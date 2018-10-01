「テイルズ オブ フェスティバル 2018 Blu-ray」が2018年12月14日（金）に発売決定いたしました！今回は、ファンの皆様のご期待に応え、6月16日（土）と6月17日（日）の公演内容を収録した（最新情報コーナーなど一部を除く）、限定版を販売致します。さらに今年は映像特典として、今年の4月に開催された旅行企画「テイルズ オブ ツアー 沖縄編」のダイジェスト映像や、本イベント当日に上映したショートアニメ「ているずおぶ HR」#1 -Day 1-と#1 -Day 2-を収録いたします。
予約受付は10月1日（月）よりアソビストア、アニメイト、アニメイトオンライン、Amazon、コトブキヤ、ムービック通販、楽天ブックスほかにて開始致します。商品に関する詳細は、「テイルズ オブ」シリーズ公式ポータルサイト・テイルズチャンネル＋内「テイルズ オブ フェスティバル 2018」公式サイト http://tof.tales-ch.jp/（PC・スマートフォン共通）をご確認ください。
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商品概要
商品名：テイルズ オブ フェスティバル 2018 Blu-ray 限定版
発売日：2018年12月14日（金）発売予定
希望小売価格：12，000円（税抜）
収録時間：6月16日公演：約3時間収録予定
6月17日公演：約3時間収録予定
内容：テイルズ オブ フェスティバル 2018 Blu-ray（6月16日公演）テイルズ オブ フェスティバル 2018 Blu-ray（6月17日公演）
特典：テイルズ オブ フェスティバル 2018 特製ブックレット、テイルズ オブ フェスティバル 2018 特製収納ケース
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