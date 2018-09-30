【U-17W杯出場権獲得！】AFC U-16選手権 日本vsオマーン

サッカー 試合サマリー

AFC U-16選手権マレーシア準々決勝は9月30日 (日)、National Stadium Bukit Jalilで日本 vs オマーンの試合が行われた。

勝利でFIFA U-17ワールドカップ ペルー 2019への出場権獲得！

前半14分、日本が西川潤(桐光学園)のゴールで先制するも、その7分後の前半21分にクサイに同点ゴールを許し、1-1のまま前半を折り返す。後半に入り膠着状態が続く中、81分に西川のアシストから途中出場の唐山が勝ち越しゴールを決める！

そのまま試合終了し、見事準決勝進出を決める！

そして、FIFA U-17ワールドカップ ペルー 2019への出場権を獲得！

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メンバー

■ 日本

GK　1　山田 大樹

DF　2　鈴木 海音

DF　3　半田 陸 (Cap.)

DF　4　角 昂志郎

DF　21　中野 伸哉

MF　6　横川 旦陽

MF　7　山内 翔

MF　8　成岡 輝瑠

MF　11　近藤 蔵波

FW　10　西川 潤

FW　18　荒木 遼太郎

GK　12　佐々木 雅士

GK　23　野澤 大志ブランドン

DF　5　石田 侑資

DF　16　佐古 真礼

DF　17　山田 奈央

DF　22　田島 詳基

MF　9　中野 桂太

MF　13　三戸 舜介

MF　14　植田 啓太

MF　15　中野 瑠馬

FW　19　青木 友佑

FW　20　唐山 翔自

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