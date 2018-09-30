福井国体９月３０日の福井県勢結果

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）９月３０日の福井県勢の結果
◇卓球（敦賀市総合運動公園体育館）
▽成年男子１次リーグＢグループ
福井 ３―０ 島根
○斎藤３―０小林（１１―６、１１―９、１２―１０） ○徳島３―１内藤（１１―７、６―１１、１１―３、１１―５） ○村田３―２倉（１０―１２、８―１１、１１―７、１１―６、１１―８）
▽成年女子１次リーグＡグループ
福井３―０岩手
○山本３―０高橋（１１―６、１４―１２、１３―１１） ○芝田３―０柳田（１１―１、１４―１２、１１―５） ○橋本３―０塚本（１１―５、１１―４、１１―９）
▽少年男子１次リーグＣグループ
福井３―２高知
坂田２―３手塚○（１３―１１、１０―１２、１１―７、５―１１、８―１１） ○中村３―１神野（１１―５、１０―１２、１１―８、１１―９） ○寺下３―２今永（１０―１２、１１―５、１６―１４、９―１１、１１―９） 中村０―３手塚○（６―１１、７―１１、６―１１） ○坂田３―１神野（８―１１、１１―８、１１―７、１１―７）
▽少年女子２回戦
福井３―０秋田
○青木３―０米田（１１―５、１１―２、１１―７） ○中島３―０高橋（１１―３、１１―４、１１―９） ○森広３―０松橋（１１―１、１１―８、１１―９）
◇剣道（福井県立武道館）
▽成年女子１回戦
福井３―０岩手
○大西４―藤沢５ ○山田６―金田一５ ○高嶋６―千葉７
▽同準々決勝
福井３―０兵庫
○大西４―津田５ ○山田６―川越６ ○高嶋６―新垣６
▽同準決勝
福井３―０鹿児島
○大西４―渡辺２ ○山田６―西６ ○高嶋６―有島６
▽同決勝
福井３―０熊本（福井は初優勝）
○大西４―渡辺５ ○山田６―緒方７ ○高嶋６―海津５
▽少年男子１回戦
福井３―２岐阜
○中村２―加藤２ 橋本３―重綱初○ ○内田３―滝本２ ○谷口３―松永２ 北島３―境２○
▽同準々決勝
福井３―２千葉
○中村２―藤田３ ○橋本３―斉藤３ ○内田３―宇野３ 谷口３―小川３○ 北島３―樋浦３○
▽少年女子１回戦
福井４―１北海道
○田辺３―尾張３ ○池田３―関川２ ○山川３―新崎３ ○堤腰３―広瀬３ 久保３―浜田３○
▽同準々決勝
福井３―１静岡
○田辺３―川合２ ○池田３―山下３ 山川３―横山３○ ○堤腰３―川野２ 久保３―辻井３
◇相撲（大野市エキサイト広場総合体育施設体育館）
▽少年団体予選１回戦
茨城３―２福井
○江連 よりたおし 榎波 ○亀井 おしだし 野尻 近藤 つきおとし 武内○ 幡谷 いぞり 南部○ ○丹羽 つきだし 西川
▽同予選２回戦
山口３―２福井
清水 つきだし 榎波○ ○中山 つきたおし 野尻 中村 よりきり 武内○ ○景山 おしだし 南部 ○久保 こてなげ 西川
▽同予選３回戦
福井３―２島根
○榎波 よりきり 恩田 ○野尻 ちょんがけ 梶谷 武内 おしたおし 松井○ ○南部 おしだし 野坂 西川 つきだし 藤田○
◇体操（福井県産業振興施設）
▽少年男子団体総合予選（第１日終了時点の途中順位）
２位福井（中山、大柿、小畑、榊原、露木）３２２・２００点（床運動５５・２５０、あん馬５０・１５０、つり輪５４・７５０、跳馬５５・１００、平行棒５３・８５０、鉄棒５３・１００）
◇サッカー（テクノポート福井スタジアムほか）
▽成年男子１回戦
福井（サウルコス福井）０―０栃木（選抜） ０―０、０―０（ＰＫ４―３）
▽少年男子１回戦
徳島（選抜）２―１福井（選抜） １―０、１―１ 得点者【徳】紙元、前川【福】小谷
◇ラグビー（小浜市総合運動場陸上競技場ほか）
▽少年男子（１５人制）１回戦
広島（選抜）４１―０福井（選抜） ２４―０、１７―０
◇テニス（福井県営テニス場ほか）
▽成年女子１回戦
福井２―０北海道（単２―０）
○林６―３丹野 ○細沼６―０山下
▽少年男子１回戦
静岡２―１福井（単１―１）（複１―０）
○村木６―２天崎 大西２―６内田○ ○村木６―３天崎 大西 内田
◇ボート（福井県立久々子湖漕艇場）
▽少年男子かじ付き４人スカル予選
「Ｂ組」１位福井（福井選抜＝山下、森長、大野、田中、清水）３分１１秒５６＝準決勝進出
▽同ダブルスカル予選
「Ｂ組」２位福井（福井選抜＝天谷、川口）３分２２秒６７＝準決勝進出
▽同シングルスカル予選
「Ｂ組」２位鶴野良太朗（福井選抜）３分４１秒９９＝準決勝進出
▽少年女子かじ付き４人スカル予選
「Ｂ組」１位福井（福井選抜＝武田、磴、荻野、久保、新田）３分３１秒４３＝準決勝進出
▽同ダブルスカル予選
「Ａ組」１位福井（福井選抜＝仲沢、村松）３分４１秒７３＝準決勝進出
▽同シングルスカル予選
「Ｂ組」１位川村海（福井選抜）４分４秒１０＝準決勝進出
◇レスリング（福井県おおい町総合運動公園体育館）
▽成年男子フリースタイル１２５キロ級１回戦
安田翔（福井・嶺南東特別支援学校教）９―０ 木村陽仁（宮城・国士舘大）
▽女子フリースタイル５３キロ級１回戦
入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）Ｔフォール２分２４秒 大高梨紗（茨城・至学館大）
▽同２回戦
入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）５―０ 内城朝葉（愛知・至学館大）
▽少年男子フリースタイル５５キロ級１回戦
鴇田昇大（栃木・足利大付高） Ｔフォール４分３４秒 野坂優太（福井・敦賀気比高）
▽同フリースタイル６０キロ級１回戦
平岡大宙（神奈川・慶応高） １０―８ 大前亮太（福井・若狭東高）
▽同フリースタイル９２キロ級１回戦
松村太郎（福井・敦賀気比高） フォール５１秒 長野元洸（山口・山口鴻城高）