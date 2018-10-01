＜レスリング＞古里光司さん（神奈川・磯子工高教）は2位…2018年世界ベテランズ選手権・最終日

惜しくも2年連続優勝を逃した古里光司さん（神奈川・磯子工高教）＝チーム提供

2018年世界ベテランズ選手権最終日は9月30日、マケドニア・スコピエでA（35～40歳）5階級が行われ、70kg級の古里光司さん（神奈川・磯子工高教）が決勝へ進んだものの、ジョージア選手に3－7で敗れ、昨年に続く優勝はならなかった。

62kg級の太田博久さん（炎の体育会TV）は3位決定戦に進んだあと、ギリシャ選手に敗れ、メダル獲得はならなかった。

各選手の成績は下記の通り。全日程を終了し、日本は「金1・銀1・銅3」の成績だった。

A（35～40歳）

【62kg級】太田博久（炎の体育会TV） 5位＝9選手出場

３決戦 ●［5-10］Arthouros KALPATSANIDIS（ギリシャ）

準決勝 ●［Ｔフォール、2:14=0-10］Viorel ETKO（英国）

２回戦 ○［Ｔフォール、2:23=12-2］ Roger Aldon STEWART FREDERICK（米国）

１回戦 ＢＹＥ

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【70kg級】古里光司（神奈川・磯子工高教） 2位＝8選手出場

決 勝 ●［3-7］Amiran TSIKVADZE（ジョージア）

準決勝 ○［Ｔフォール、0:57=10-0］Jacob Henry Edward VAN DER MERWE（南アフリカ）

１回戦 ○［8-4］Oleksandr KOSYNTSEV（ウクライナ）

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【130Kg級】宍戸将春（フィギュアフォークラブ） 8選手出場

１回戦 ●［2-6］Sukhbaatar BATMUNKH（モンゴル）

※敗者復活戦へ回れず