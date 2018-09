【懐かしいイケメン】　'80年代アイドルの今を追跡！男優編パート２

‘80年代に人気を博した洋画アイドルの今を調査する企画の第2弾。今回はトップスターだけでなく、ちょっとマニアックなアイドルもご紹介します!

<ロブ・ロウ>

Rob Lowe during Toxic Waste Benefit at MGM at MGM in Culver City, CA., United States. (Photo by Barry King/WireImage)

いわゆる「ブラットパック」の一員として映画『アウトサイダー』(’83)から飛び出したロブ・ロウ。当時のティーン・アイドル俳優の中でも断トツのイケメンで、それゆえなのか、ちょっとプレイボーイ的な役柄が多かったように思います。『セント・エルモス・ファイアー』(’85)に『栄光のエンブレム』(’86)、『きのうの夜は...』(’86)などヒット作を連発。日本の映画雑誌でもグラビアやポスターの常連でした。ところが、’88年に未成年の少女と肉体関係を持っていたことが明るみになり、さらにはセックス・テープまで流出。これが一大スキャンダルとなって騒がれたため、あっという間に人気が急落することとなってしまいました。

A NEW KIND OF FAMILY - 'The Overcharge' - Airdate: October 7, 1979. (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images)ROB LOWE;CONNIE ANN HEARN

しかし、その傷ついたイメージを逆手に取った映画『バッド・インフルエンス/悪影響』(’90)の悪役で俳優としての新境地を開拓。これが図らずしてアイドル脱皮のチャンスとなり、『ウェインズ・ワルド』(’92)や『コンタクト』(’97)、『オースティン・パワーズ』シリーズなど数多くの映画で活躍するようになりました。そんな彼にとって、脱アイドル以降の代表作となったのがテレビ『ザ・ホワイトハウス』(‘99~06)。大統領特別補佐官サム・シーボーン役を好演し、ゴールデン・グローブ賞にノミネートされるなど高く評価されました。続く『ブラザーズ&シスターズ』(‘06~’10)の上院議員ロバート・マカリスター役でもお馴染みに。近年はテレビドラマの仕事がメインとなっています。

THE TONIGHT SHOW WITH JAY LENO -- Episode 1602 -- Pictured: (l-r) Actor Rob Lowe during an interview with host Jay Leno on May 11, 1999 -- (Photo by: Unknown/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

その一方で、とある夫婦のセックス・ビデオがネット流出しそうになるキャメロン・ディアス主演のコメディ映画『セックス・テープ』(’14)では、キャメロンの上司役で登場して古くからの映画ファンはニヤリ(笑)。主演ドラマ『ロブ・ロウの敏腕ドラマ弁護士』(‘15~’16)は残念ながら1シーズンでキャンセルされましたが、昨年はロブが2人の息子マシューとジョン・オーウェンを連れて都市伝説の謎に迫るというリアリティ番組『The Lowe Files』(日本未放送)が話題となりました。また、9月に全米放送されたテレビ映画『The Bad Seed』(往年の名作映画『悪い種子』のリメイク)では監督と主演を務めています。

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 22: Matthew Lowe, Rob Lowe and John Lowe arrive at the 2017 iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena on September 22, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Greg Doherty/WireImage)

<アンソニー・マイケル・ホール>

ブロンドの童顔にひょろっとした体形で、ちょっと冴えないけどよく見たらキュートなオタク少年を演じて’80年代青春映画に欠かせないスターだったアンソニー・マイケル・ホール。中でもジョン・ヒューズ監督のお気に入りとして、『すてきな片思い』(’84)や『ブレックファスト・クラブ』(’85)、『ときめきサイエンス』(’85)などの名作に出演しました。『ランナウェイ/18歳の標的』(’86)や『ジョニー・ビー・グッド』(’86)では堂々の主演。しかし、巨匠キューブリック監督の『フルメタル・ジャケット』(’87)の主演降板劇やプライベートの飲酒問題などから人気も急落。2年間ほど俳優を休業することとなりました。

LOS ANGELES - OCTOBER 18: Actors Robert Downey Jr. and Anthony Michael Hall pose at the afterparty for the premiere of Warner Bros. Picture's 'Kiss Kiss Bang Bang' at the Hollywood Roosevelt Hotel on October 18, 2005 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

ティム・バートン監督の『シザーハンズ』(’90)でカムバックを果たし、すっかり見違えるようなマッチョになって映画ファンを驚かせたアンソニー。その後しばらくは、地味な低予算映画への出演が続きました。しかし、ビル・ゲイツ役を演じたテレビ映画『バトル・オブ・シリコンバレー』(’99)の演技が大評判となり、それ以降はテレビに活躍の場を移していくことになります。そして、ついに巡り合った久々の当たり役が、ドラマ『デッド・ゾーン』(‘02~’07)の超能力者ジョニー・スミス役。これで再び華やかなスポットライトを浴びた彼は、その後も『ダークナイト』(’08)や『フォックスキャッチャー』(’14)、『夜に生きる』(’16)などの映画で活躍しています。

NEW YORK, NY - MAY 30: Actor Anthony Michael Hall attends the Build series to discuss 'War Machine' at Build Studio on May 30, 2017 in New York City. (Photo by Bennett Raglin/WireImage)

なお、母親がジャズ歌手だったことから、もともと演技だけでなく音楽の才能もあった彼は、’98年にロックバンド、ホール・オブ・ミラーズを結成。自らの音楽レーベルも立ち上げ、アルバムをリリースしたこともあります。また、私生活ではロバート・ダウニー・ジュニアと親しく、彼の長男インディオの後見人にも指名されています。

<クリストファー・アトキンス>

ブルック・シールズと共演した『青い珊瑚礁』(’80)で映画デビューし、いきなりトップアイドルの仲間入りを果たしたクリストファー・アトキンス。チリチリ・パーマのブロンドヘアに甘いベビーフェイス、さらには大胆なヌードで話題を振りまきました。’82年には女性向けアダルト雑誌「プレイガール」でもヌード・グラビアを発表。映画『ナイト・イン・ヘブン』(’83)では生活のためにストリッパーとなる大学生役を演じており、とりあえずクリストファー・アトキンスといえば惜しげもなく脱ぐ、というイメージが強かったように思います。

しかし、クリスティ・マクニコルと共演したミュージカル大作映画『パイレーツ・ムービー』(’82)がまさかの大コケし、前出の『ナイト・イン・ヘブン』ではラジー賞の最低主演男優賞を受賞するという不明な結果に。実際、ルックスはハンサムだけれど演技力はイマイチ…というのは否定できないところではありました。そのため人気もあっという間に急落。以降はB級アクション映画やホラー映画に多数出演していますが、これといったヒットには恵まれていません。私生活ではアルコール中毒に悩まされた時期もあったようです。

LOS ANGELES, CA - AUGUST 17: Actor Christopher Atkins attends a Private Screening of the Oculus Virtual Reality short film 'Defrost' on August 17, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Paul Redmond/Getty Images)

現在も俳優活動を細々と続けながら、アウトドア用品の会社を経営しているとのこと。『青い珊瑚礁』のテレビ版リメイク『ブルーラグーン~恋の目覚め~』(’12)では、学校教師役でゲスト出演していました。また、近年は娘ブリタニーが女優として映画やテレビに出演しています。

<マット・ラッタンジー>

‘80年代にちょっとしたブームとなった初体験もの青春映画のひとつ『個人授業』(’83)で、年上のフランス人女性家庭教師と恋に落ちる高校生を演じたマット・ラッタンジー。映画自体は大した出来ではありませんでしたし、そもそも話題になるほどヒットしたわけでもないのですが、とりあえず端正で甘い顔立ちのマットは一部で評判となり、日本の映画雑誌のグラビアにも登場しました。しかし、それよりもマット・ラッタンジーと言えば、あのスーパースター、オリヴィア・ニュートン=ジョンの旦那さまとしての方が有名かもしれません。

Olivia Newton John & Matt Lattanzi at the Dreamgirls opening night after party inside. Taken in Los Angeles at the Shubert theater in Century City on March 20, 1983. (Photo by Barry King/WireImage)

もともとダンサー出身のマットとオリヴィアが出会ったのは、ミュージカル映画『ザナドゥ』(’80)の撮影セットでのこと。「フィジカル」や「ソウル・キッス」などオリヴィアのミュージック・ビデオにも出演し、’85年に結婚して話題を呼びました。まさに美男美女のカップル。当時は軽いショックを受けたオリヴィア・ファンも少なくなかったと思います。ただ、妻オリヴィアとの夫婦格差は歴然。その後も『愛しのロクサーヌ』(’87)などの映画に出演して俳優業を頑張ったマットですが、残念ながら大成せず、オリヴィアの母国オーストラリアで昼メロドラマにレギュラー出演したのを最後に引退しています。

JUNE 27, 2002 - L to R : Matt Lattanzi, daughter Chloe Lattanzi and Olivia Newton John at the opening night post performance party of the musical Hair at the Melbourne concert hall. Melbourne, Victoria, Australia. (Photo by Regis Martin/Getty Images)

‘95年にオリヴィアと離婚して別の女性と再婚し、現在はカリフォルニアのマリブに在住し、水や電気を自給自足でまかなうオフ・ザ・グリッドという生活スタイルを実践しているというマット。オリヴィアとの間の娘クロエ・ローズ・ラッタンジーは、’10年頃から歌手として活動しています。