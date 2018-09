今週は、PS4「英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-」、PS4/Nintendo Switch「無双OROCHI3」、PS4「うたわれるもの斬」などのタイトルが発売された。

来週は、シリーズ待望の最新作となるPS4/Xbox One/Nintendo Swtich/PC「ロックマン11 運命の歯車!!」、暗殺アクション「アサシン クリード」シリーズの最新作にして、古代ギリシアを舞台としたPS4/Xbox One/PC「アサシン クリード オデッセイ」、シナリオに井上信行氏、イラストに今川伸浩氏、音楽に増子津可燦氏と豪華スタッフが集まるSwitch「WORK×WORK」などのタイトルが発売される。

■最近の予定

■今後の予定

月間発売日カレンダーもチェック!

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.