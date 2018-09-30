【J2第35節】京都が熊本を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月30日 (日)、えがお健康スタジアムでロアッソ熊本 vs 京都サンガF.C.の試合が行われました。
前半、京都は試合を有利に進め、熊本からリードを奪う展開。
前半終了時点で、京都は2点、熊本は0点となる。
後半に入り、熊本は京都のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、京都は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、京都は、4点もの大差をつけ、熊本を降しての勝利です。

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メンバー

■ ロアッソ熊本

GK　1　畑　実
DF　23　小谷　祐喜
DF　15　青木　剛
DF　4　園田　拓也
MF　14　田中　達也
MF　27　中山　雄登
MF　8　上村　周平
MF　2　黒木　晃平
FW　19　八久保　颯
FW　11　皆川　佑介
FW　9　安　柄俊

GK　30　佐藤　昭大
DF　5　植田　龍仁朗
DF　45　横山　知伸
MF　20　上里　一将
MF　31　伊東　俊
MF　50　水野　晃樹
FW　18　巻　誠一郎

■ 京都サンガF.C.

GK　21　清水　圭介
DF　4　田中　マルクス闘莉王
DF　6　本多　勇喜
DF　15　染谷　悠太
DF　17　牟田　雄祐
DF　30　石櫃　洋祐
MF　8　重廣　卓也
MF　14　仙頭　啓矢
MF　22　小屋松　知哉
MF　44　庄司　悦大
FW　20　カイオ

GK　34　若原　智哉
DF　3　宮城　雅史
DF　39　黒木　恭平
MF　31　ジュニーニョ
MF　41　金久保　順
FW　9　レンゾ　ロペス
FW　13　岩崎　悠人

スタッツ

熊本京都CK数53PK数00オフサイド数10シュート数119直接FK数1216警告数01退場数00間接FK数10

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