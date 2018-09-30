【日本ハンドボールリーグ男子2週目】豊田合成が大同特殊鋼を破る

日本ハンドボールリーグ男子は9月30日 (日)、豊田合成アリーナで豊田合成 vs 大同特殊鋼の試合が行われた。前半を豊田合成 14 - 10 大同特殊鋼で折り返し、最終スコアを豊田合成が26 - 20で大同特殊鋼を降して、6点差での見事な勝利となった。
メンバー
■ 豊田合成
GK 1 藤戸 量介
PV 2 大橋 隆之
RW 3 原 貴之
LW 4 野田 祐希
PV 5 森 隆太郎
RW 6 上田 勝大
LB 7 武田 享
CB 8 津波古 駿介
RB 9 趙 顯章
LB 10 水町 孝太郎
RB 11 HUGO LOPEZ
RB 13 今村 彰伸
CB 14 樋口 睦
RW 15 堀 広輝
GK 16 坂井 幹
LW 18 廣澤 勇利
RW 20 出村 直嗣
LB 21 小塩 豪紀
CB 22 藤 勢流
PV 23 橋本 明雄
GK 24 佐々木 亮輔
LW 25 中尾 俊介
■ 大同特殊鋼
GK 1 友兼 尚也
CB 2 杉山 拓也
RB 3 斎藤 大生
CB 4 藤江 恭輔
LW 5 石橋 龍
PV 6 加藤 嵩士
LW 7 久保 龍太郎
PV 8 朴 重奎
RW 11 平子 卓人
GK 12 久保 侑生
RB 13 池辺 大貴
LB 14 尹 時烈
CB 15 原田 一沙
GK 16 田中 雄大
PV 17 瀧澤 尚也
LB 18 吉田 雄貴
PV 19 伊藤 裕也
CB 20 東江 雄斗
RW 24 杉本 翔
LW 41 千々波 英明