〔地震〕北海道札幌市東区・札幌市白石区・厚真町・安平町・むかわ町で震度4、津波の心配なし(9/30)

気象庁によると、30日17:54頃、胆振地方中東部を震源とするM5.0の地震があり、北海道札幌市東区・札幌市白石区・厚真町・安平町・むかわ町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：9月30日17:54頃

・震源地 ：胆振地方中東部(北緯42.6度、東経142.0度)

・震源の深さ：約40km

・地震の規模：M5.0(推定)

※一連の北海道胆振東部地震の余震で震度4以上の地震を観測したのは、9月17日以来。

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・北海道 ：札幌東区元町＊、札幌白石区北郷＊、厚真町鹿沼、厚真町京町＊、安平町早来北進＊、安平町追分柏が丘＊、むかわ町穂別＊

【震度3】

・北海道 ：札幌北区太平＊、札幌北区篠路＊、札幌北区新琴似＊、札幌厚別区もみじ台＊、札幌清田区平岡＊、函館市新浜町＊、室蘭市寿町＊、岩見沢市栗沢町東本町＊、苫小牧市末広町、苫小牧市旭町＊、江別市高砂町、江別市緑町＊、三笠市幸町＊、千歳市北栄、新千歳空港、千歳市若草＊、千歳市支笏湖温泉＊、登別市桜木町＊、恵庭市京町＊、胆振伊達市大滝区本町＊、北広島市共栄＊、南幌町栄町＊、由仁町新光＊、長沼町中央＊、栗山町松風＊、むかわ町松風＊、日高地方日高町門別＊、平取町本町＊、平取町振内＊、新冠町北星町＊、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御幸町＊