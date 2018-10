■「星と翼のパラドクス」 新キャラクター(アズワン)・新機体(エア・リアル)公開

本作品にて、プレイヤーと共に巨大人型騎動機「エア・リアル」を駆使する「アズワン」は、既にヒカリ(CV:小松未可子さん)、ナギ(CV:白石涼子さん)、レイカ(CV:諏訪彩花さん)、シャーリー(CV:佐藤美由希さん)が公開されているが、新キャラクターとしてカズマ(CV:花倉洸幸さん)、イサドラ(CV:高橋未奈美さん)とさらに、巨大人型騎動機「エア・リアル」の新機体として、サブライガ、サイトヘッドが公開となった。

新エア・リアルは、サブライガを石垣純哉氏、サイトヘッドを形部一平氏がそれぞれデザインしている。

カズマ / サブライガ

カズマ(CV:花倉洸幸)

敵が強ければ強いほど燃える、生粋の戦士。決して恵まれた出自ではないが、恐れ知らずの性格とたゆまぬ努力で【ジ・オーダー】一員の座を勝ち取った。乗騎の【エア・リアル】サブライガを、相棒として非常に大切にしている。負けず嫌いで、敵に突っ込みすぎることも…。

サブライガ(デザイン:石垣純哉)

クリティカル範囲が広く、索敵範囲も広いため近接戦闘を得意とする、攻撃的なエア・リアル。また、軽量型だが吹き飛び耐性を持っている。

イサドラ / サイトヘッド

イサドラ(CV:高橋未奈美)

面倒見が良く、周囲に慕われるお姉さん。セクシーで奔放な一面もあるが、実は上流階級の出身で、かなりのセレブである。【エア・リアル】サイトヘッドの操縦は繊細で、無駄の無い優雅な動きで戦場を制圧していく。その私生活には謎が多く、コネを利用して独自の動きをしているようだが…。

サイトヘッド(デザイン:形部一平)

ダッシュ継続で加速し続ける移動力が特徴。最高速に達すると、敵に捉えられにくい。また、索敵距離がかなり長く遠距離からの攻撃が得意。

■「星と翼のパラドクス」 プライズアイテムが公開

「星と翼のパラドクス」のプライズアイテムが来年1月ごろより全国のアミューズメント施設で展開を開始。本日公開の新キャラも加え、さまざまなアイテムを展開していく予定とのこと。

NESiCAを持ち運べる「パスケース」、筐体のコクピットをイメージした「ボディバッグ」、機体起動時、アズワンと手を合わせる演出を再現した「スマホスタンド」などなど、「星翼」をもっと楽しめるグッズが開発中だ。

※写真の商品は、開発中の見本です。

発売元:タイトー

商品のお問い合せ先:タイトーお客様相談センター

0120-57-0788(年中無休 10:00~18:00)

https://www.taito.co.jp/

(C) SQUARE ENIX SUNRISE(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. / SUNRISE