・マッキノン(SNLレギュラーキャスト・『ゴーストバスターズ(リブート版)』他)等、on point(適材適所)、尚且つ面白いキャスティングが新シーズンスタート早々話題を呼んでいます。

放送毎にホスト(司会)と音楽ゲストが変わる形式でこれまでにも多くの人気者が出演して来た為、誰がホスト・音楽ゲストとして出演するのかも話題になる『SNL』。

シーズン44の初回を飾った9月29日放送回はアダム・ドライバーがホスト、カニエ・ウェストが音楽ゲストに起用されました。

カニエの出演は感情的理由で降板したアリアナ・グランデの代打(*1)として決定したという事でも話題になりました。

SATURDAY NIGHT LIVE -- 'Adam Driver' Episode 1747 -- Pictured: (l-r) Musical Guest Kanye West, Host Adam Driver, Kenan Thompson in Studio 8H during a promo -- (Photo by: Rosalind O'Connor/NBC)

これまでに議論を呼んだ事も多々あるものも、アメリカの最新の話題を笑いに変えて届け続け人気を博している『SNL』。

ホストや音楽ゲストのラインアップを見るだけでも「アメリカの現在」「アメリカのトレンド」が見えてくる番組だと言っても過言ではない!…と思うのですが、残念ながら現在日本では未放送(過去にはHuluでも配信していたのですが、残念ながら配信終了済み)。

笑いの基準は国によって違うのでコメディーは特に上陸しづらいと言われているのも理解出来るのですが、これまでにも数々のスターを生み出し、旬なスターも多く出演する番組なだけに日本で見られない事が残念で仕方がありません…。

せめて国外からも番組公式YouTubeで最新動画を見られる様にしてくれる日が来る事を願うばかりです…。

番組SNS等では出演者や一部動画等もチェック出来るので、是非皆様も1度チェックしてみて下さいね☆

SATURDAY NIGHT LIVE -- 'Adam Driver' Episode 1747 -- Pictured: Leslie Jones as Serena Williams during 'Weekend Update' in Studio 8H on Saturday, September 29, 2018 -- (Photo by: Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)