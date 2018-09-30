【U-17W杯出場権獲得！】AFC U-16選手権 日本vsオマーン

AFC U-16選手権マレーシア準々決勝は9月30日 (日)、National Stadium Bukit Jalilで日本 vs オマーンの試合が行われた。
勝利でFIFA U-17ワールドカップ ペルー 2019への出場権獲得！
前半14分、日本が西川潤(桐光学園)のゴールで先制するも、その7分後の前半21分にクサイに同点ゴールを許し、1-1のまま前半を折り返す。後半に入り膠着状態が続く中、81分に西川のアシストから途中出場の唐山が勝ち越しゴールを決める！
そのまま試合終了し、見事準決勝進出を決める！
そして、FIFA U-17ワールドカップ ペルー 2019への出場権を獲得！
メンバー
■ 日本
GK 1 山田 大樹
DF 2 鈴木 海音
DF 3 半田 陸 (Cap.)
DF 4 角 昂志郎
DF 21 中野 伸哉
MF 6 横川 旦陽
MF 7 山内 翔
MF 8 成岡 輝瑠
MF 11 近藤 蔵波
FW 10 西川 潤
FW 18 荒木 遼太郎
GK 12 佐々木 雅士
GK 23 野澤 大志ブランドン
DF 5 石田 侑資
DF 16 佐古 真礼
DF 17 山田 奈央
DF 22 田島 詳基
MF 9 中野 桂太
MF 13 三戸 舜介
MF 14 植田 啓太
MF 15 中野 瑠馬
FW 19 青木 友佑
FW 20 唐山 翔自