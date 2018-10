■コラボイベント概要

コラボイベント第1弾では、全国の「無添 くら寿司」または「無添蔵」に新登場妖怪「スシジバ」が出現。また、おいしい報酬がゲットできるイベントクエストが登場します。おいしいお寿司を食べて、「スシジバ」とともだちになりましょう。

特設サイト

https://youkaiww.gungho.jp/member/collabo/kurasushi/

全国の「無添 くら寿司」店舗で「スシジバ」とともだちになろう!

「妖怪ウォッチ ワールド」のゲーム内のマップ上に、全国に回転寿司チェーンを展開する「無添 くら寿司」「無添蔵」店舗のスポットアイコンが出現いたします。

店舗に行ってスポットアイコンをタップすると、開催期間中1週間ごとに「スシジバ」1体を受け取ることができます。

スケジュール

第1週:2018年10月1日(月)10:00~2018年10月8日(月)0:29

第2週:2018年10月8日(月)10:00~2018年10月15日(月)0:29

第3週:2018年10月15日(月)10:00~2018年10月22日(月)0:29

第4週:2018年10月22日(月)10:00~2018年10月29日(月)0:29

※上記日程で各週1体ずつ「スシジバ」を受け取ることができます。

※スポットアイコンが表示されていても対象時間外(0:30~翌9:59)には受け取ることができません。

※スポットアイコンは「無添 くら寿司」「無添蔵」共通になります。

「スシジバチャレンジ」に挑戦して、おいしい報酬をGETしよう!

コラボ開催期間中、ゲーム内にてイベントクエスト「スシジバチャレンジ」が発生いたします。ともだちになった「スシジバ」のレベルを上げるほど、報酬の内容が豪華になります。「スシジバ」とともだちになったら、どんどんレベルアップして、おいしい豪華報酬を手に入れましょう。

スシジバチャレンジ報酬(一例)

「スシジバ」のレベルを10にする:エビ(10個)

「スシジバ」のレベルを15にする:小けいけんちだま(10個)

「スシジバ」のレベルを20にする:エビ(15個)

「スシジバ」のレベルを25にする:中けいけんちだま(15個)

「スシジバ」のレベルを30にする:エビ(20個)

「スシジバ」のレベルを35にする:大けいけんちだま(10個)

そのほか盛りだくさん!

※イベントクエスト「スシジバチャレンジ」の対象となる妖怪は「スシジバ」1体のみです。

実施期間

2018年10月1日(月)10:00~2018年11月11日(日)23:59

くら寿司×「妖怪ウォッチ ワールド」コラボ記念!Twitterキャンペーン第1弾

抽選で10名様に「おやすみクッション ウィスパー」とくら寿司お食事券(2,000円)がセットで当たるTwitterキャンペーンを開催いたします。「無添 くら寿司」公式Twitterアカウント「無添くら寿司【公式】」(@mutenkurasushi)をフォローして「スシジバ」のゲーム内画像または、くら寿司で食べたお寿司の写真をハッシュタグ「#くら寿司で妖怪ウォッチワールド」をつけてTwitterに投稿してください。キャンペーンの詳細は特設サイトをご確認ください。

Twitterキャンペーン特設サイト

http://www.kura-corpo.co.jp/fair/2018yokaiapp.html#SNS

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.(C) LEVEL-5 Inc.