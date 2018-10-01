西武・山川が3本塁打、秋山は7打点、オリ澤田は2勝…18年第26週パ投打5傑

西武・山川穂高【写真：荒川祐史】

西武が10年ぶりのリーグ優勝、楽天以外は勝率5割をキープ

西武のリーグ優勝が決まり、パ・リーグはいよいよ大詰めを迎えている。

【パ・リーグNPB第26週（9/24－9/30）】

1西武（6試合4勝2敗0分、勝率.667）

2ソフトバンク（6試合3勝3敗0分、勝率.500）

2日本ハム（6試合3勝3敗0分、勝率.500）

2オリックス（6試合3勝3敗0分、勝率.500）

2ロッテ（4試合2勝2敗0分、勝率.500）

6楽天（6試合2勝4敗0分、勝率.333）

一時期調子を落とした西武が12連勝するなど調子を取り戻し10年ぶりのリーグ優勝を果たした。勝ち越しは西武だけ。

【打者5傑】

○安打

1中村晃（ソ）11

2若月健矢（オ）10

3ウィーラー（楽）9

4源田壮亮（西）8

4吉田正尚（オ）8

○本塁打

1山川穂高（西）3

1松田宣浩（ソ）3

3清宮幸太郎（日）2

3秋山翔吾（西）2

3中村剛也（西）2

3内田靖人（楽）2

○打点

1秋山翔吾（西）7

2山川穂高（西）5

2松田宣浩（ソ）5

2内田靖人（楽）5

2大城滉二（オ）5

○盗塁

1中村奨吾（ロ）3

2大城滉二（オ）2

2森友哉（西）2

2安達了一（オ）2

2木村文紀（西）2

○打率（規定打席以上）

1中村晃（ソ）.458

2中村奨吾（ロ）.400

3大城滉二（オ）.389

4吉田正尚（オ）.381

5ウィーラー（楽）.375

○RC（RunCreate）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味

1山川穂高（西）6.27

2吉田正尚（オ）5.97

3中村晃（ソ）5.62

4若月健矢（オ）5.59

5今江年晶（楽）5.33

西武・山川が3本塁打5打点、秋山は7打点と西武勢の活躍が目立った。ソフトバンク・中村は11安打をマークした。

投手は…

【投手5傑】

○勝利

1澤田圭佑（オ）2

2大竹耕太郎（ソ）1

2二木康太（ロ）1

2山岡泰輔（オ）1

2ミランダ（ソ）1

2菊池雄星（西）1

2東浜巨（ソ）1

2松井裕樹（楽）1

2上原健太（日）1

2杉浦稔大（日）1

2土肥星也（ロ）1

2ヒース（西）1

2増田達至（西）1

2マーティン（西）1

2宋家豪（楽）1

2玉井大翔（日）1

○セーブ

1ヒース（西）3

1石川直也（日）3

1森唯斗（ソ）3

4増井浩俊（オ）2

5辛島航（楽）1

5増田達至（西）1

○ホールド

1青山浩二（楽）4

1浦野博司（日）4

3高梨雄平（楽）3

4石川柊太（ソ）2

4加治屋蓮（ソ）2

4マーティン（西）2

4井口和朋（日）2

○奪三振

1上沢直之（日）14

2千賀滉大（ソ）11

3大竹耕太郎（ソ）9

4山岡泰輔（オ）8

4菊池保則（楽）8

○防御率（規定投球回数以上）

1則本昂大（楽）0.00

1ロドリゲス（日）0.00

1古川侑利（楽）0.00

4二木康太（ロ）1.00

5山岡泰輔（オ）1.13

○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率－投手の防御率）×投球回で算出

1則本昂大（楽）23.6

2古川侑利（楽）22.5

3二木康太（ロ）21.3

4ロドリゲス（日）20.2

5山岡泰輔（オ）17.9

リーグ防御率は3．37。先発では楽天・則本が7回を零封。同じく古川が6.2回を零封。救援ではオリックス・澤田が週間2勝、楽天・青山と日ハム・浦野が4ホールドを挙げた。（広尾晃 / Koh Hiroo）