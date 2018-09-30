【日本ハンドボールリーグ男子2週目】豊田合成が大同特殊鋼を破る

ハンドボール 試合サマリー

日本ハンドボールリーグ男子は9月30日 (日)、豊田合成アリーナで豊田合成 vs 大同特殊鋼の試合が行われた。前半を豊田合成 14 - 10 大同特殊鋼で折り返し、最終スコアを豊田合成が26 - 20で大同特殊鋼を降して、6点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ 豊田合成

GK　1　藤戸 量介

PV　2　大橋 隆之

RW　3　原 貴之

LW　4　野田 祐希

PV　5　森 隆太郎

RW　6　上田 勝大

LB　7　武田 享

CB　8　津波古 駿介

RB　9　趙 顯章

LB　10　水町 孝太郎

RB　11　HUGO LOPEZ

RB　13　今村 彰伸

CB　14　樋口 睦

RW　15　堀 広輝

GK　16　坂井 幹

LW　18　廣澤 勇利

RW　20　出村 直嗣

LB　21　小塩 豪紀

CB　22　藤 勢流

PV　23　橋本 明雄

GK　24　佐々木 亮輔

LW　25　中尾 俊介

■ 大同特殊鋼

GK　1　友兼 尚也

CB　2　杉山 拓也

RB　3　斎藤 大生

CB　4　藤江 恭輔

LW　5　石橋 龍

PV　6　加藤 嵩士

LW　7　久保 龍太郎

PV　8　朴 重奎

RW　11　平子 卓人

GK　12　久保 侑生

RB　13　池辺 大貴

LB　14　尹 時烈

CB　15　原田 一沙

GK　16　田中 雄大

PV　17　瀧澤 尚也

LB　18　吉田 雄貴

PV　19　伊藤 裕也

CB　20　東江 雄斗

RW　24　杉本 翔

LW　41　千々波 英明

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