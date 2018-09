秋に差しかかり、2019年度のスケジュール帳が発売され始めました。毎年手帳選びに決め手がなく、妥協したり悩んでしまう人も少なくないでしょう。

最近のスケジュール帳で注目されているのは、ブロガー・作家のはあちゅうさんとライフスタイルプロデューサーの村上萌さんが共同プロデュースする『週末野心手帳 WEEKEND WISH DIARY 2019』(ディスカヴァー・トゥエンティワン/1,944円・税抜き/ブルー・ピンクの2色)。

2016年版から販売され、密かな人気になっています。どんなスケジュール帳なのでしょうか? 以前から愛用しているfumumu取材班が紹介します。

■週末野心手帳とは?

[【告知】

  週末野心手帳 WEEKEND WISH DIARY 2019

の見本が届きました。発売日は9月21日。

  発売記念イベントを東京、大阪、

もしかしたら札幌で(←札幌は未確定)

開催予定ですので、よかったら

会いに来てください!  (募集ページなど出来たら告知します)

  今回の一番大きなリニューアルとして、  【1】4コマを無くし

マス目だけにしました

 →バレットジャーナル

的に使いやすくなりました!   【2】SHOGO SEKINEさんの

文字見本帳がつきました  →手帳カスタマイズ欲を

くすぐるページになっています。

  の2点かな。

他にも変更点はたくさんあるんだけど…

  アマゾンなどのオンラインショップでも

購入可能なのですが、手帳は

現物を見てから買いたい人が

多いと思うので、発売日、よかったら

お近くの書店で、中身を確かめてみてください。

  今回も自信作です!

  #週末野心手帳 #週末野心手帳2019 #手帳 #手帳タイム #手帳の中身 #手帳会議 #手帳術 #手帳人#手帳生活 #手帳好朋友 #手帳ゆる友 #手帳時間 #手帳好き #手帳の使い方 #はあちゅう #はぁちゅう #村上萌 #週末野心 #shogosekine](https://www.instagram.com/p/BnfSWC1hsF9/?utmsource=igembed&utm_medium=loading)

『週末野心手帳 WEEKEND WISH DIARY 2019』のテーマは、「小さな『やってみたい』を1つずつ叶えていけば、毎日がもっともっと楽しくなる」。

「ウィッシュリスト」「自己分析&ビジョンマップ」「2019年の野心」の書き込みなど、スケジュール帳としてだけでなく、目標を達成したり夢をかなえたりするツールとしても活用できる新しいカタチのダイアリーです。

■毎月のテーマが設定されている

10月になったので更新は @ha_chu が担当させて頂きます👌✨今月のキーワード「味わう」を意識した日々をぜひ送ってみてください💕. . #週末野心手帳 #週末野心手帳2017 #october #ちゅうもえ #週末野心

特徴として、月のはじめのページに、その月のテーマが書かれています。ふたりが「今月はこのようなことを意識して過ごしてみましょう」というキーワードを掲げ、隣のページにはメッセージが書かれています。

毎月じっくり読むことで、新たな気持ちで自分を見つめ直すきっかけを与えてくれます。

■プレゼントリストページが便利

季節の変わり目、なんでもない日、特別なとき。大切な人に贈り物をすると、こちらも幸せな気持ちになります。週末野心手帳にはプレゼントリストページが付いています。携帯のメモと違って書ける量には限りがありますが、定期的にプレゼントを贈りたい人の数は見開きいっぱいでも十分かもしれません。

もらったものやあげたものをメモできるリストページが付いています。お返ししたり、贈ったものをかぶらないようにすることができますね。

誰かが欲しいと言っていたものをメモするのもGOOD! 贈り物上手になるために、とても活用できそうです。

2019年に叶えたい夢がある人には、最適の1冊。本屋さんに行ったらぜひチェックしてみてくださいね。

(文/fumumu編集部・sayo)