兵庫県内　主な交通機関の状況（３０日午後１０時半現在）

ＪＲ神戸線は運休となり、三ノ宮駅のホームは乗客がいなくなった＝３０日午前１１時３４分、神戸市中央区（撮影・後藤亮平）

◆主な兵庫県内交通機関の状況（３０日午後１０時半現在）

【ＪＲ西日本】在来線は全線運休。山陽新幹線は新大阪－広島間で運転見合わせ。福知山支社管内は３０日中の運転再開なし

京阪神地区では１日始発から通勤・通学時間帯にかけての運転再開は困難

【阪急電鉄】全線運休

【阪神電鉄】全線運休

【神戸電鉄】全線運休

【山陽電鉄】全線運休

【能勢電鉄】全線運休

【北条鉄道】全線運休

【神戸市営地下鉄】運転再開

【ポートライナー】間引き運転

【阪神高速湾岸線】六甲アイランド北－りんくうＪＣＴ上下線とも通行止め

【国道２号】尼崎市梶ケ島の左門橋が通行止め

【国道２８号】洲本市中川原町厚浜で全面通行止め

【中国道】吉川ＩＣ－吹田ＪＣＴ通行止め

【山陽道】神戸ＪＣＴ－三木小野ＩＣ通行止め

【山陽道支線】三木ＪＣＴ－神戸西ＩＣ通行止め

【新名神高速道路】神戸ＪＣＴ－高槻ＪＣＴ通行止め

【名神高速道路】西宮ＩＣ－関ケ原ＩＣ通行止め

【舞鶴若狭自動車道】吉川ＪＣＴ－三田西ＩＣ通行止め

【本州四国連絡高速道路】明石海峡大橋を含む神戸淡路鳴門自動車道神戸西ＩＣ－津名一宮ＩＣ通行止め▽大鳴門橋を含む洲本ＩＣ－鳴門ＩＣ通行止め

【神戸－関空ベイ・シャトル】１０月１日午前の１４便を欠航