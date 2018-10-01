押部氏が初当選　金山町長選　現職長谷川氏破る

任期満了に伴う金山町長選は三十日、投開票され、元副町長の新人押部源二郎氏（６９）＝無所属＝が千四十三票を獲得し、現職長谷川盛雄氏（７２）＝無所属＝を四百七票差で破り初当選した。

当日有権者数は千九百四十八人（男九百三十二人、女千十六人）。投票率は８７・０６％で、二〇一四（平成二十六）年の前回の８６・２９％を０・７７ポイント上回った。

開票結果が確定した後の三十日夜、押部氏に当選証書が付与された。任期は十月二十二日から四年。