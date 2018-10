■「ディシディア FF」のイベント「闘争の幕開け」が開始!

9月30日に、「ディシディア FF」のイベント「闘争の幕開け」が開始した。本イベントは、「ディシディア FF」に登場する「クラウド」などのヒーローサイドの英雄との戦いを追体験できる。また、各ダンジョンをクリアすると、「セフィロス」などのライバルサイドの英雄を仲間にできる。なお、ダンジョン「クラウド」をクリアすると★5物理ヘヴィアビリティ「イービルプレス」、「【凶】調和の使者 I&XII&XIV」をクリアすると★5アクセサリ「称号「威名の結束者」」が、それぞれ手に入る。

★5物理ヘヴィアビリティ「イービルプレス」

効果:ヘヴィチャージ状態の段階に応じて威力が変わるダメージ限界突破可能な闇属性単体物理攻撃(最大2段階)+自身のヘヴィチャージ状態解除

★5アクセサリ「称号「威名の結束者」」

効果:聖属性軽減【中】、闇属性軽減【中】

闘争の幕開け 開催期間

開催中から10月12日14時59分まで

■「闘争の幕開け」連動装備召喚第1弾が開催中!

イベントの開始にあわせて、「闘争の幕開け」連動装備召喚第1弾が開催中。本装備召喚には、「セフィロス」の覚醒奥義「スティグマ」付き装備「源氏の刀【VII】」や、「ゴルベーザ」の超絶必殺技「参れ、黒竜!」付き装備「マスターロッド【IV】」などの新装備が登場する。

★6刀「源氏の刀【VII】」

「セフィロス」専用覚醒奥義「スティグマ」

効果:敵単体に強力な15回連続の闇&無属性物理攻撃+一定時間、自身に闇属性をまとう+一定時間、暗黒覚醒モード+限界突破レベル1アップ+自身の必殺技ゲージを2溜める

★6ロッド「マスターロッド【IV】」

「ゴルベーザ」専用超絶必殺技「参れ、黒竜!」

効果:10連闇&無単体魔攻+一定時間自身闇まとい+現在HP99%ダメージ+攻撃無効バリア(最大HP100%分)+【黒竜モード】攻撃無効バリア継続中暗黒アビ使用時にもう一回放つ+攻撃無効バリア終了時に追撃[漆黒の魔道]

「闘争の幕開け」連動装備召喚第1弾 開催期間

開催中から10月12日14時59分まで

■「サントラ発売記念ダンジョンVol.3」が開催中!

現在、「FFRK」のオリジナル・サウンドトラック第3弾「FINAL FANTASY Record Keeper Original Soundtrack Vol.3」の発売を記念して、「サントラ発売記念ダンジョンVol.3」が開催中。本イベントは、各ダンジョンをクリアすることで「FFRK」オリジナルアレンジのBGMを獲得できる。なお、入手したBGMは「音楽室」で聴くことが可能だ。また、「【凶】踊る人形カルコブリーナ」をクリアすると★5吟遊詩人アビリティ「魔神の賛歌」、「【凶++】偽りの饗宴」をクリアすると★5吟遊詩人アビリティ「鬼神の戦歌」がそれぞれ手に入る。

サントラ発売記念ダンジョンVol.3 開催期間

開催中から10月15日14時59分まで

