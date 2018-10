10月1日(月)メンテナンス後より、新スペシャルダンジョン「千夜一夜物語」が開催される。今回のダンジョンでは「シャハザマーン」や「シャフリヤール王」がボスモンスターとして登場。一緒に冒険する仲間と協力し、ボスモンスターを倒そう。

開催期間:2018年10月1日(月)メンテナンス後~10月15日(月) 11:59まで

■ダンジョンに挑み、限定カードを手に入れよう!

本ダンジョンには、ボスとして「シャハザマーン」や「シャフリヤール王」「アリババ」「シェヘラザード」「シンドバッド」「アラジン」が登場! さらに、クリアした際に手に入る「千夜一夜P」を貯めると、ポイントに応じてSS+レア「ロック鳥」や「魔笛の魔術師」「洞穴の盗賊団」と交換することができます。仲間と一緒に協力して強敵たちに挑みましょう!

※交換期間は2018年10月1日(月)メンテナンス後~10月21日(日)23:59までです。

「シャハザマーン」

「シャフリヤール王」

「アリババ」

「シェヘラザード」

SS+レア「ロック鳥」

SS+レア「魔笛の魔術師」

SS+レア「洞穴の盗賊団」

■新限定子分カードをゲットしよう!

今回は新たに2つの限定子分カード「ロック鳥の卵」「魔笛」が登場! 「ロック鳥の卵」と「魔笛」は、稀に宝箱から出てきます。限定子分カードは、複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。

SS+レア「ロック鳥の卵」

SS+レア「魔笛」

■新限定強化素材「ケバブ」でカードを育てよう!

「千夜一夜P」を使い素材ガチャを回すと、限定の強化素材「ケバブ」を手に入れることができます。限定強化素材「ケバブ」は一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、斬スキル・合体スキル・パラメータダウンスキルのスキルレベル上昇確率もアップします。

■「ハロウィンログインキャンペーン」開催!

開催期間:2018年10月1日(月)5:00~10月31日(水)23:59まで

期間中に25日ログインで、「竜石」最大40個GET!

累計獲得報酬

竜石40個、SSレアガチャチケット1枚、女王デビルフェアリー各5枚ずつ、SS進化指輪各1枚ずつ、S進化指輪各3枚ずつ、ドラゴンメダル300枚

ログイン報酬

5日ログインごとに、豪華アイテムGET!

※竜石以外のプレゼントがもらえるのは、ログイン5日目・10日目・15日目・20日目・25日目の最大5回です。

※全てのプレゼントを手に入れるには、全31日間の期間中に、25日間のログインを完了させる必要があります。

SSレアガチャチケット

