【関東大学サッカーリーグ戦2部第14節】立教は東海とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第14節は9月30日 (日)、立正大学熊谷キャンパスサッカー場で立教大学 vs 東海大学の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 立教大学

GK 12 瀬尾光宏

DF 28 岩野駿祐

DF 4 井浦智史

DF 5 井上瑠寧

DF 2 相原克哉

MF 13 浅見貫太

MF 7 戸澤千空

MF 24 原大智

FW 10 吉田直矢

FW 9 吉澤泰成

GK 1 栗山聖

DF 3 加藤陽介

DF 17 奥谷康平

MF 15 大塚諒

MF 26 武智悠人

MF 27 志田康太

FW 14 長谷川佳輝

■ 東海大学

GK 42 阿部輝

DF 23 湯江俊太

DF 5 小林陸玖

DF 26 佐藤颯人

MF 9 武井成豪

MF 19 大屋祥吾

MF 14 水越陽也

MF 7 面矢行斗

FW 31 本多翔太郎

FW 11 砂金大輝

FW 10 堀越大蔵

GK 32 森潤一

DF 2 浦野将

DF 6 河野翔太

MF 13 須賀丈太郎

MF 24 佐藤岳

FW 20 菊池智哉

FW 29 武井成豪