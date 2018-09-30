福井国体９月３０日の福井県勢結果

剣道成年女子決勝　福井―熊本　果敢に攻める福井の先鋒大西ななみ＝福井県福井市の県立武道館

　福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）９月３０日の福井県勢の結果

◇卓球（敦賀市総合運動公園体育館）

▽成年男子１次リーグＢグループ

　福井 ３―０ 島根

○斎藤３―０小林（１１―６、１１―９、１２―１０） ○徳島３―１内藤（１１―７、６―１１、１１―３、１１―５） ○村田３―２倉（１０―１２、８―１１、１１―７、１１―６、１１―８）

▽成年女子１次リーグＡグループ

福井３―０岩手

○山本３―０高橋（１１―６、１４―１２、１３―１１） ○芝田３―０柳田（１１―１、１４―１２、１１―５） ○橋本３―０塚本（１１―５、１１―４、１１―９）

▽少年男子１次リーグＣグループ

福井３―２高知

坂田２―３手塚○（１３―１１、１０―１２、１１―７、５―１１、８―１１） ○中村３―１神野（１１―５、１０―１２、１１―８、１１―９） ○寺下３―２今永（１０―１２、１１―５、１６―１４、９―１１、１１―９） 中村０―３手塚○（６―１１、７―１１、６―１１） ○坂田３―１神野（８―１１、１１―８、１１―７、１１―７）

▽少年女子２回戦

福井３―０秋田

○青木３―０米田（１１―５、１１―２、１１―７） ○中島３―０高橋（１１―３、１１―４、１１―９） ○森広３―０松橋（１１―１、１１―８、１１―９）

◇剣道（福井県立武道館）

▽成年女子１回戦

福井３―０岩手

○大西４―藤沢５ ○山田６―金田一５ ○高嶋６―千葉７

▽同準々決勝

福井３―０兵庫

○大西４―津田５ ○山田６―川越６ ○高嶋６―新垣６

▽同準決勝

福井３―０鹿児島

○大西４―渡辺２ ○山田６―西６ ○高嶋６―有島６

▽同決勝

福井３―０熊本（福井は初優勝）

○大西４―渡辺５ ○山田６―緒方７ ○高嶋６―海津５

▽少年男子１回戦

福井３―２岐阜

○中村２―加藤２ 橋本３―重綱初○ ○内田３―滝本２ ○谷口３―松永２ 北島３―境２○

▽同準々決勝

福井３―２千葉

○中村２―藤田３ ○橋本３―斉藤３ ○内田３―宇野３ 谷口３―小川３○ 北島３―樋浦３○

▽少年女子１回戦

福井４―１北海道

○田辺３―尾張３ ○池田３―関川２ ○山川３―新崎３ ○堤腰３―広瀬３ 久保３―浜田３○

▽同準々決勝

福井３―１静岡

○田辺３―川合２ ○池田３―山下３ 山川３―横山３○ ○堤腰３―川野２ 久保３―辻井３

◇相撲（大野市エキサイト広場総合体育施設体育館）

▽少年団体予選１回戦

茨城３―２福井

○江連 よりたおし 榎波 ○亀井 おしだし 野尻 近藤 つきおとし 武内○ 幡谷 いぞり 南部○ ○丹羽 つきだし 西川

▽同予選２回戦

山口３―２福井

清水 つきだし 榎波○ ○中山 つきたおし 野尻 中村 よりきり 武内○ ○景山 おしだし 南部 ○久保 こてなげ 西川

▽同予選３回戦

福井３―２島根

○榎波 よりきり 恩田 ○野尻 ちょんがけ 梶谷 武内 おしたおし 松井○ ○南部 おしだし 野坂 西川 つきだし 藤田○

◇体操（福井県産業振興施設）

▽少年男子団体総合予選（第１日終了時点の途中順位）

２位福井（中山、大柿、小畑、榊原、露木）３２２・２００点（床運動５５・２５０、あん馬５０・１５０、つり輪５４・７５０、跳馬５５・１００、平行棒５３・８５０、鉄棒５３・１００）

◇サッカー（テクノポート福井スタジアムほか）　

▽成年男子１回戦

福井（サウルコス福井）０―０栃木（選抜） ０―０、０―０（ＰＫ４―３）

▽少年男子１回戦

徳島（選抜）２―１福井（選抜） １―０、１―１ 得点者【徳】紙元、前川【福】小谷　

◇ラグビー（小浜市総合運動場陸上競技場ほか）

▽少年男子（１５人制）１回戦

広島（選抜）４１―０福井（選抜） ２４―０、１７―０

◇テニス（福井県営テニス場ほか）

▽成年女子１回戦

福井２―０北海道（単２―０）

○林６―３丹野 ○細沼６―０山下

▽少年男子１回戦

静岡２―１福井（単１―１）（複１―０）

○村木６―２天崎 大西２―６内田○ ○村木６―３天崎 大西　　　内田

◇ボート（福井県立久々子湖漕艇場）

▽少年男子かじ付き４人スカル予選

「Ｂ組」１位福井（福井選抜＝山下、森長、大野、田中、清水）３分１１秒５６＝準決勝進出

▽同ダブルスカル予選

「Ｂ組」２位福井（福井選抜＝天谷、川口）３分２２秒６７＝準決勝進出

▽同シングルスカル予選

「Ｂ組」２位鶴野良太朗（福井選抜）３分４１秒９９＝準決勝進出

▽少年女子かじ付き４人スカル予選

「Ｂ組」１位福井（福井選抜＝武田、磴、荻野、久保、新田）３分３１秒４３＝準決勝進出

▽同ダブルスカル予選

「Ａ組」１位福井（福井選抜＝仲沢、村松）３分４１秒７３＝準決勝進出

▽同シングルスカル予選

「Ｂ組」１位川村海（福井選抜）４分４秒１０＝準決勝進出

◇レスリング（福井県おおい町総合運動公園体育館）　　　　　

▽成年男子フリースタイル１２５キロ級１回戦　　　　　　　　　

安田翔（福井・嶺南東特別支援学校教）９―０　木村陽仁（宮城・国士舘大）

▽女子フリースタイル５３キロ級１回戦　　　　　　　　　　　　　

入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）Ｔフォール２分２４秒　大高梨紗（茨城・至学館大）

▽同２回戦　　　　　　　　　

入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）５―０　内城朝葉（愛知・至学館大）

▽少年男子フリースタイル５５キロ級１回戦　　　　　　　　　　　

鴇田昇大（栃木・足利大付高）　Ｔフォール４分３４秒　野坂優太（福井・敦賀気比高）

▽同フリースタイル６０キロ級１回戦　　　　　　　　　　　　　　

平岡大宙（神奈川・慶応高）　１０―８　大前亮太（福井・若狭東高）　

▽同フリースタイル９２キロ級１回戦　　　　　　　　　　　　　　

松村太郎（福井・敦賀気比高）　フォール５１秒　長野元洸（山口・山口鴻城高）

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