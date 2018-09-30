【J2第35節】山口が攻防の末、横浜FCから逃げ切る

J2リーグ第35節は9月30日 (日)、ニッパツ三ツ沢球技場で横浜FC vs レノファ山口FCの試合が行われました。
山口は横浜FCを激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、山口、横浜FC共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは山口の方であった。
最終スコアは3 - 2となり、山口は、1点差で横浜FCを降し、見事勝利です。
メンバー
■ 横浜FC
GK 18 南 雄太
DF 2 藤井 悠太
DF 5 田代 真一
DF 20 カルフィン ヨン ア ピン
MF 14 北爪 健吾
MF 24 渡邊 一仁
MF 8 佐藤 謙介
MF 27 齋藤 功佑
MF 17 武田 英二郎
MF 40 レアンドロ ドミンゲス
FW 10 イバ
GK 21 山本 海人
DF 33 川崎 裕大
DF 16 新井 純平
MF 25 石井 圭太
FW 39 瀬沼 優司
FW 9 戸島 章
FW 11 三浦 知良
■ レノファ山口FC
GK 17 吉満 大介
DF 6 前 貴之
DF 13 楠本 卓海
DF 26 ヘナン
DF 16 瀬川 和樹
MF 18 高木 大輔
MF 29 三幸 秀稔
MF 5 佐藤 健太郎
MF 50 高井 和馬
FW 7 大崎 淳矢
FW 19 オナイウ 阿道
GK 44 藤嶋 栄介
DF 11 鳥養 祐矢
MF 32 丸岡 満
MF 24 山下 敬大
FW 8 ジュリーニョ
FW 27 大石 治寿
FW 9 岸田 和人
スタッツ
横浜FC山口CK数94PK数00オフサイド数42シュート数2115直接FK数1416警告数21退場数00間接FK数42