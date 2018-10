タレントの小嶋陽菜さんがイタリア・ヴェネチアで過ごした日々を公開し注目を集めています。

■「長めの旅行行こーっと」

28日に最終回を迎えた情報番組『PON!』(日本テレビ系)。小嶋さんは同番組におよそ8年半にわたり出演し、26日に卒業しました。

その後、自身のツイッターではこれまでの思い出を振り返り「8年半ありがとうございました」とコメント。続いて「長めの旅行行こーっと」と綴っていました。

その後から自身のインスタグラムに「#venezia」のタグがあるように、イタリア・ベネチアを堪能している写真を続々アップ。

■ヴェネチアの橋やジェラートを堪能

「ヴェネチアの写真たくさんあって追いつかない」と綴りながらも、連日イタリアの日々を更新しています。

カナル・グランデ大運河に架かる最古の橋といわれる「リアルト橋」らしき場所のショットでは、「この景色が見たくて朝夕何回もここに来た。忘れられない」と深く感銘を受けた様子。イタリア人には欠かせないお菓子・ジェラートを味わうショットも。

ジェラートすき♡🍨🍋 #こじたび #venezia

■絵になるショットに絶賛

30日に更新されたのは、ヴェネチアの風景をバックに小嶋さんが手がけるアパレルブランド『Her lip to(ハーリップトゥー)』の商品のピンクのチュールスカートでキメた1枚。

@play.nyan 💕 #venezia #italia #🌹🌹🌹

このショットには「優雅だ…」「ヴェネチアの風景とマッチしてる!」と絶賛コメントが寄せられています。

「優雅だ.~絵になるね~」

「ピンクのスカートとヴェネチアの風景とマッチしてる!」

「天気もよさそう。どのくらい滞在してるんだろう? 写真が全部いい感じ!」

同じく30日に更新したツイッターには、「有吉弘行の脱ぬるま湯大作戦みてる」と投稿。

Amazonプライムビデオで配信中のバラエティ番組『有吉弘行の脱ぬるま湯大作戦』。ヴェネチアで鑑賞? すでに帰国してゆっくりしているところでしょうか。

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)