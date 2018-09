海外ドラマのヒットメーカー＜ライアン・マーフィー＞が手掛けるドラマが面白い！

ライアン・マーフィーは、大ヒットミュージカル『glee/グリー』を生み出し、今年は『アメリカン・クライム・ストーリー:ヴェルサーチ暗殺』でエミー賞<リミテッドシリーズ部門>で監督賞を受賞しました。常に話題となるドラマを生み出すクリエーターのライアン・マーフィーが手掛ける主なドラマを紹介します。

『glee/グリー』

アメリカで人気のあるミュージカルですが、舞台や映画ではヒットしていたものの、TVドラマシリーズでミュージカルの目立ったヒットはありませんでした。

TVドラマにおいても音楽ものはヒットが難しいとされている中、80年代、90年代をはじめ現代でヒットしている楽曲をカバーしたハイスクール・ミュージカルがTVドラマで登場し、世界的なヒットをしました。

オハイオ州ライマという田舎町にあるマッキンリー高校で、スペイン語教師のウィル・シュースターが廃部寸前のグリー部を新たに<ニュー・ディレクションズ!>と命名し、どん底から全国大会を目指していく青春ミュージカルドラマです。

GLEE: New Directions in all-new episodes of GLEE premiering at a special time Tuesday, April 13 (9:28-10:30 PM ET/PT) on FOX. Pictured bottom row L-R: Kevin McHale, Mark Salling, Jenna Ushkowitz, Dianna Agron, Lea Michele and Jane Lynch. Middle row L-R: Jessalyn Gilsig, Jayma Mays, Matthew Morrison and Cory Monteith. Top row L-R: Chris Colfer and Amber Riley. (Photo by FOX via Getty Images)

明るくポップなミュージカルパフォーマンスに、キャストたちの抜群の歌唱力が見どころですが、更に面白いのはユニークなキャラクターたちです。

ドラマの主人公たちは、スクールカースト低階層の生徒たち。何かしらコンプレックスがあり学校では<Loser=負け犬>とバカにされ、いじめや偏見に悩みながらも自分たちの道を切りひらいていく姿を描いています。

歌って踊って物事が解決するわけではないですが、自分らしく前向きに生きようとする主人公たちの姿に、多くのファンが元気づけられました。

GLEE: (L-R) Kevin McHale, Chris Colfer, Jenna Ushkowitz, Amber Riley, Cory Monteith and Lea Michele in the 'Sweet Dreams' episode of GLEE airing Thursday, April 18, 2013 (9:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

生徒だけでなく、学校の教師陣である大人のキャラクターもドラマに良いスパイスが効いています。

ウィル・シュースターは、学生時代にグリー部でスターだった教師のウィル・シュースターは、グリー部の顧問となり過去の栄光を取り戻す為、グリー部に生き甲斐を求めていきます。

一方、天敵であるチアリーディングの鬼顧問シー・シルベスターは、ウィルをはじめグリー部を叩き潰す為に容赦ない妨害工作を繰り返すという、想像の斜め上を行くキャラの濃い面々が登場するのもこのドラマも魅力です。

GLEE: Sue (Jane Lynch, R) talks to Will (Matthew Morrison, L) about her old high school performance in the 'Mash Off' episode of GLEE airing Tuesday, Nov. 15 (8:00-9:00 PM ET/PT on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

全米で話題沸騰! 海外ドラマ『glee/グリー』オフィシャルサイト

そんなヒットドラマを手掛けたのが、クリエーターのライアン・マーフィーです。

『glee/グリー』を企画、脚本、演出、製作総指揮を務め、一躍ヒットメーカーとなりました。

ライアン・マーフィーとは?

ライアン・マーフィーのドラマは、クオリティの高いビジュアルと個性的なキャラクターが魅力。また、<LGBTQ>への理解をエンターテイメントを通して描いているのも特徴です。そういったドラマ作りが現代の視聴者たちの支持を得ています。

インディアナ州インディアナポリス出身。大学卒業後は、ジャーナリストをしていて『ロサンゼルス・タイムズ』、『デイリーニューズ』などに寄稿していました。90年代後半になると、脚本を執筆するようになりました。大学在学中に合唱団のメンバーでもあったそうです。

1999年には、ティーンエイジャーコメディの『Popular』はThe WBチャンネルで2シーズン放送された。2003年に放送を開始した『NIP/TUCK マイアミ整形外科医』では企画・製作・脚本・演出を手掛け、2004年にはエミー賞ドラマシリーズ監督賞にノミネートされるとともに、ゴールデン・グローブ賞作品賞にもノミネートされ、翌2005年のゴールデン・グローブ賞では作品賞を受賞した。

HOLLYWOOD, CA - JULY 11: Ryan Murphy speaks onstage as Niecy Nash is honored with a star on the Hollywood Walk Of Fame on July 11, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

私生活では、デヴィッド・ミラーという男性と結婚しています。

BEVERLY HILLS, CA - MARCH 04: David Miller and Ryan Murphy attends the 2018 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 4, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images)

『アメリカン・ホラー・ストーリー』

『glee/グリー』がヒットする最中、ライアン・マーフィーが企画したのは何とホラー・ドラマ!

製作総指揮・脚本・演出を務めています。

学園ミュージカルを作った人とは思えないほど、グロテスクでエロティシズム満載の新たなホラーシリーズが誕生しました。

『glee/グリー』が好きで、ホラーは苦手という人には難しいかもしれませんが、映像が美しくエッジが効いている点や、キャラクターの魅力で、一度観ると中毒性がヤバいドラマなのです。

また、シリーズものではありますが、1シーズン完結で、新シリーズ毎にテーマやストーリー、登場人物も変わるアンソロジー構成になっています。

なので、ホラーもので延々と終わりの見えないストーリーではないので、興味のテーマのストーリーを選んで見ることも魅力の一つです。

BEVERLY HILLS, CA - JUNE 02: A general view of atmosphere at The Paley Center For Media Celebrates 'American Horror Story: The Style Of Scare' at The Paley Center for Media on June 2, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Gabriel Olsen/FilmMagic)

シーズン1は悪霊が棲む家に越してきた家族を襲う恐怖を描いた『呪いの館(Murder House)』。

シーズン2は悪霊の取りつかれたシスターや、人体実験をするマッドサイエンティストなど腐敗した精神病院を描く『精神病棟(Asylum)』。

シーズン3はセイラムの魔女たちの抗争と復讐劇を描いた『魔女団(Coven)』。

シーズン4は見世物小屋を舞台にフリークスたちと殺人鬼を描いた『怪奇劇場(SHOW)』、

シーズン5はホテル・コルテスを舞台に危険で謎めいたホテル支配人エリザベスとそこに棲む殺人鬼たちを描いた『ホテル』。

シーズン6は突如失踪したロアノーク植民地の入植者たちの事件を背景に、ロアノークの亡霊が起こす狂気の一夜を描いた『ロアノーク』。

シーズン7は狂気のカルト集団を描いた『カルト』。

一度ハマったら次はどんなテーマのホラーか期待が膨らみます。

シーズン8の『アポカリプス(原題) / Apocalypse』は、『呪いの館』と『魔女団』間のクロスオーバー・エピソードのようです。

興味がある人は、まずシーズン1とシーズン3を予習してみましょう。

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 03: (Back L-R) Leslie Grossman, Emma Roberts and Adina Porter (Front L-R) Sarah Paulson, Billie Lourd and Kathy Bates of FX's 'American Horror Story: Apocalypse' pose for a portrait during the 2018 Summer Television Critics Association Press Tour at The Beverly Hilton Hotel on August 3, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Rich Fury/Getty Images)

海外ドラマ「アメリカン・ホラー・ストーリー」公式サイト| 20世紀フォックス ホームエンターテイメント

『スクリーム・クイーンズ』

女子大生のヒエラルキーをホラーたっぷりの殺人事件を絡めながらコメディたっちで描いた新感覚のホラー・サスペンスです。

『アメリカン・ホラー・ストーリー』のようなグロテスクでダークなドラマではないですが、スプラッターシーンはあります。女子たちの毒舌っぷりはライアン・マーフィーならではと思わせます。

SCREAM QUEENS: L-R: Lea Michele, Billie Lourd, Abigail Breslin, Emma Roberts and Niecy Nash in the 'Mommie Dearest' episode of SCREAM QUEENS airing Tuesday, Nov. 10 (9:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

オシャレで個性的なキャラクターが見どころです。

SCREAM QUEENS: L-R: Skyler Samuels and Diego Boneta in the first part of the two-hour 'Dorkus' and 'The Final Girls' season finale episodes of SCREAM QUEENS airing Tuesday, Dec. 8 (8:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

海外ドラマ『スクリーム・クイーンズ』オフィシャルサイト | 20世紀フォックス ホーム エンターテイメント

『アメリカン・クライム・ストーリー』

シーズン1は<O・J・シンプソン事件>、シーズン2は<ヴェルサーチ暗殺>を題材とし、シーズン毎にアメリカの時事・事件を扱ったノンフィクション・ドラマです。

『アメリカン・ホラー・ストーリー』と同じくアンソロジー形式で構成されています。

<O・J・シンプソン事件>は、世間を最も騒がせ、人種問題や法廷での裏側など、事件から派生する社会問題を描いており、事件ものに留まらない社会派ドラマになっています。

シーズン2の『ヴェルサーチ暗殺』でライアン・マーフィーは、デザイナーのヴェルサーチを取り巻く華やかな世界を圧倒的な映像美で演出しました。

また、『glee/グリー』でブレイクしたダレン・クリスを連続殺人犯アンドリュー・クナナン役に起用しました。

Darren Criss in American Crime Story (2016)

https://www.imdb.com/title/tt2788432/mediaviewer/rm3237236992

同ドラマでは、第70回プライムタイム・エミー賞<リミテッド・シリーズ部門>の作品賞をはじめ、ライアン・マーフィーは監督賞を受賞。ダレン・クリスも主演男優賞に受賞しました。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Ryan Murphy and Darren Criss attend FOX Broadcasting Company, FX, National Geographic and 20th Century Fox Television 2018 Emmy Nominee Party at Vibiana on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Araya Diaz/Getty Images)

今後は、ハリケーン・カトリーナの被災に遭った病院がテーマの『Katrina: American Crime Story(原題)』と、昨年起こった「#MeToo」運動を題材にしたドラマが製作が予定されています。

『フュード/確執 ベティ vs ジョーン』

ノンフィクションをベースにした、アンソロジーのドラマ・シリーズがもう1つが『フュード/Feud(原題)』です。

“Feud”は、確執、不和という意味で、実在の有名人たちの確執に焦点を当てたドラマです。

第一弾は、1962年の映画『何がジェーンに起ったか?』の撮影裏側を舞台に、当時不仲と言われていた主演女優ベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの確執を描いています。

スーザン・サランドンがベティ・デイヴィスを、ジェシカ・ラングがジョーン・クロフォードを演じ、2大女優の火花散る演技が見どころとなっています。

Susan Sarandon and Jessica Lange in Feud (2017)

https://www.imdb.com/title/tt1984119/mediaviewer/rm2795388416

2大オスカー女優をテレビドラマで見られるとは贅沢!ライアン・マーフィーのドラマは、映画同様の作品味わえるのも魅力です。

ジェシカ・ラングは『アメリカン・ホラー・ストーリー』にも度々出演しています。

NEW YORK, NY - FEBRUARY 13: Susan Sarandon, Ryan Murphy, and Jessica Lange attends the 'Feud' Tastemaker Dinner at The Monkey Bar on February 13, 2017 in New York City. (Photo by Rabbani and Solimene Photography/Getty Images)

『9-1-1:LA救命最前線』

ライアン・マーフィーといえば、ミュージカルドラマ、ゴージャスなホラードラマ、事件&スキャンダルの裏側といった、日常から逸脱した華やかなドラマのイメージが強いので、どうしてもそういった派手な題材のドラマを期待します。

しかし、ライアン・マーフィーが企画・製作総指揮を手掛けた2018年の新ドラマはそんなイメージとは異なるのものです。

消防士、警察、救急コールセンターという事件・事故に遭った人を救う職員たちを主人公に、彼らが働く日常を描いたドラマ。出演者も地味めですが、1エピソード毎の内容が面白くドラマ性が強く見応えがあるです。

消防士ものは、『シカゴ』シリーズのヒットもあり、ドラマの人気ジャンルとなりつつあり、よくある設定のようですが、暗い過去を持った人、マイノリティ、LGBTなどの登場人物たちの心情を深く描かれており、誰かしら共感を得る内容になっています。

全米での視聴率も高く早くもシーズン2の製作が決まりました。

9-1-1: L-R: Rockmond Dunbar, Oliver Stark, Connie Britton, Angela Bassett, Peter Krause, Aisha Hinds and Kenneth Choi. 9-1-1 premieres Wednesday, Jan. 3 (9:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

シーズン2からは、ジェニファー・ラブ・ヒューイットが登場!

9-1-1: Jennifer Love Hewitt. (Photo by FOX via Getty Images)

ライアン・グスマンが消防士役で登場するのも注目です。

9-1-1: Ryan Guzman. (Photo by FOX via Getty Images)

『Pose/ポーズ』

ライアン・マーフィーは作品に"マイノリティ"のキャラクターを登場させ、エンターテイメントを通して“マイノリティ”の人たちがうける葛藤や周囲への理解について描いてきました。

その集大成とも言えるのがこの新しいドラマシリーズです。

『Pose/ポーズ』は100人以上のトランスジェンダーの俳優、スタッフが参加するミュージカルです。

1980年代を舞台に、当時の派手でファッショナブルなニューヨークとダウンタウンの2つの社会を映し出しながら、LGBTQサブカルチャーの世界が絡んでいきます。

とにかく華やかで熱いドラマなので、日本上陸した際は是非チェックしてみてください。

Pose (2018)

https://www.imdb.com/title/tt7562112/mediaviewer/rm3369356288