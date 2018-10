■全員にジェムが当たる!3周年記念ドリームキャンペーン!

ドリームキャンペーンは、3周年記念ログインボーナスでもらえる「3周年ドリームチケット」を持っているだけで抽選に参加することができ、全員にジェムが当たります!

※3周年記念ログインボーナスの累計5日目、累計11日目で計2枚の「3周年ドリームチケット」が手に入りますが、所有数が2枚の場合は2回分の抽選が行われ、1枚の場合は1回分の抽選が行われます。

期間:2018年10月1日(月)0:00~2018年10月15日(月)23:59

■3周年記念ログインボーナスで最大「3,300」ジェムをゲット!

3周年を記念して、期間中の累計ログイン日数に応じた特別なログインボーナスをプレゼント!毎日ログインして、ジェムやガチャチケット、3周年ドリームチケットをゲットしよう!

期間:2018年10月1日(月)0:00~2018年10月15日(月)23:59

■期間中1回無料「SS1 撃ガチャ」開催!

3周年を記念して、チュートリアルを突破した全プレイヤーを対象に、ゲーム内で使用できる最高レアリティの「“SS レア”のアビリティ」が必ず手に入るガチャを期間中に1回無料でできるキャンペーンを開催します!

期間:2018年10月1日(月)18:00(メンテナンス終了後)~2018年10月10日(水)14:59まで

ほかにも「新規応援ログインボーナス」や「カムバック歓迎ログインボーナス」などさまざまなキャンペーンをご用意して冒険者のみなさまをお待ちしています。詳細は下記よりご確認ください。

(C) 2015-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.LOGO ILLUSTRATION: (C)2015 YOSHITAKA AMANO