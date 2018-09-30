【J2第35節】山口が攻防の末、横浜FCから逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月30日 (日)、ニッパツ三ツ沢球技場で横浜FC vs レノファ山口FCの試合が行われました。

山口は横浜FCを激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、山口、横浜FC共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは山口の方であった。

最終スコアは3 - 2となり、山口は、1点差で横浜FCを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 横浜FC

GK 18 南 雄太

DF 2 藤井 悠太

DF 5 田代 真一

DF 20 カルフィン ヨン ア ピン

MF 14 北爪 健吾

MF 24 渡邊 一仁

MF 8 佐藤 謙介

MF 27 齋藤 功佑

MF 17 武田 英二郎

MF 40 レアンドロ ドミンゲス

FW 10 イバ

GK 21 山本 海人

DF 33 川崎 裕大

DF 16 新井 純平

MF 25 石井 圭太

FW 39 瀬沼 優司

FW 9 戸島 章

FW 11 三浦 知良

■ レノファ山口FC

GK 17 吉満 大介

DF 6 前 貴之

DF 13 楠本 卓海

DF 26 ヘナン

DF 16 瀬川 和樹

MF 18 高木 大輔

MF 29 三幸 秀稔

MF 5 佐藤 健太郎

MF 50 高井 和馬

FW 7 大崎 淳矢

FW 19 オナイウ 阿道

GK 44 藤嶋 栄介

DF 11 鳥養 祐矢

MF 32 丸岡 満

MF 24 山下 敬大

FW 8 ジュリーニョ

FW 27 大石 治寿

FW 9 岸田 和人

スタッツ

横浜FC山口CK数94PK数00オフサイド数42シュート数2115直接FK数1416警告数21退場数00間接FK数42