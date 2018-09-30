【関東大学サッカーリーグ戦2部第14節】立教は東海とスコアレスドロー

関東大学サッカーリーグ2部第14節は9月30日 (日)、立正大学熊谷キャンパスサッカー場で立教大学 vs 東海大学の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ 立教大学
GK 12 瀬尾光宏
DF 28 岩野駿祐
DF 4 井浦智史
DF 5 井上瑠寧
DF 2 相原克哉
MF 13 浅見貫太
MF 7 戸澤千空
MF 24 原大智
FW 10 吉田直矢
FW 9 吉澤泰成
GK 1 栗山聖
DF 3 加藤陽介
DF 17 奥谷康平
MF 15 大塚諒
MF 26 武智悠人
MF 27 志田康太
FW 14 長谷川佳輝
■ 東海大学
GK 42 阿部輝
DF 23 湯江俊太
DF 5 小林陸玖
DF 26 佐藤颯人
MF 9 武井成豪
MF 19 大屋祥吾
MF 14 水越陽也
MF 7 面矢行斗
FW 31 本多翔太郎
FW 11 砂金大輝
FW 10 堀越大蔵
GK 32 森潤一
DF 2 浦野将
DF 6 河野翔太
MF 13 須賀丈太郎
MF 24 佐藤岳
FW 20 菊池智哉
FW 29 武井成豪