＜レスリング＞古里光司さん（神奈川・磯子工高教）は2位…2018年世界ベテランズ選手権・最終日

惜しくも2年連続優勝を逃した古里光司さん（神奈川・磯子工高教）＝チーム提供

　2018年世界ベテランズ選手権最終日は9月30日、マケドニア・スコピエでA（35～40歳）5階級が行われ、70kg級の古里光司さん（神奈川・磯子工高教）が決勝へ進んだものの、ジョージア選手に3－7で敗れ、昨年に続く優勝はならなかった。

　62kg級の太田博久さん（炎の体育会TV）は3位決定戦に進んだあと、ギリシャ選手に敗れ、メダル獲得はならなかった。

　各選手の成績は下記の通り。全日程を終了し、日本は「金1・銀1・銅3」の成績だった。

A（35～40歳）

　【62kg級】太田博久（炎の体育会TV）　　　5位＝9選手出場
３決戦　●［5-10］Arthouros KALPATSANIDIS（ギリシャ）
準決勝　●［Ｔフォール、2:14=0-10］Viorel ETKO（英国）
２回戦　○［Ｔフォール、2:23=12-2］ Roger Aldon STEWART FREDERICK（米国）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【70kg級】古里光司（神奈川・磯子工高教）　　　2位＝8選手出場
決　勝　●［3-7］Amiran TSIKVADZE（ジョージア）
準決勝　○［Ｔフォール、0:57=10-0］Jacob Henry Edward VAN DER MERWE（南アフリカ）
１回戦　○［8-4］Oleksandr KOSYNTSEV（ウクライナ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【130Kg級】宍戸将春（フィギュアフォークラブ）　　　8選手出場
１回戦　●［2-6］Sukhbaatar BATMUNKH（モンゴル）

※敗者復活戦へ回れず

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

日本レスリング協会

on

©公益財団法人日本レスリング協会