■「SINoALICE CoNCERT～ギシンとアンキの愉快な音楽祭～」
日程：2018年11月23日（金）、2018年11月24日（土）
先行販売開始：2018年9月30日（日）22:00～2018年10月8日（月）23:59
ローソンチケットにて1次先行販売（抽選）を開始！
https://l-tike.com/st1/sinoalice
クリエイティブディレクター：ヨコオタロウ
音楽：岡部啓一（MONACA）
演奏：室内管弦楽団＆ピアノ＆ギター＆ハープ＆コーラス
主催：ILCA
制作：LIVE ASIA
運営：サンライズプロモーション東京
協力：（株）スクウェア・エニックス/（株）ポケラボ
コンサート公式サイト
https://sinocon.jp
■コンサート概要
日程
- 2018年11月23日（金）【昼の部】開場 14:30 開演 15:00【夜の部】開場 18:30 開演 19:00
- 2018年11月24日（土）【昼の部】開場 12:30 開演 13:00【夜の部】開場 16:30 開演 17:00
場所
ニッショーホール（東京都港区虎ノ門）
料金
全席指定 8,900円（税込）
注意事項
- 制限枚数:4枚
- 年齢制限:未就学児入場不可
- 規定数に達し次第終了となります
先行販売
1一次先行（抽選）:2018年9月30日（日）22:00～2018年10月8日（月）23:59
ローソンチケット 受付 WEB サイト https://l-tike.com/st1/sinoalice
当落確認期間・入金期間：2018年10月10日（水）15:00～2018年10月11日（木）23:00
チケット発券期間：2018年10月20日（土）10:00～公演日開演時間まで
2二次先行（先着）:2018年10月12日（金）19:00-2018年10月16日（火）23:59
ローソンチケット 受付 WEB サイト https://l-tike.com/st1/sinoalice2
入金期間：予約日の翌日23:00まで
チケット発券期間：2018年10月20日（土）10:00～公演日開演時間まで
一般発売日
2018年10月20日（土）10:00 一般販売
ローソンチケット 受付 WEB サイト（後日発表）
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