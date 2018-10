■地図ふくびきスーパーに「魔勇者アンルシア姫」登場!◆

開催期間:2018年9月30日(日)19時00分~2018年10月12日(金)14時59分

地図ふくびきスーパーに「魔勇者アンルシア姫(ランクS)」「密林の守人(ランクS)」の地図が登場!開催期間中は、「ドラゴンクエストX」に初登場した「魔勇者アンルシア姫(ランクS)」「密林の守人(ランクS)」など魅力的なモンスターの地図提供割合がアップします!

また、「10連地図ふくびきスーパー「魔勇者アンルシア姫」登場!」を期間中お一人様1回に限りジェム1500個で引くことができます!大変お得なこの機会に、新たな仲間でパーティを強化しましょう!

■究極転生&新生転生追加!「魔勇者アンルシア」「魔勇者アンルシア姫」登場!

「魔勇者アンルシア姫(ランクS)」の転生先として、「魔勇者アンルシア(ランクSS)」と「魔勇者アンルシア姫(ランクSS)」を同時追加!

■便利アイテムに「DQXカーニバル記念セット」登場!

販売期間:2018年9月30日(日)19時00分~2018年10月12日(金)14時59分

「DQX」カーニバル開催を記念して、便利アイテムに「DQXカーニバル記念セット」が期間限定で登場!「DQXカーニバル記念セット」を購入すると、なんと「魔勇者アンルシア姫の地図(ランクS)」が手に入ります!ジェム9000個で、おひとり様1回まで購入できます。

セット内容

魔勇者アンルシア姫の地図 1枚

10連ふくびき券スーパー 3枚

■便利アイテムに「魔勇者ハートセット」登場!

販売期間:2018年9月30日(日)19時00分~2018年10月12日(金)14時59分

便利アイテムに「魔勇者ハートセット」が期間限定で登場!セット内容に含まれる「魔勇者ハート」をそうびすると、「魔勇者アンルシア(ランクSS)」が覚えるとくぎ「おぞましい一閃」の威力がパワーアップします!ジェム3000個でおひとり様4回まで購入することができます。

セット内容

魔勇者ハート 1枚

10連ふくびき券スーパー 1枚

■DQカーニバル「ドラゴンクエストX」「創生の邪洞」クエストを開催!

開催期間:2018年9月30日(日)19時00分~2018年10月31日(水)18時59分

イベント「DQカーニバルドラゴンクエストX」における「創生の邪洞」クエストを開催!限定モンスター「破戒王ベルムド(ランクS)」「ドルマージュ(ランクS)」が仲間になります!さらに、ひとりで冒険「創生の邪洞 超級」の討伐リストでは、下記内容のウェイト0の装備品が手に入ります!

装備品

こはくの宝珠(毒耐性を1ランクアップ)

蝶のかみかざり(ねむり耐性を1ランクアップ)

パピヨンブレス(マヒ耐性を1ランクアップ)

魔勇者ハート(おぞましい一閃のダメージを15%アップ)

