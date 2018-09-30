【J2第35節】金沢が岐阜との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月30日 (日)、石川県西部緑地公園陸上競技場でツエーゲン金沢 vs FC岐阜の試合が行われました。
前半終了時点で、金沢は0点、岐阜は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、岐阜は金沢のゴールを割ることはできず、一方金沢は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 0となり、金沢は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ ツエーゲン金沢

GK　23　白井　裕人
DF　13　石田　崚真
DF　39　庄司　朋乃也
DF　2　山本　義道
DF　45　沼田　圭悟
MF　7　清原　翔平
MF　33　梅鉢　貴秀
MF　26　藤村　慶太
MF　17　加藤　大樹
FW　11　杉浦　恭平
FW　19　垣田　裕暉

GK　22　田尻　健
DF　16　毛利　駿也
DF　27　廣井　友信
MF　8　山藤　健太
MF　14　金子　昌広
MF　32　島津　頼盛
FW　29　マラニョン

■ FC岐阜

GK　25　ビクトル
DF　2　阿部　正紀
DF　3　竹田　忠嗣
DF　27　イヨハ　理　ヘンリー
DF　16　福村　貴幸
MF　31　宮本　航汰
MF　14　風間　宏矢
MF　6　三島　頌平
FW　7　田中　パウロ淳一
FW　18　石川　大地
FW　9　山岸　祐也

GK　21　原田　祐輔
DF　26　長沼　洋一
DF　34　北谷　史孝
MF　8　エセキエル　ハム
MF　23　小野　悠斗
MF　30　中島　賢星
FW　24　難波　宏明

スタッツ

金沢岐阜CK数34PK数00オフサイド数00シュート数135直接FK数817警告数10退場数00間接FK数00

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