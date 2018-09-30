【J2第35節】京都が熊本を突き放しての勝利

J2リーグ第35節は9月30日 (日)、えがお健康スタジアムでロアッソ熊本 vs 京都サンガF.C.の試合が行われました。
前半、京都は試合を有利に進め、熊本からリードを奪う展開。
前半終了時点で、京都は2点、熊本は0点となる。
後半に入り、熊本は京都のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、京都は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、京都は、4点もの大差をつけ、熊本を降しての勝利です。
メンバー
■ ロアッソ熊本
GK 1 畑 実
DF 23 小谷 祐喜
DF 15 青木 剛
DF 4 園田 拓也
MF 14 田中 達也
MF 27 中山 雄登
MF 8 上村 周平
MF 2 黒木 晃平
FW 19 八久保 颯
FW 11 皆川 佑介
FW 9 安 柄俊
GK 30 佐藤 昭大
DF 5 植田 龍仁朗
DF 45 横山 知伸
MF 20 上里 一将
MF 31 伊東 俊
MF 50 水野 晃樹
FW 18 巻 誠一郎
■ 京都サンガF.C.
GK 21 清水 圭介
DF 4 田中 マルクス闘莉王
DF 6 本多 勇喜
DF 15 染谷 悠太
DF 17 牟田 雄祐
DF 30 石櫃 洋祐
MF 8 重廣 卓也
MF 14 仙頭 啓矢
MF 22 小屋松 知哉
MF 44 庄司 悦大
FW 20 カイオ
GK 34 若原 智哉
DF 3 宮城 雅史
DF 39 黒木 恭平
MF 31 ジュニーニョ
MF 41 金久保 順
FW 9 レンゾ ロペス
FW 13 岩崎 悠人
スタッツ
熊本京都CK数53PK数00オフサイド数10シュート数119直接FK数1216警告数01退場数00間接FK数10