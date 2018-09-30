【J2第35節】金沢が岐阜との一進一退を制す

J2リーグ第35節は9月30日 (日)、石川県西部緑地公園陸上競技場でツエーゲン金沢 vs FC岐阜の試合が行われました。
前半終了時点で、金沢は0点、岐阜は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、岐阜は金沢のゴールを割ることはできず、一方金沢は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 0となり、金沢は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ ツエーゲン金沢
GK 23 白井 裕人
DF 13 石田 崚真
DF 39 庄司 朋乃也
DF 2 山本 義道
DF 45 沼田 圭悟
MF 7 清原 翔平
MF 33 梅鉢 貴秀
MF 26 藤村 慶太
MF 17 加藤 大樹
FW 11 杉浦 恭平
FW 19 垣田 裕暉
GK 22 田尻 健
DF 16 毛利 駿也
DF 27 廣井 友信
MF 8 山藤 健太
MF 14 金子 昌広
MF 32 島津 頼盛
FW 29 マラニョン
■ FC岐阜
GK 25 ビクトル
DF 2 阿部 正紀
DF 3 竹田 忠嗣
DF 27 イヨハ 理 ヘンリー
DF 16 福村 貴幸
MF 31 宮本 航汰
MF 14 風間 宏矢
MF 6 三島 頌平
FW 7 田中 パウロ淳一
FW 18 石川 大地
FW 9 山岸 祐也
GK 21 原田 祐輔
DF 26 長沼 洋一
DF 34 北谷 史孝
MF 8 エセキエル ハム
MF 23 小野 悠斗
MF 30 中島 賢星
FW 24 難波 宏明
スタッツ
金沢岐阜CK数34PK数00オフサイド数00シュート数135直接FK数817警告数10退場数00間接FK数00