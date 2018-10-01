阪神・藤浪が今季初完封、DeNAソトが2冠、山崎が3S…18年第26週セ投打5傑

DeNA・ソトは4本塁打7打点と大暴れ
セ・リーグは天候不順のため試合消化数に差が出ている。
【セ・リーグNPB第26週（9/24－9/30）】
1DeNA（4試合3勝1敗0分、勝率.750）
2巨人（4試合2勝1敗1分、勝率.667）
3ヤクルト（5試合3勝2敗0分、勝率.600）
4広島（7試合3勝4敗0分、勝率.429）
5阪神（4試合1勝2敗1分、勝率.333）
6中日（4試合1勝3敗0分、勝率.250）
3位の座を巨人と激しく争うDeNAが3勝1敗。広島は先週休みなしの7試合を戦った。
【打者5傑】
○安打
1田中広輔（広）11
2野間峻祥（広）9
2坂本勇人（巨）9
2雄平（ヤ）9
5大山悠輔（神）8
○本塁打
1ソト（De）4
2丸佳浩（広）2
2坂本勇人（巨）2
2ロペス（デ）2
1本塁打10人
○打点
1ソト（De）7
1丸佳浩（広）7
1田中広輔（広）7
4雄平（ヤ）6
5野間峻祥（広）5
5松山竜平（広）5
○盗塁
1田中広輔（広）3
2西川龍馬（広）2
1盗塁10人
○打率（規定打席以上）
1大山悠輔（神）.533
2坂本勇人（巨）.500
2松井雅人（中）.500
4乙坂智（De）.455
5雄平（ヤ）.450
○RC（RunCreate）打者の総合指標安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味
1田中広輔（広）8.50
2坂本勇人（巨）7.03
3ソト（De）6.41
4鈴木誠也（広）5.69
5大山悠輔（神）5.44
広島・田中が11安打3盗塁7打点と好調。9月16日に6打数6安打をした阪神・大山は今週も15打数8安打とシーズン終盤に好調をキープしている。
投手は…
【投手5傑】
○勝利
1藤浪晋太郎（神）1
1菅野智之（巨）1
1九里亜蓮（広）1
1パットン（De）1
1岡田俊哉（中）1
1山口俊（巨）1
1梅野雄吾（ヤ）1
1エスコバー（De）1
1永川勝浩（広）1
1ハフ（ヤ）1
1フランスア（広）1
1今永昇太（De）1
1近藤一樹（ヤ）1
○セーブ
1山崎康晃（De）3
2中崎翔太（広）1
2岩瀬仁紀（中）1
2石山泰稚（ヤ）1
2一岡竜司（広）1
○ホールド
1パットン（De）3
2祖父江大輔（中）2
2畠世周（巨）2
2三上朋也（De）2
1ホールド14人
○奪三振
1メルセデス（巨）12
2東克樹（De）9
2カラシティー（ヤ）9
4山口俊（巨）8
4ジョンソン（広）8
○防御率（規定投球回数以上）
1藤浪晋太郎（神）0.00
1菅野智之（巨）0.00
1九里亜蓮（広）0.00
1東克樹（De）0.00
1岩貞祐太（神）0.00
○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率－投手の防御率）×投球回で算出
1藤浪晋太郎（神）34.9
1菅野智之（巨）34.9
3九里亜蓮（広）31.0
4メルセデス（巨）27.2
5東克樹（De）27.1
5岩貞祐太（神）27.1
リーグ防御率は3.87。阪神・藤浪と巨人・菅野が完封。菅野は今季7完封目。巨人・メルセデスは2試合に先発し勝利はつかなかったが14回を投げて自責点2。救援ではDeNA・山崎が3セーブ、同じくパットンが3ホールド。（広尾晃 / Koh Hiroo）