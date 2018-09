【B2第1節】茨城が西宮に大きく点差をつけて勝利

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE2部第1節は9月30日 (日)、青柳公園市民体育館で茨城ロボッツ vs 西宮ストークスの試合が行われ、茨城が85 - 62で、西宮を降して勝利した。

65 - 45で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、大差をつけての勝利となった。

メンバー

■ 茨城ロボッツ

PF 00 ジョシュ・デービス

PG 2 福澤 晃平

PG 5 友利 健哉

SG 11 須田 昂太郎

C 12 ジャーラ 志多斗

PG 14 髙橋 祐二

PF 16 久保田 遼

PF 21 コナー・ラマート

PG 25 平尾 充庸

SF 27 眞庭 城聖

PF 33 カール・バプティスト

SG 55 横尾 達泰

■ 西宮ストークス

PG 0 上原 壮大郎

SG 2 ドゥレイロン・バーンズ

PG 3 松崎 賢人

PG 6 大塚 勇人

SF 9 谷 直樹

PG 13 道原 紀晃

PF 15 谷口 淳

SG 19 梁川 禎浩

C 33 ランディー・ホワイト

SG 35 内藤 健太

C 47 土屋 アリスター時生

C 91 佐藤 浩貴

スタッツ

茨城西宮2P成功数26253P成功数623P成功率31%15%FG成功数3227FT成功数156アシスト数2414オフェンスリバウンド数1312スティール数96ターンオーバー数1115ディフェンスリバウンド数2822ファウル数1520ファストブレイク数1712ブロックショット数41ポインツインザペイント数4640ポインツフロムターンオーバー数2211