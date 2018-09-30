【J2第35節】京都が熊本を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月30日 (日)、えがお健康スタジアムでロアッソ熊本 vs 京都サンガF.C.の試合が行われました。

前半、京都は試合を有利に進め、熊本からリードを奪う展開。

前半終了時点で、京都は2点、熊本は0点となる。

後半に入り、熊本は京都のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、京都は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、京都は、4点もの大差をつけ、熊本を降しての勝利です。

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メンバー

■ ロアッソ熊本

GK 1 畑 実

DF 23 小谷 祐喜

DF 15 青木 剛

DF 4 園田 拓也

MF 14 田中 達也

MF 27 中山 雄登

MF 8 上村 周平

MF 2 黒木 晃平

FW 19 八久保 颯

FW 11 皆川 佑介

FW 9 安 柄俊

GK 30 佐藤 昭大

DF 5 植田 龍仁朗

DF 45 横山 知伸

MF 20 上里 一将

MF 31 伊東 俊

MF 50 水野 晃樹

FW 18 巻 誠一郎

■ 京都サンガF.C.

GK 21 清水 圭介

DF 4 田中 マルクス闘莉王

DF 6 本多 勇喜

DF 15 染谷 悠太

DF 17 牟田 雄祐

DF 30 石櫃 洋祐

MF 8 重廣 卓也

MF 14 仙頭 啓矢

MF 22 小屋松 知哉

MF 44 庄司 悦大

FW 20 カイオ

GK 34 若原 智哉

DF 3 宮城 雅史

DF 39 黒木 恭平

MF 31 ジュニーニョ

MF 41 金久保 順

FW 9 レンゾ ロペス

FW 13 岩崎 悠人

スタッツ

熊本京都CK数53PK数00オフサイド数10シュート数119直接FK数1216警告数01退場数00間接FK数10