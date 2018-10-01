西武・山川が3本塁打、秋山は7打点、オリ澤田は2勝…18年第26週パ投打5傑

西武が10年ぶりのリーグ優勝、楽天以外は勝率5割をキープ
西武のリーグ優勝が決まり、パ・リーグはいよいよ大詰めを迎えている。
【パ・リーグNPB第26週（9/24－9/30）】
1西武（6試合4勝2敗0分、勝率.667）
2ソフトバンク（6試合3勝3敗0分、勝率.500）
2日本ハム（6試合3勝3敗0分、勝率.500）
2オリックス（6試合3勝3敗0分、勝率.500）
2ロッテ（4試合2勝2敗0分、勝率.500）
6楽天（6試合2勝4敗0分、勝率.333）
一時期調子を落とした西武が12連勝するなど調子を取り戻し10年ぶりのリーグ優勝を果たした。勝ち越しは西武だけ。
【打者5傑】
○安打
1中村晃（ソ）11
2若月健矢（オ）10
3ウィーラー（楽）9
4源田壮亮（西）8
4吉田正尚（オ）8
○本塁打
1山川穂高（西）3
1松田宣浩（ソ）3
3清宮幸太郎（日）2
3秋山翔吾（西）2
3中村剛也（西）2
3内田靖人（楽）2
○打点
1秋山翔吾（西）7
2山川穂高（西）5
2松田宣浩（ソ）5
2内田靖人（楽）5
2大城滉二（オ）5
○盗塁
1中村奨吾（ロ）3
2大城滉二（オ）2
2森友哉（西）2
2安達了一（オ）2
2木村文紀（西）2
○打率（規定打席以上）
1中村晃（ソ）.458
2中村奨吾（ロ）.400
3大城滉二（オ）.389
4吉田正尚（オ）.381
5ウィーラー（楽）.375
○RC（RunCreate）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味
1山川穂高（西）6.27
2吉田正尚（オ）5.97
3中村晃（ソ）5.62
4若月健矢（オ）5.59
5今江年晶（楽）5.33
西武・山川が3本塁打5打点、秋山は7打点と西武勢の活躍が目立った。ソフトバンク・中村は11安打をマークした。
投手は…
【投手5傑】
○勝利
1澤田圭佑（オ）2
2大竹耕太郎（ソ）1
2二木康太（ロ）1
2山岡泰輔（オ）1
2ミランダ（ソ）1
2菊池雄星（西）1
2東浜巨（ソ）1
2松井裕樹（楽）1
2上原健太（日）1
2杉浦稔大（日）1
2土肥星也（ロ）1
2ヒース（西）1
2増田達至（西）1
2マーティン（西）1
2宋家豪（楽）1
2玉井大翔（日）1
○セーブ
1ヒース（西）3
1石川直也（日）3
1森唯斗（ソ）3
4増井浩俊（オ）2
5辛島航（楽）1
5増田達至（西）1
○ホールド
1青山浩二（楽）4
1浦野博司（日）4
3高梨雄平（楽）3
4石川柊太（ソ）2
4加治屋蓮（ソ）2
4マーティン（西）2
4井口和朋（日）2
○奪三振
1上沢直之（日）14
2千賀滉大（ソ）11
3大竹耕太郎（ソ）9
4山岡泰輔（オ）8
4菊池保則（楽）8
○防御率（規定投球回数以上）
1則本昂大（楽）0.00
1ロドリゲス（日）0.00
1古川侑利（楽）0.00
4二木康太（ロ）1.00
5山岡泰輔（オ）1.13
○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率－投手の防御率）×投球回で算出
1則本昂大（楽）23.6
2古川侑利（楽）22.5
3二木康太（ロ）21.3
4ロドリゲス（日）20.2
5山岡泰輔（オ）17.9
リーグ防御率は3．37。先発では楽天・則本が7回を零封。同じく古川が6.2回を零封。救援ではオリックス・澤田が週間2勝、楽天・青山と日ハム・浦野が4ホールドを挙げた。（広尾晃 / Koh Hiroo）