【福井国体少年男子2回戦】石川が山梨をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子2回戦は10月1日 (月)、丸岡スポーツランド 人工芝グラウンド南コートで山梨県選抜少年男子 vs 石川県選抜少年男子の試合が行われました。

前半、山梨と石川は0 - 0の同点で折り返します。後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、石川が、山梨を6 - 5にてPKで下し、見事勝利しました。

詳細を確認する

メンバー

■ 山梨県選抜少年男子

GK 12 田中 大貴（2年）

DF 2 佐野 大樹（1年）

DF 3 及川 青空（1年）

DF 4 川野 泰治（1年）

DF 5 伊藤 真都（2年）(C)

MF 6 五十嵐 琉偉(1年)

MF 7 小川 嵩翔（1年）

MF 8 米野 智大（2年）

MF 11 深沢 寛太（2年）

FW 9 星野 佑弥（2年）

FW 10 川口 翼（1年）

GK 1 熊倉 匠（1年）

DF 13 飯弘 壱大（1年）

MF 14 笹沼 航紀（1年）

FW 15 吉田 龍之佑(1年)

FW 16 山中 琉聖（1年）

■ 石川県選抜少年男子

GK 1 紙谷 正平（2年）

DF 2 別宗 裕太（2年）(C)

DF 3 藤田 隼矢（1年）

DF 5 内山 仁（1年）

MF 6 佐々木 楓（2年）

MF 10 宮本 貫太（1年）

MF 13 安納 透也（1年）

MF 14 酒尾 竜生（1年）

MF 16 福地 優穏（2年）

FW 9 駒沢 直哉（1年）

FW 11 内藤 誠吾（2年）

GK 12 影近 大輔（2年）

DF 4 上野 千嘉（1年）

MF 7 小林 大佑（2年）

MF 8 鈴木 嶺騎（1年）

FW 15 坂本 健太（2年）