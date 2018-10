■Webラジオ新番組「豊永利行・小野友樹の星海 RADIO」放送決定!

パーソナリティに豊永利行さん、小野友樹さんを迎え、「スターオーシャン アナムネシス-Twin Eclipse-」の話もしつつ、自由に楽しくトークをする画期的なプログラムとなっております。

番組タイトル

文化放送 超!A&G+「豊永利行・小野友樹の星海 RADIO」

配信媒体

文化放送 超!A&G+

http://www.agqr.jp/

配信日

毎週日曜日22︓30~23︓00

※初回放送:2018年10月7日(日)22:30~23:00

番組概要

ついに始まります新番組!その名も「豊永利行・小野友樹の星海 RADIO」!この番組は、iOS/Android用ゲーム「スターオーシャン アナムネシス-Twin Eclipse-」の話もしつつ、自由に楽しくトークをする画期的なプログラムです!パーソナリティは豊永利行&小野友樹の2人!さらに番組では、「SOAキャラクター図鑑」もお届けします!

このコーナーでは毎回、シリーズに登場するキャラクターを紹介します。キャラの容姿、スタイル、性格等をパーソナリティの二人の目線で掘り下げていきます。ゲームをやりこんでいる人も、これからはじめようと思っている人も、必聴です!

出演者

豊永利行 小野友樹

(C) 2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc.