台風２１号、全道で建物被害７４７件

北海道は９月４～５日に本道へ接近した台風２１号による被害状況（９月１８日現在）をまとめた。

それによると倶知安町で最大瞬間風速４２・４メートル、札幌市で同３２・８メートルを記録するなどの強風により、全道で合計７４７件の建物被害が発生した。

市町村別の被害状況は以下の通り。

【住家被害】

▽一部損壊（３１５件）＝夕張市３、美唄市２、三笠市１、滝川市６、奈井江町５、由仁町１、長沼町９、沼田町２、札幌市３９、江別市２３、恵庭市４５、小樽市８、黒松内町１、ニセコ町１、室蘭市１７、苫小牧市５６、登別市７、伊達市１、豊浦町１、白老町３、厚真町１、洞爺湖町２、安平町９、むかわ町１６、日高町２、新冠町１、新ひだか町２、えりも町１、函館市２５、北斗市３、七飯町１、森町１、長万部町８、旭川市８、東川町１、留萌町１、羽幌町１、浦幌町１

【非住家被害】

▽全壊（３件）＝むかわ町１、平取町２

▽半壊（２３件）＝札幌市１１、石狩市２、当別町１、白老町４、安平町４、七飯町１

▽一部損壊（７４件）＝美唄市１、三笠市１、滝川市１、奈井江町２、由仁町１、室蘭市６、白老町１、函館市２６、福島町４、知内町１、森町１、長万部町２１、美瑛町１、本別町１、帯広市４、音更町１、士幌町１

【その他】

▽文教施設・一部損壊（３３２件）＝幼稚園１、小学校１６３、中学校８４、高等学校６４、特別支援学校１７、給食センターなど３