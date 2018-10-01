阪神・藤浪が今季初完封、DeNAソトが2冠、山崎が3S…18年第26週セ投打5傑

阪神・藤浪晋太郎【写真：荒川祐史】

DeNA・ソトは4本塁打7打点と大暴れ

セ・リーグは天候不順のため試合消化数に差が出ている。

【セ・リーグNPB第26週（9/24－9/30）】

1DeNA（4試合3勝1敗0分、勝率.750）

2巨人（4試合2勝1敗1分、勝率.667）

3ヤクルト（5試合3勝2敗0分、勝率.600）

4広島（7試合3勝4敗0分、勝率.429）

5阪神（4試合1勝2敗1分、勝率.333）

6中日（4試合1勝3敗0分、勝率.250）

3位の座を巨人と激しく争うDeNAが3勝1敗。広島は先週休みなしの7試合を戦った。

【打者5傑】

○安打

1田中広輔（広）11

2野間峻祥（広）9

2坂本勇人（巨）9

2雄平（ヤ）9

5大山悠輔（神）8

○本塁打

1ソト（De）4

2丸佳浩（広）2

2坂本勇人（巨）2

2ロペス（デ）2

1本塁打10人

○打点

1ソト（De）7

1丸佳浩（広）7

1田中広輔（広）7

4雄平（ヤ）6

5野間峻祥（広）5

5松山竜平（広）5

○盗塁

1田中広輔（広）3

2西川龍馬（広）2

1盗塁10人

○打率（規定打席以上）

1大山悠輔（神）.533

2坂本勇人（巨）.500

2松井雅人（中）.500

4乙坂智（De）.455

5雄平（ヤ）.450

○RC（RunCreate）打者の総合指標安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味

1田中広輔（広）8.50

2坂本勇人（巨）7.03

3ソト（De）6.41

4鈴木誠也（広）5.69

5大山悠輔（神）5.44

広島・田中が11安打3盗塁7打点と好調。9月16日に6打数6安打をした阪神・大山は今週も15打数8安打とシーズン終盤に好調をキープしている。

投手は…

【投手5傑】

○勝利

1藤浪晋太郎（神）1

1菅野智之（巨）1

1九里亜蓮（広）1

1パットン（De）1

1岡田俊哉（中）1

1山口俊（巨）1

1梅野雄吾（ヤ）1

1エスコバー（De）1

1永川勝浩（広）1

1ハフ（ヤ）1

1フランスア（広）1

1今永昇太（De）1

1近藤一樹（ヤ）1

○セーブ

1山崎康晃（De）3

2中崎翔太（広）1

2岩瀬仁紀（中）1

2石山泰稚（ヤ）1

2一岡竜司（広）1

○ホールド

1パットン（De）3

2祖父江大輔（中）2

2畠世周（巨）2

2三上朋也（De）2

1ホールド14人

○奪三振

1メルセデス（巨）12

2東克樹（De）9

2カラシティー（ヤ）9

4山口俊（巨）8

4ジョンソン（広）8

○防御率（規定投球回数以上）

1藤浪晋太郎（神）0.00

1菅野智之（巨）0.00

1九里亜蓮（広）0.00

1東克樹（De）0.00

1岩貞祐太（神）0.00

○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率－投手の防御率）×投球回で算出

1藤浪晋太郎（神）34.9

1菅野智之（巨）34.9

3九里亜蓮（広）31.0

4メルセデス（巨）27.2

5東克樹（De）27.1

5岩貞祐太（神）27.1

リーグ防御率は3.87。阪神・藤浪と巨人・菅野が完封。菅野は今季7完封目。巨人・メルセデスは2試合に先発し勝利はつかなかったが14回を投げて自責点2。救援ではDeNA・山崎が3セーブ、同じくパットンが3ホールド。（広尾晃 / Koh Hiroo）