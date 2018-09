金持ちを目指すなら「奈良」か「茨城」に住むべき？

住む場所によって、金持ちになれるかどうかが決まる……と言ったら、あなたは信じますか? ハーバード大学の研究によると、貧乏を抜け出すには、「住む場所」が大切だということが分かりました。

貧乏を抜け出すには、「住む場所」が大切?

ハーバード大学の研究(参考文献(1))によると、貧乏を抜け出すには、「住む場所」が大切だということが分かりました。

ぼくらは、普段は住む場所のことを考えません。よほど引っ越しを考えている人でもない限り、「東京都に住もうかなぁ?」とか。「いやいや、それとも神奈川かなぁ?」とか。そんなことを、毎日毎日考えている人は、なかなかいないでしょう。

ですが、もしあなたが本気で「お金持ちになりたい!」と考えているのであれば、住む場所については、真剣に考えるべきでしょう。このとき、最も確実にお金持ちになりたいのであれば、「収入が高い都道府県」かつ「物価が安い都道府県」に住むのが最善です。

結論から言いましょう。現時点で、日本で最もコスパの高い都道府県は「奈良県」かもしれません。なぜ、そう思ったのか? これから、詳しくご説明しましょう。

日本で、収入の高い都道府県TOP10

コスパの高い都道府県

まずは、日本で収入の高い都道府県から調べました。厚生労働省の調査(参考文献(2))によると、日本で収入の高い都道府県は、グラフの通りでした。

このグラフを見る限り、東京や大阪、京都、愛知などの、都市部の年収が高いですね。想像どおりといえば想像通りの結果です。データとしてみても、「仕事探しのために、都市へ移住する」というのは、効果的な方法だと言えるでしょう。

日本で、物価の安い都道府県TOP10

コスパの高い都道府県

次に、日本で物価の安い都道府県から調べました。総務省の調査(参考文献(3))によると、日本で物価の安い都道府県は、グラフの通りでした。

このグラフを見ると、こんどは都市部以外の地域で物価が安いことが分かります。最も物価が安いのは群馬県ですね。トップ3の群馬、宮崎、鹿児島は、いずれも物価が安いようです。ですから、こういった地域に住むことで、出費を抑えることができるでしょう。

お金を貯めやすい都道府県は…

これで、「収入が高い都道府県」と「物価が安い都道府県」の両方が揃いました。2つのランキング上位にランクインした都道府県は、「奈良県」と「茨城県」の2県でした。少なくとも現時点では、これらの都道府県に住むことで、お金を貯めやすいと言えるでしょう。

あなたが本当に「お金」を手に入れたいのであれば、住む場所は収入に多大な影響を与えます。「お金が無いと不幸になる」なんて論文(参考文献(4))もあるくらいです。だから、真剣に幸せな暮らしを求めている人は、いちど真剣に考えてみてはいかがでしょうか。

