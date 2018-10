■「SQUARE ENIX CAFE」と「SINoALICE(シノアリス)」との第2回コラボカフェ予約開始!

今回のテーマ:それは最悪の「コラボカフェ 現実篇」

「SQUARE ENIX CAFE」カフェブースの内装が「シノアリス」一色にチェンジ!カフェブースにて「シノアリス」にちなんだカフェ限定フード・ドリンクが楽しめる!店内物販ブースにてカフェ限定販売およびカフェ先行販売のオリジナル「シノアリス」グッズを販売!

東京10月1日(月)10:00より、大阪10月5日(金)10:00より予約開始!

東京10月1日(月)10:00より、大阪10月5日(金)10:00よりスクエニカフェ公式サイトにて予約開始(コラボカフェは東京(秋葉原)・大阪(梅田)で2018年10月20日から2018年11月16日開催)メニューやグッズなど詳細情報は、10月中旬、スクエニカフェ公式サイトで公開予定

スクエニカフェ公式サイト

http://www.jp.square-enix.com/cafe

「SINoALICE(シノアリス)」コラボカフェ期間

2018年10月20日(土)~2018年11月16日(金)

「SINoALICE(シノアリス)」コラボカフェ予約開始

東京:2018年10月1日(月)10時より

大阪:2018年10月5日(金)10時より予約開始

※店内物販ブース、テイクアウトコーナーのご利用は予約の必要はございません。

■コースターデザイン決定!

店内用コースターのキャラクターデザインはすべて初公開!

※ギシンアンキコースターを除く

※ドリンクメニューご注文の方、1 品につき 1枚ランダム配布

店内用 全10種(初公開デザイン)

※コースター裏面:新規書き下ろしメニューストーリー

テイクアウト用 全10種(通常デザイン)

店内用ギシンアンキコースター 全2種

コラボカフェ実施期間の前半と後半で入手できるコースターが変わります。

※ドリンクメニューご注文の方、1品につき1枚ランダム配布

ギシン(前半のみ):10月20日~11月2日まで

アンキ(後半のみ):11月3日~11月16日まで

■ランチョンマットデザイン決定!

ランチョンマットのデザインには、クロスストーリーを掲載!

※「シノアリス」のコラボフードをご注文の方、1品につき1枚ランダム配布(全5種)

ランチョンマット 全5種

■カフェ利用者プレゼント決定!

現実篇キャラクターズの末路の記事をスクラップにした小冊子をプレゼント!コラボカフェ実施期間の前半と後半で入手できる小冊子の内容が変わります!

※店内で飲食ご利用の方が対象です。

(前半):10月20日~11月2日まで 当日版

(後半):11月3日~11月16日まで 一週間後版

■ガチャメニュー決定!

ガチャメニュー3種類のうち、前半、後半で1種類が変わります!

※通常メニューメニューの詳細情報は、10月中旬、スクエニカフェ公式サイトで公開予定(http://www.jp.square-enix.com/cafe)

■「SINoALICE(シノアリス)」オリジナルグッズ追加情報!

販売期間:2018年10月20日(土)~2018年11月16日(金)

販売場所

「SQUARE ENIX CAFE 東京(秋葉原)」店内物販ブースにて販売

「SQUARE ENIX CAFE 大阪(梅田)」店内物販ブースにて販売

※オリジナルグッズの内容や販売に関する詳細は今後の発表をお待ちください。

「SQUARE ENIX CAFE」限定販売 グッズ

キラキラ缶バッジ(全12種)

ホログラムシートでキラキラ光る缶バッジです。第1弾に次ぎ<現実篇>バージョンです。ギシンとアンキも登場!(サイズ:約 5cm)

※カプセルトイ商品にてランダムでのご提供となります。

アクリルチャーム(全12種)

ナイトメアのデザイン入りのメタルパーツ付きのアクリルチャームです。第1弾に次ぎ<現実篇>バージョンです。ギシンとアンキも登場!(サイズ:縦約 12cm)

※カプセルトイ商品にてランダムでのご提供となります。

赤ずきん・パーカー

<公式ウィンターバージョン>(全1種)現実篇の赤ずきんが着用しているパーカーの<公式ウィンターバージョン>です!(サイズ:L)着丈 79/身幅 52/肩幅 45/袖丈 65

そのほかの「SQUARE ENIX CAFE」限定販売 グッズ

ポストカードセット(6枚セット全1種)

第1弾に次ぎ<現実篇>バージョンのポストカードセットです。ギシンとアンキも加わり 6枚1 セットになりました!(サイズ:縦 15cm×横 10cm)

ブレスレット(全5種/2個1セット)

各キャラクターの漢字のチャームがゆらゆら揺れるロングブレスレットです。PU レザーの紐を自由に調節し、ブレスレットにもネックレスにもなります。(サイズ:ブレスレット...16~19cm、ネックレス...67cm)

アンブレラ(全1種)

各キャラクターの漢字が現実篇風にデザインされたアンブレラです。降り注ぐ文字の渦に浸ってみてください。(サイズ:76cm)

レザーチェーン(全1種)

ウォレットやパスケースをつなげられるレザーチェーンです。ロックデザインのメタルのチャームにはギシンアンキがエンボスされている豪華仕様です。(サイズ:50cm)

ストール(全1種)

現実篇デザインとキャラクターの漢字が織デザインされたストールです。まるで文字に侵食されるようです...(サイズ:160×40cm)

「SQUARE ENIX CAFE」先行販売グッズ

ギシンアンキマグカップ(全1種)

「ヨコオタロウ氏が新たにネームを制作!!」

※1周年に公開したギシンアンキのコミックを使用

(サイズ:W約 85mm×H約 83mm(満水時約 300cc)

アクリルスタンド(全10種)

現実篇のキャラクターと、文字プレートが付属。衝動篇のアクリルスタンドと同サイズなので、並べて飾ることができます。(サイズ:W 約 110mm×H 約 150mm)

そのほかの「SQUARE ENIX CAFE」先行販売 グッズと新商品

ギシンアンキ ポーチ(全1種)

「ヨコオタロウ氏が新たにネームを制作!!」

※1周年に公開したギシンアンキのコミックを使用(サイズ:W 約 190mm×D 約 50mm×H 約 180mm)

ミニミラー

現実篇のアリスをデザインしたミニミラーです。拡大鏡つき。(サイズ:直径約 70mm)

クリアファイルセット(2枚セット・全10種)

キャラクターのビジュアルと、文字をデザインしたクールなデザインのクリアファイル 2種セットです。(サイズ:約 W 約 220mm×H 約 310mm)

トレーディングラバーストラップ(全10種)※新商品

ラインナップは「アリス」「シンデレラ」「グレーテル」「ピノキオ」「いばら姫」「かぐや姫」「シンデレラ」「赤ずきん」「人魚姫」「ドロシー」の全10種。(サイズ:高さ約 6cm)

ぬいぐるみ<ギシン>(全1種)/ぬいぐるみ<アンキ>(全1種)※新商品

生放送やスクエニカフェにて大活躍の「ギシンアンキ」ぬいぐるみが登場!サイズが小さめなので、飾っても持ち歩いてもかわいいですよ♪(サイズ:高さ約 25cm)

