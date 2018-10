エミー賞に8年連続ノミネートされた海外ドラマ「マッドメン」のキャストは今どうしてる？

2007年から2015年まで全7シーズンにかけて放映された「マッドメン(原題: Mad Men)」。1960年代のニューヨークにおける広告業界の実情を大胆に描き、エミー賞の多くの部門で何度もノミネート、そして連続受賞と、評価の高いドラマで、当時大きな話題になりました。 今回はそのキャストたちを追ってみます。

ジョン・ハム(役名:ドン・ドレイパー)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 14: Jon Hamm is seen on the set of 'Mad Men' on January 14, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by GONZALO/Bauer-Griffin/GC Images)

1971年3月生まれの現在47歳。

優秀な広告マンのドン・ドレイパー役を演じました。

ドンには秘密の過去があり、プライベートでも色々と問題を抱えていますが、ちょっと影があるような憂いを含んだ雰囲気がピッタリとハマっていました。

ミズーリ州に生まれた彼は、大学を卒業後一旦は教師となり2年間を過ごしました。しかし24歳の頃、一大決心をして俳優になることを志し、ロスに移住します。

なかなか芽が出ず、30歳になってもウェイターのままだったら諦めて教師に戻ろうと思っていたそうですが、29歳の時にテレビドラマ「プロビデンス (原題:Providence)」への出演が決まり、その後少しずつ映画やドラマに出演するようになりました。

そして、36歳の時にオーディションで掴んだ役がドン・ドレイパーで、ここで大ブレイクしたんですね。

この作品でエミー賞に7度ノミネート、8度目にしてようやく受賞しました。

HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 22: Jon Hamm arrives to the premiere of 20th Century FOX's 'Bad Times At The El Royale' at TCL Chinese Theatre on September 22, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Gabriel Olsen/WireImage)

「マッドメン」終了後は単発の仕事も多いですが、シットコムドラマ「アンブレイカブル・キミー・シュミット(原題:Unbreakable Kimmy Scmidit)」でカルト宗教の指導者の役を演じたり、テレビアニメ「スポンジボブ」での声優をつとめたりと活躍しています。

最近では1986年にトム・クルーズ主演で話題となった「トップガン(原題:Top Gun)」の続編「トップガン: マーヴェリック(原題:Top Gun: Maverick)」に出演、2020年6月に公開が予定されています。

エリザベス・モス(役名:ペギー・オルセン)

BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 18: Elisabeth Moss at the 'Mad Men' press conference at the Four Seasons Hotel in Beverly Hills, California on September 18, 2007. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

1982年7月生まれの現在36歳。

ドンの秘書として広告代理店に勤めていましたが、口紅の広告がきっかけで社内初の女性コピーライターとなり、頭角を表していく、ウーマン・リブの先駆けとも言える女性、ペギー・オルセン役を演じました。

エリザベスは1990年からテレビに出演、子役としてのキャリアをスタートさせました。

1999年にはテレビドラマ「ザ・ホワイトハウス(原題:The West Wing)」で大統領の三女役を演じています。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Elisabeth Moss attends Hulu's 2018 Emmy Party at Nomad Hotel Los Angeles on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Leon Bennett/Getty Images for Hulu)

「マッドメン」終了後は映画「ニュースの真相(原題: Truth)」や「チャック 〜“ロッキー”になった男〜』(原題:Chuck)」などに出演しています。

現在は2017年から放映されているテレビドラマ「 ハンドメイズ・テイル/侍女の物語(原題:The Handmaid's Tale )」に出演しており、この作品でエミー賞主演女優賞を受賞しています。

ヴィンセント・カーシーザー(役名:ピート・キャンベル)

Actor Vincent Kartheiser attends the Second Season Of 'Mad Men' premiere after party held on July 21, 2008 in Hollywood, California. (Photo by Mark Sullivan/WireImage)

1979年5月生まれの現在39歳。

ドンと同じ広告代理店で働く営業マンのピート・キャンベル役を演じています。

ピートは出世欲が強く、人を蹴落としてでも自分がトップに登りつめたいと考える野心家で、虚栄心の強い人間なのですが、弱い部分もたくさんあって人間的なところが憎めないキャラクターです。

THE PATH -- 'To Lift the Veil' Episode 309 -- Pictured: Vincent Kartheiser as Congressman Buck -- (Photo by: JoJo Whilden/Universal Television/NBCU Photo Bank via Getty Images)

「マッドメン」終了後はテレビドラマ「Casual(原題)」、「The Path(原題)」などに出演しています。

また、「マッドメン」シーズン5に出演し共演していた、ベス役のアレクシス・ブレデルと2014年に結婚しました。

2018年にはリーガルドラマへの出演が決定しています。

ジャニュアリー・ジョーンズ(役名:ベティ・ドレイパー)

WEST HOLLYWOOD, CA - AUGUST 03: Actress January Jones attends the 'Mad Men' Season 3 Premiere at the Directors Guild Theatre on August 3, 2009 in West Hollywood, California. (Photo by Jesse Grant/WireImage)

1978年1月生まれの現在40歳。

モデル時代にドンと知り合い結婚しているベティ・ドレイパーを演じています。

一見幸せそうな家庭を築いてきたのですが、ドンの女性関係から離婚してしまいます。

少し精神的に弱い部分があり、その事がドンが浮気をしてしまう一因でもあったのではないかとも思うのですが、お互いにいたちごっこだったんですね。

LOS ANGELES, CA - JUNE 12: January Jones arrives at the Max Mara WIF Face Of The Future at Chateau Marmont on June 12, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

そんな彼女、2011年にシングルマザーとして出産する事を公表し、父親は明かしていません。

以前付き合っていたアシュトン・カッチャーではないかという噂もありますが、真相は不明です。

「マッドメン」終了後の作品としては、「X-MEN: ファースト・ジェネレーション(原題:X-Men: First Class)」などの映画や、2015、2016年2年連続エミー賞にノミネートされたテレビドラマ「The Last Man on Earth 」に出演しています。

クリスティーナ・ヘンドリックス(役名:ジョーン・ホールウェイ)

NEW YORK - JUNE 16: Actress Christina Hendricks attends a private preview screening of 'Mad Men' Season 2 on June 16, 2008 at the Museum of Modern Art in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

1975年5月生まれの現在43歳。

ドンが勤める広告代理店のオフィスマネージャーとしてフロア業務を取り仕切っているジョーン・ホールウェイを演じています。

少し冷たいイメージだけれど、仕事ができる上に美人で、実は広告代理店の共同経営者ロジャー・スターリングと不倫関係にあるんです。

一旦は別れて結婚するものの、ロジャーのことが忘れられず、衝動的に関係を復活させてしまったことから妊娠してしまいます。

TORONTO, ON - SEPTEMBER 09: Christina Hendricks arrives to the premiere of 'American Woman' during the 2018 Toronto International Film Festival held on September 9, 2018 in Toronto, Canada. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

「マッドメン」終了後はテレビドラマ「Another Period(原題)」、「Tin Star(原題)」、「Good Girls(原題)」などに出演しています。

クリスティーナは美しい赤毛が印象的ですが、実は地毛はブロンドで、彼女は10歳の頃から赤毛に染めているんだそうです。ブロンドだとどんな色でもきれいに入りそうなので羨ましい限りです。。。

ジョン・スラッテリー(役名:ロジャー・スターリング)

WEST HOLLYWOOD, CA - JANUARY 25: Actor John Slattery arrives for AMC's 'Mad Men' Celebration for SAG, WGA and DGA Nominations on January 25, 2008 at The Chateau Marmont in West Hollywood, California. (Photo by Albert L. Ortega/WireImage)

1962年8月生まれの現在56歳。

ドンが勤める広告代理店「スターリング・クーパー広告代理店」の共同経営者である、ロジャー・スターリング役を演じています。

ドンのよき理解者として、会社を切り盛りしている経営者です。

オフィスマネージャーのジョーンと長年不倫関係にありましたが、心臓を悪くした事から、家族を大事にしようと決意し別れます。

しかし、女好きはなかなか治らないようで、その後も色々手を出してしまうんです。。。

NEW YORK, NY - MAY 22: John Slattery attends the Animal Haven Gala 2018 at Tribeca 360 on May 22, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for Animal Haven)

美しい銀髪から「シルバー・フォックス」と呼ばれることもあるジョンですが、やはり髪のせいで年齢より上の役を演じることも多いんだとか。

「マッドメン」終了後はテレビドラマ「Wet Hot American Summer: First Day of Camp(原題)」「ヴィープ(原題Veep)」などに出演しています。