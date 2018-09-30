【関東大学サッカーリーグ戦2部第14節】立教は東海とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第14節は9月30日 (日)、立正大学熊谷キャンパスサッカー場で立教大学 vs 東海大学の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 立教大学

GK　12　瀬尾光宏

DF　28　岩野駿祐

DF　4　井浦智史

DF　5　井上瑠寧

DF　2　相原克哉

MF　13　浅見貫太

MF　7　戸澤千空

MF　24　原大智

FW　10　吉田直矢

FW　9　吉澤泰成

GK　1　栗山聖

DF　3　加藤陽介

DF　17　奥谷康平

MF　15　大塚諒

MF　26　武智悠人

MF　27　志田康太

FW　14　長谷川佳輝

■ 東海大学

GK　42　阿部輝

DF　23　湯江俊太

DF　5　小林陸玖

DF　26　佐藤颯人

MF　9　武井成豪

MF　19　大屋祥吾

MF　14　水越陽也

MF　7　面矢行斗

FW　31　本多翔太郎

FW　11　砂金大輝

FW　10　堀越大蔵

GK　32　森潤一

DF　2　浦野将

DF　6　河野翔太

MF　13　須賀丈太郎

MF　24　佐藤岳

FW　20　菊池智哉

FW　29　武井成豪

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