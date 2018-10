■直良有祐氏の特別描き下ろしカード「細川ガラシャ」が登場!

カード名:細川ガラシャ(ほそかわガラシャ)

レアリティ:【覇】

イラストレーター:直良有祐氏

細川ガラシャは明智光秀の三女として生まれた。15歳の時に織田信長のすすめによって細川忠興の元へ正室として嫁がせられ、「絶世の美女」と謳われた女性だ。

キリスト教に傾倒し、自邸で洗礼を受け、「ガラシャ」という洗礼名を授かった。明智光秀の娘、そして細川忠興の正室として数奇な運命を辿った彼女は、関ヶ原の戦いでは敵方である石田三成の人質となることを拒み、壮絶な死を遂げた。

絶世の美貌とあまりにも壮絶の最期、そして「キリシタン」であることから、細川ガラシャは戦国時代を生きた姫の中でも最も悲劇的な姫の一人として知られている。

(C)2012-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.