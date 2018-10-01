【福井国体少年男子2回戦】大阪が山口を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子2回戦は10月1日 (月)、三国運動公園 人工芝グラウンドで山口県選抜少年男子 vs 大阪府選抜少年男子の試合が行われました。
前半、大阪は試合を有利に進め、山口からリードを奪う展開。
前半終了時点で、大阪は2点、山口は1点となる。
後半に入り、山口は大阪のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、大阪は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 1となり、大阪は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 山口県選抜少年男子

GK　12　高橋 駿介（1年）

DF　3　山邊 樹（1年）

DF　4　木村 裕貴（1年）

DF　15　山下 葵（1年）

MF　6　末永 章太郎(1年)

MF　7　柳井 敦志（1年）(C)

MF　8　山崎 柊人（1年）

MF　14　若松 陽和（1年）

FW　9　松原 翔太（1年）

FW　10　田中 誠太郎(1年)

FW　11　杉村 駿介（1年）

GK　1　秋山 大空（1年）

DF　16　岡部 友哉（2年）

MF　5　松嶋 倫太郎(1年)

FW　2　前田 唯翔（1年）

FW　13　吉村 広利（1年）

■ 大阪府選抜少年男子

GK　12　上林 豪（1年）

DF　2　當麻 颯（1年）

DF　4　村上 景司（1年）

DF　5　大串 昇平（1年）

DF　16　小澤 希海（1年）

MF　6　荻野 元伸（1年）(C)

MF　7　伊勢 航（1年）

MF　8　佐々木 斗夢(1年)

MF　10　樺山 諒乃介(1年)

MF　11　三渡洲 海鈴(1年)

FW　14　吉田 有志（1年）

GK　1　田川 知樹（1年）

DF　3　鷲見 海凪（1年）

MF　9　前田 龍大（1年）

MF　13　赤井 瞭太（1年）

FW　15　李 晃輝（1年）

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami