【福井国体少年男子2回戦】大阪が山口を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子2回戦は10月1日 (月)、三国運動公園 人工芝グラウンドで山口県選抜少年男子 vs 大阪府選抜少年男子の試合が行われました。

前半、大阪は試合を有利に進め、山口からリードを奪う展開。

前半終了時点で、大阪は2点、山口は1点となる。

後半に入り、山口は大阪のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、大阪は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 1となり、大阪は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 山口県選抜少年男子

GK 12 高橋 駿介（1年）

DF 3 山邊 樹（1年）

DF 4 木村 裕貴（1年）

DF 15 山下 葵（1年）

MF 6 末永 章太郎(1年)

MF 7 柳井 敦志（1年）(C)

MF 8 山崎 柊人（1年）

MF 14 若松 陽和（1年）

FW 9 松原 翔太（1年）

FW 10 田中 誠太郎(1年)

FW 11 杉村 駿介（1年）

GK 1 秋山 大空（1年）

DF 16 岡部 友哉（2年）

MF 5 松嶋 倫太郎(1年)

FW 2 前田 唯翔（1年）

FW 13 吉村 広利（1年）

■ 大阪府選抜少年男子

GK 12 上林 豪（1年）

DF 2 當麻 颯（1年）

DF 4 村上 景司（1年）

DF 5 大串 昇平（1年）

DF 16 小澤 希海（1年）

MF 6 荻野 元伸（1年）(C)

MF 7 伊勢 航（1年）

MF 8 佐々木 斗夢(1年)

MF 10 樺山 諒乃介(1年)

MF 11 三渡洲 海鈴(1年)

FW 14 吉田 有志（1年）

GK 1 田川 知樹（1年）

DF 3 鷲見 海凪（1年）

MF 9 前田 龍大（1年）

MF 13 赤井 瞭太（1年）

FW 15 李 晃輝（1年）