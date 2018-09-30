【J2第35節】山口が攻防の末、横浜FCから逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月30日 (日)、ニッパツ三ツ沢球技場で横浜FC vs レノファ山口FCの試合が行われました。
山口は横浜FCを激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、山口、横浜FC共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは山口の方であった。
最終スコアは3 - 2となり、山口は、1点差で横浜FCを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 横浜FC

GK　18　南　雄太
DF　2　藤井　悠太
DF　5　田代　真一
DF　20　カルフィン　ヨン　ア　ピン
MF　14　北爪　健吾
MF　24　渡邊　一仁
MF　8　佐藤　謙介
MF　27　齋藤　功佑
MF　17　武田　英二郎
MF　40　レアンドロ　ドミンゲス
FW　10　イバ

GK　21　山本　海人
DF　33　川崎　裕大
DF　16　新井　純平
MF　25　石井　圭太
FW　39　瀬沼　優司
FW　9　戸島　章
FW　11　三浦　知良

■ レノファ山口FC

GK　17　吉満　大介
DF　6　前　貴之
DF　13　楠本　卓海
DF　26　ヘナン
DF　16　瀬川　和樹
MF　18　高木　大輔
MF　29　三幸　秀稔
MF　5　佐藤　健太郎
MF　50　高井　和馬
FW　7　大崎　淳矢
FW　19　オナイウ　阿道

GK　44　藤嶋　栄介
DF　11　鳥養　祐矢
MF　32　丸岡　満
MF　24　山下　敬大
FW　8　ジュリーニョ
FW　27　大石　治寿
FW　9　岸田　和人

スタッツ

横浜FC山口CK数94PK数00オフサイド数42シュート数2115直接FK数1416警告数21退場数00間接FK数42

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