■新イベント「お月見ライブ in ティル・ナ・ノーグ」開催中!

「お月見ライブ in ティル・ナ・ノーグ」で新規参戦するキャラクターをご紹介!!

開催期間:開催中~10/15(月)13:59まで(予定)

※予告なく変更・終了になる場合があります

新規参戦キャラクター

■「お月見ライブ in ティル・ナ・ノーグ」ガシャ開催!

開催期間:開催中~10/31(水)13:59まで(予定)

※予告なく変更・終了になる場合があります

「お月見ライブ in ティル・ナ・ノーグ」ガシャでは、カノンノ・G、カノンノ・E、P・カノンノ、ミリーナの装備・魔鏡のみが出現します!また、本ガシャには、新たにカノンノ・Gの装備・魔鏡とカノンノ・E、P・カノンノの季節魔鏡、鏡装を追加しました。鏡晶石で10連を引くと、★5鏡装もしくは魔鏡が確定で手に入るほか、カノンノ・G確定ガシャチケットと精鏡珠25個が付いてきます!さらにカノンノ・Gの魔鏡とカノンノ・E、P・カノンノの季節魔鏡には、限定衣装がセットに!

注意事項

カノンノ・Gの限定衣装は新魔鏡を獲得時、イベント交換所、またはキャラカスタムから入手が可能です。

カノンノ・E、P・カノンノの限定衣装は季節魔鏡を獲得時のみ入手可能です。

魔鏡技に紹介、表示されているのは、最大強化後のステータス及び効果となります。

カノンノ・Gの魔鏡技

魔鏡技:紅翼秋昴流(カノンノ・G専用)

威力:1300

紅葉の竜巻で敵を巻き上げて空中を飛び大剣で貫く魔鏡技

CC:13

物理攻撃力:545

術攻撃力:364

カノンノ・Eの魔鏡技

魔鏡技:ディアハートビート(カノンノ・E専用)

威力:839

効果内容:聞く者の心に響くビートを刻み敵の術防を下げる魔鏡技

CC:13

物理攻撃力:536

術攻撃力:373

P・カノンノの魔鏡技

魔鏡技:パステル・パスカ(P・カノンノ専用)

威力:1150

効果内容:演奏に乗せて自身の音色を届け敵の術攻を下げる魔鏡技

CC:13

物理攻撃力:382

術攻撃力:527

■「お月見ライブ in ティル・ナ・ノーグ記念ログボ」開催!

「お月見ライブ in ティル・ナ・ノーグ」の配信を記念して、「お月見ライブ in ティル・ナ・ノーグ記念ログボ」を開催いたします。期間中12日間のログインで最大ダイヤ120個獲得できます。「お月見ライブ in ティル・ナ・ノーグ記念ログボ」では、イベントで活躍するキャラクターたちが出迎えてくれます。

開催期間:開催中~10/15(月)3:59まで(予定)

※予告なく変更・終了になる場合があります

■新機能!!「ルーム機能」実装!

ver2.7.0へのアップデートにより、新たに「ルーム機能」を実装いたしました!

「ルーム機能」では、ルームにお気に入りキャラクターを4人まで配置することができるほか、内装の変更やタッチによるキャラクターのリアクションなどを楽しむことができます!

お気に入りのキャラクターをルームに集め、ここでしか見れないひと時を楽しみましょう!

