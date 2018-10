スポブル【動画】ハイライト映像/新世代ライダーが台頭したGO BIG 2018 渡辺元樹が待望の初戴冠 2018.9.23(sun) 福島県 鮫川村・モトパーク森

全日本フリースタイルモトクロス(FMX)選手権「GO BIG2018」が9月23日(日)、モトパー ク森(福島県東白川郡鮫川村)にて開催され、大会主催者/GO BIG実行委員会から以下のハイライト動画とプレスリリースが到着した。

_____

モトクロスバイ クでキッカー(ジャンプ台)からジャンプし、様々な技(トリック)・クリエイティビティ・スタ イルなどを競うエクストリームスポーツ“FMX”。中でも「GO BIG」はRed Bull Athleteであっ た故 佐藤英吾により生み出され、2008年度に初開催された、日本で唯一のダートでのコンテ ストの大会です。

前日までの荒天が嘘のように天候に恵まれた9月23日、”FMXの聖地”と呼ばれるモト パーク森で「GO BIG2018」は開催をされた。同会場での開催は3年ぶりとあって、多く のファンの熱気に包まれることとなった。

みどころは、新世代の台頭を印象付けた2017年王者・高橋仁やアクションスポーツの 世界最高峰のコンテスト”X-GAMES BEST WHIP”で2位に輝いた渡辺元樹ら新世代に対し、 過去5度王者に輝いている鈴木大助や釘村孝太らベテラン勢が復権を狙う世代間の対決。 それを印象付けるように、準決勝は「渡辺元樹 vs 釘村孝太 / 高橋仁 vs 鈴木大助」の新 旧同門対決となり、それぞれ、新世代組が勝利を収めた。

ファイナルのカードは渡辺元樹と前回大会王者の高橋仁となった。互いに譲らぬ戦いが 繰り広げられたが、伸びのある大きなトリックを武器に、最後は渡辺元樹がジャッジ5対0 で勝利をおさめ、佐藤英吾・鈴木大助・釘村孝太・高橋仁に続く、5代目の全日本チャンピオンとして栄冠を手にした。

___

“GO BIG2018”チャンピオン 渡辺元樹コメント

「若手の成⻑もある中で、僕自身8年かかっ て日本のフリースタイルで優勝できて今は 安心しています。 何より、このFMXの聖地で皆さんの前で勝 てたことが嬉しいです。応援ありがとうご ざいました。」

GO BIG2018 Final Result は、以下。

1位 渡辺 元樹

2位高橋 仁

3位 釘村 孝太

4位 鈴木 大助

5位 鈴木 耕太

6位 江原 大地

7位 江原 大空

8位 鈴木 龍星

9位 金子 博延

10位 藤田 拓也

GOBIG2018 ハイライト映像 60sec ver.