【J2第35節】金沢が岐阜との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月30日 (日)、石川県西部緑地公園陸上競技場でツエーゲン金沢 vs FC岐阜の試合が行われました。

前半終了時点で、金沢は0点、岐阜は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、岐阜は金沢のゴールを割ることはできず、一方金沢は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 0となり、金沢は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ ツエーゲン金沢

GK 23 白井 裕人

DF 13 石田 崚真

DF 39 庄司 朋乃也

DF 2 山本 義道

DF 45 沼田 圭悟

MF 7 清原 翔平

MF 33 梅鉢 貴秀

MF 26 藤村 慶太

MF 17 加藤 大樹

FW 11 杉浦 恭平

FW 19 垣田 裕暉

GK 22 田尻 健

DF 16 毛利 駿也

DF 27 廣井 友信

MF 8 山藤 健太

MF 14 金子 昌広

MF 32 島津 頼盛

FW 29 マラニョン

■ FC岐阜

GK 25 ビクトル

DF 2 阿部 正紀

DF 3 竹田 忠嗣

DF 27 イヨハ 理 ヘンリー

DF 16 福村 貴幸

MF 31 宮本 航汰

MF 14 風間 宏矢

MF 6 三島 頌平

FW 7 田中 パウロ淳一

FW 18 石川 大地

FW 9 山岸 祐也

GK 21 原田 祐輔

DF 26 長沼 洋一

DF 34 北谷 史孝

MF 8 エセキエル ハム

MF 23 小野 悠斗

MF 30 中島 賢星

FW 24 難波 宏明

スタッツ

金沢岐阜CK数34PK数00オフサイド数00シュート数135直接FK数817警告数10退場数00間接FK数00