納得！意外？ルームメイトだったセレブたち！

今スクリーンやテレビで大活躍しているセレブたちも、始めから売れっ子だったセレブばかりではありません。そんな彼らがかつて生活を共にしたルームメイトをご紹介します!聞いて納得のルームメイトや、ちょっとびっくりのルームメイトも!

ブラッド・ピット&ジェイソン・プリーストリー

海外ドラマ『ビバリーヒルズ高校白書』などで知られるジェイソン・プリーストリー(49)と、映画『マリアンヌ』(16)などのブラッド・ピット(54)。二人は90年代のはじめ、ルームメイトだったそう。

ジェイソンの回顧録「Jason Priestley: A Memoir」で二人のルームメイト時代の事が触れられています。

当時二人は、どれだけお風呂に入らないでいられるか、どれだけ髭を剃らずにいられるか競争していたんだとか!

わお!ちなみに、勝者はいつもブラッドだったそうです。

ジェイソンは昨年、セクハラで告発されているワインスタイン氏を殴ったことがあると告白し話題になっていました。95年のゴールデングローブ賞のアフターパーティでの出来事だったそうです。

一方のブラッドも、当時ガールフレンドだったグウィネス・パルトロウがワインスタイン氏にセクハラを受けたと聞いて、彼に詰め寄ったとグウィネスが告白しています。

二人がルームメイトだったことを考えると、パズルのピースがピタッとはまったような感覚に。

マット・デイモン&ベン・アフレック

HOLLYWOOD, CA - JANUARY 09: Matt Damon and Ben Affleck attend the premiere Of Warner Bros. Pictures' 'Live By Night' at TCL Chinese Theatre on January 9, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Todd Williamson/Getty Images)

今や二人ともハリウッドを代表する大スターのマット・デイモンとベン・アフレック。

二人が仲良しなのは有名ですが、アカデミー賞脚本賞を受賞した『グッドウィル・ハンティング』(97)を執筆中に、LAで一緒に暮らしていたんだそう。

当時はベニスビーチに部屋を借りており、大勢の人がやってきて一緒に過ごしたり酔っぱらったりしたとのこと。そうしてあの名作が生み出されたわけですね。

ベンとマットはこの後も、カリフォルニア州のグレンデールやイーグルロック、ウェストハリウッドやハリウッドボウルのすぐそばなど、住む部屋のグレードをアップしたり、グレードを下げたり、お金があるほうが払ったりして、色んな場所で一緒に暮らしたそうです。

よっぽど気が合ったことでしょう。

二人はマクドナルドのモノポリーゲームの詐欺事件を題材にした映画で、マットが主演、ベンが監督でタッグを組むことが明らかになっています。こちらも楽しみです!

ジェームズ・コーデン&ドミニク・クーパー

LOS ANGELES - JUNE 22: Dominic Cooper and James Corden during 'The Late Late Show with James Corden,' Thursday, June 22, 2017 (12:35 PM-1:37 AM ET/PT) On The CBS Television Network. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

『レイト×2ショー with ジェームズ・コーデン』の司会が好調の、クマみたいなボディが魅力のジェームズ・コーデンと、『マンマ・ミーア!ヒア・ウィー・ゴー』が公開されたばかりのドミニク・クーパー。

俄かには想像つきませんが、二人もかつて一緒に住んでいた仲です。

二人が住んでいたロンドンのアパートが訳アリでして、家具付き物件だったハズなのに、なんと家具が一つもなかったんだとか。大家さんや不動産屋さんに文句の一つも言いたいところ、それどころか契約条件違反で訴えたいところですが、二人は文句を言うなんで考えもしなかったそうですよ。

彼らは一つのベッドと、カトラリーをひとつ(それもスパチュラ!優先度が低い!)で暮らしたんだそう。

ちなみに冷蔵庫には、リンツのチョコレートバニーと、半分残ったヴィタミンウォーターだけが入っていたんだとか。

とんでもない暮らしですが、この二人ですからきっとものすごく楽しそう。」

ライアン・ゴズリングとミシェル・ウィリアムズ

LOS ANGELES, CA - JANUARY 14: Ryan Gosling and Michelle Williams attends the 16th Annual Critics Choice Movie Awards at the Hollywood Palladium on January 14, 2011 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

『ラ・ラ・ランド』のライアン・ゴズリングと、『グレイテスト・ショーマン』(17)のミシェル・ウィリアムズ。

二人は、2010年公開の映画『ブルーバレンタイン』を撮影するにあたって、キャラクターとお互いを知るために一週間ほど一緒に住んで欲しいとの監督からの依頼で、ルームメイトになったんだとか。

でもですね、それがとっても楽しかったそうで、結局は一か月も一緒に暮らしたんだそうです。

ミシェルは「彼を嫌いになるのは苦難の業よ」とインタビューで答えています。

2010年というと、ミシェルにはもう娘のマチルダちゃんがいましたが、ライアンは「皿洗いをするし、子供のこともみてくれたわ」と話しています。

これはライアン、ますます好感度アップではないでしょうか!

ライアン・ゴズリング&ジャスティン・ティンバーレイク

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 26: Actors Justin Timberlake (L) and Ryan Gosling in the audience during the 89th Annual Academy Awards at Hollywood & Highland Center on February 26, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

ミシェル・ウィリアムズと同居していたライアン・ゴズリング。それよりはるか以前には、シンガーで『ジャスト・フレンズ』(11)などに出演しているジャスティン・ティンバーレイクとも、ルームメイトだったそうです。

ジャスティンとライアンは、90年代にディズニーチャンネルの番組『ミッキーマウス・クラブ』に出演。ブリトニー・スピアーズやクリスティーナ・アギレラとともにキッズアイドルとして活躍していました。

カナダ出身のライアンは、当時フロリダで撮影が行われていたため、お母さんがカナダへ戻らなくてはならず、数か月ジャスティンと一緒に暮らすことがあったんだとか。ジャスティンのお母さんが保護者として、彼の面倒をみていたそうです。

ジャスティンが、「僕らは番組の他の子たちよりも親しかったと思うよ。だってベッドルームをシェアしてたんだからね」と話しています。

近所にジャスティンが住んでいたら、それだけで嬉しくなっちゃいますが、そこにライアンまでいると知ったら、当時のご近所さんはもう、大変ですね。幼いジャスティンとライアンがベッドルームをシェアする図、想像してみると微笑ましい!

エマ・ストーン&ブラッドリー・クーパー

LONDON, ENGLAND - MAY 16: Emma Stone and Bradley Cooper attend a VIP screening of 'Aloha' at Soho Hotel on May 16, 2015 in London, England. (Photo by Tim P. Whitby/Getty Images)

『ラ・ラ・ランド』のエマ・ストーンと、初監督作品『アリー/スター誕生』の公開が楽しみなブラッドリー・クーパー。二人も同居していたことがある仲です!

二人は、2015年公開の映画『アロハ』撮影中に、ハワイで一週間ほど同居したことがあるそうです。

ブラッドリーの借りていたところが契約終了となり、その後しばらくエマのアパートで暮らしたとのこと。

E!Newsのインタビューでエマが「私たちルームメイトだったの」と話したところ、すかさずブラッドリーが「ハウスメイト!」と訂正したんだとか。

確かにルームメイトとハウスメイトでは意味合いが違ってきますね。

ユアン・マクレガーとジュード・ロウ

Sadie Frost, Jude Law and Ewan McGregor (Photo by Fred Duval/FilmMagic)

『プーと大人になった僕』が公開中のユアン・マクレガーと、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』の公開が楽しみなジュード・ロウ。

今や英国を代表する俳優の二人ですが、まだブレイクする前、ロンドンで一緒に住んでいたとのこと。

二人がロンドンでルームシェアと聞いて、健康的な気がしないのはわたしだけでしょうか(『トレインスポッティング』の印象が強すぎて)。

お二人はルームシェアをしていただけではありあませんで、1997年にはユアンとジュードと、当時のジュードの妻サディ・フロストと3人で、映画と演劇の制作会社「Natural Nylon」を設立しています。ナチュラルなナイロン(合成繊維)なんて、とてもヒネリの利いたネーミング。

エディ・レッドメイン&ジェイミー・ドーナン&アンドリュー・ガーフィールド

LOS ANGELES, CA - JANUARY 08: Actors Jamie Dornan (L) and Eddie Redmayne attend the W Magazine celebration of the 'Best Performances' Portfolio and The Golden Globes with Cadillac and Dom Perignon at Chateau Marmont on January 8, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Donato Sardella/Getty Images for W Magazine)

NEW YORK, NY - JUNE 10: Andrew Garfield, winner of the award for Best Actor in a Play, for 'Angels in America', poses in the 72nd Annual Tony Awards Press Room at 3 West Club on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

こちらも、今や英国を代表する俳優のエディ・レッドメインとジェイミー・ドーナン、アンドリュー・ガーフィールド。彼らもルームシェアをする仲でした。

3人が一緒に暮らしていたのは、およそ10年前。当時は3人とも仕事がなくて、お互いにオーディションに落ちるのを身構える生活だったんだとか。

お金もなかったことでしょう。3人でウェストハリウッドにあるホテル、ザ・スタンダードに行き、一つのサンドイッチを分けて食べたりしていたそう。それが駐車場代を安く済ませるコツだったとのことです。ジェイミーがインタビューで話しています。

今をトキメク3人ですが、身を寄せ合って(いたかどうかは不明ですが)、1つのサンドイッチを分け合っていたとは!涙なくして語れません!

マイロ・ヴィンティミリア&ペン・バッジリー

『THIS IS US 36歳、これから』のマイロ・ヴィンティミリアと『ゴシップガール』のペン・バッジリー。

ちょっと意外な組み合わせですが、二人も実は部屋をシェアしていた仲なのです。

一緒に暮らしていた頃、当時18歳だったペンはバーに行くときに、28歳だったマイロの身分証を借りていたんだとか!「どこかにまだあるよ」とはペンの談。それはまだ返していないということでは・・・。

28歳のマイロと言えば、ちょうど『ギルモア・ガールズ』に出演していた頃。

一方のペンは、『ゴシップガール』が2007年から放送スタートですので、ダン・ハンフリー以前ですね。

二人とも魅力的なブラウンの瞳とダークブラウンのヘアをお持ちですが、似ているかどうかと言えば・・・・。当時身分証の確認はそんなに細かくなかった模様です。

マイロ・ヴィンティミリア『ギルモア・ガールズ』

ペン・バッジリー『John Tucker Must Die』(06)

ルームメイトさまざま

仲良しだったり、仕事の都合だったり、それぞれ様々な事情で部屋をシェアしていた彼らです。

有名になる前のハチャメチャなエピソードと相まって、どの組もとっても魅力的。

仕事の都合でシェアした彼らだって、ホテルをチョイスすることもできたはず。それなのにシェアしたわけですから、きっと居心地が良かったのかと思われます。

この後スクリーンやテレビ画面、授賞式やイベントなど、どこかで見かけた時に、二人に歴史アリかと思うと、さらに興味深そうです。