■「ニーア レプリカント」とのコラボ開催が決定!

2018年9月30日(日) に放送した「生SINoALICE~カフェ&最新情報盛り沢山!もうすぐ現実篇出るよスペシャル~」にてコラボ情報などの最新情報を発表。

「シノアリス」にて「ニーア レプリカント」とのコラボ開催が決定! 開催時期やコラボの詳細はシノアリス公式Twitterなどで公開予定。

シノアリス公式Twitter:https://twitter.com/sinoalice_jp

「生SINoALICE~カフェ&最新情報盛り沢山!もうすぐ現実篇出るよスペシャル~」アーカイブ配信:https://youtu.be/88eMT8KBldc

■最大で魔晶石850個が手に入るチャンス!公式生放送連動のプレゼント企画で魔晶石などをプレゼント

「生SINoALICE~カフェ&最新情報盛り沢山!もうすぐ現実篇出るよスペシャル~」での連動プレゼント企画の結果、最大で「魔晶石850個」などのゲーム内アイテムをプレゼント!

生放送企画プレゼント内容

ギシアンビンゴチャレンジ

魔晶石 550個

強化の石板(V) 8個

強化の剣(V) 3個

竜種の枷 3個

オソウジ券 5枚

魔晶石 300個

配布期間

2018年10月7日(日)23:59まで

■現実篇新章に登場する「スノウホワイト/オルタナティブ」「ピノキオ/オルタナティブ」を初公開!

現実篇新章に登場するキャラクター「スノウホワイト(CV:上田麗奈)/オルタナティブ」と「ピノキオ(CV:三瓶由布子)/オルタナティブ」のシルエットを先行公開。

続報はシノアリス公式Twitterなどで公開予定。

■テーマは「ハロウィン×人狼!」ハロウィンイベントの開催が決定

「ハロウィン×人狼」をテーマとしたハロウィンイベントを10月に開催予定。

続報はシノアリス公式Twitterなどで公開予定。

