【福井国体少年男子2回戦】石川が山梨をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子2回戦は10月1日 (月)、丸岡スポーツランド 人工芝グラウンド南コートで山梨県選抜少年男子 vs 石川県選抜少年男子の試合が行われました。
前半、山梨と石川は0 - 0の同点で折り返します。後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、石川が、山梨を6 - 5にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 山梨県選抜少年男子

GK　12　田中 大貴（2年）

DF　2　佐野 大樹（1年）

DF　3　及川 青空（1年）

DF　4　川野 泰治（1年）

DF　5　伊藤 真都（2年）(C)

MF　6　五十嵐 琉偉(1年)

MF　7　小川 嵩翔（1年）

MF　8　米野 智大（2年）

MF　11　深沢 寛太（2年）

FW　9　星野 佑弥（2年）

FW　10　川口 翼（1年）

GK　1　熊倉 匠（1年）

DF　13　飯弘 壱大（1年）

MF　14　笹沼 航紀（1年）

FW　15　吉田 龍之佑(1年)

FW　16　山中 琉聖（1年）

■ 石川県選抜少年男子

GK　1　紙谷 正平（2年）

DF　2　別宗 裕太（2年）(C)

DF　3　藤田 隼矢（1年）

DF　5　内山 仁（1年）

MF　6　佐々木 楓（2年）

MF　10　宮本 貫太（1年）

MF　13　安納 透也（1年）

MF　14　酒尾 竜生（1年）

MF　16　福地 優穏（2年）

FW　9　駒沢 直哉（1年）

FW　11　内藤 誠吾（2年）

GK　12　影近 大輔（2年）

DF　4　上野 千嘉（1年）

MF　7　小林 大佑（2年）

MF　8　鈴木 嶺騎（1年）

FW　15　坂本 健太（2年）

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