【福井国体少年男子2回戦】埼玉が岐阜を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体2回戦は10月1日 (月)、三国運動公園 人工芝グラウンドで岐阜県選抜少年男子 vs 埼玉県選抜少年男子の試合が行われました。
前半、埼玉は試合を有利に進め、岐阜からリードを奪う展開。
前半終了時点で、埼玉は1点、岐阜は0点となる。
後半に入り、岐阜は埼玉のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、埼玉は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、埼玉は、3点もの大差をつけ、岐阜を降しての勝利です。

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メンバー

■ 岐阜県選抜少年男子

GK　1　小野木 涼太(1年)

DF　2　山口 冬馬（2年）

DF　3　犬飼 叶都（1年）

DF　4　川勝 翔太（2年）

DF　5　前野 晃汰（1年）

MF　6　高橋 宏弥（1年）

MF　10　小宅 空大（1年）(C)

MF　11　長谷川 心大(1年)

MF　14　河田 大輝（1年）

FW　9　加藤 健太（1年）

FW　15　近藤 慶一（2年）

GK　12　鍵谷 光星（1年）

DF　13　大橋 亮太（1年）

MF　7　小林 弘汰（1年）

MF　8　松下 人樹（1年）

FW　16　尾本 隆太（1年）

■ 埼玉県選抜少年男子

GK　12　ジョーンズ レイ(1年)

DF　2　田中 颯太（2年）

DF　3　村上 陽介（2年）(C)

DF　4　中山 昂大（1年）

DF　5　佐藤 優斗（1年）

DF　13　山田 結斗（1年）

MF　7　柴山 昌也（1年）

MF　8　盛 嘉伊人（1年）

MF　11　須藤 直輝（1年）

MF　14　木下 翼（1年）

FW　10　堀井 真海（1年）

GK　1　久保 賢也（2年）

MF　6　谷口 大晟（1年）

MF　9　松村 大也（1年）

FW　15　山内 太陽（2年）

FW　16　大澤 朋也（1年）

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