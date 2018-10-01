【福井国体少年男子2回戦】埼玉が岐阜を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体2回戦は10月1日 (月)、三国運動公園 人工芝グラウンドで岐阜県選抜少年男子 vs 埼玉県選抜少年男子の試合が行われました。

前半、埼玉は試合を有利に進め、岐阜からリードを奪う展開。

前半終了時点で、埼玉は1点、岐阜は0点となる。

後半に入り、岐阜は埼玉のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、埼玉は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、埼玉は、3点もの大差をつけ、岐阜を降しての勝利です。

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メンバー

■ 岐阜県選抜少年男子

GK 1 小野木 涼太(1年)

DF 2 山口 冬馬（2年）

DF 3 犬飼 叶都（1年）

DF 4 川勝 翔太（2年）

DF 5 前野 晃汰（1年）

MF 6 高橋 宏弥（1年）

MF 10 小宅 空大（1年）(C)

MF 11 長谷川 心大(1年)

MF 14 河田 大輝（1年）

FW 9 加藤 健太（1年）

FW 15 近藤 慶一（2年）

GK 12 鍵谷 光星（1年）

DF 13 大橋 亮太（1年）

MF 7 小林 弘汰（1年）

MF 8 松下 人樹（1年）

FW 16 尾本 隆太（1年）

■ 埼玉県選抜少年男子

GK 12 ジョーンズ レイ(1年)

DF 2 田中 颯太（2年）

DF 3 村上 陽介（2年）(C)

DF 4 中山 昂大（1年）

DF 5 佐藤 優斗（1年）

DF 13 山田 結斗（1年）

MF 7 柴山 昌也（1年）

MF 8 盛 嘉伊人（1年）

MF 11 須藤 直輝（1年）

MF 14 木下 翼（1年）

FW 10 堀井 真海（1年）

GK 1 久保 賢也（2年）

MF 6 谷口 大晟（1年）

MF 9 松村 大也（1年）

FW 15 山内 太陽（2年）

FW 16 大澤 朋也（1年）