■「SINoALICE CoNCERT~ギシンとアンキの愉快な音楽祭~」

日程:2018年11月23日(金)、2018年11月24日(土)

先行販売開始:2018年9月30日(日)22:00~2018年10月8日(月)23:59

ローソンチケットにて1次先行販売(抽選)を開始!

https://l-tike.com/st1/sinoalice

クリエイティブディレクター:ヨコオタロウ

音楽:岡部啓一(MONACA)

演奏:室内管弦楽団&ピアノ&ギター&ハープ&コーラス

主催:ILCA

制作:LIVE ASIA

運営:サンライズプロモーション東京

協力:(株)スクウェア・エニックス/(株)ポケラボ

コンサート公式サイト

https://sinocon.jp

■コンサート概要

日程

2018年11月23日(金)【昼の部】開場 14:30 開演 15:00【夜の部】開場 18:30 開演 19:00

2018年11月24日(土)【昼の部】開場 12:30 開演 13:00【夜の部】開場 16:30 開演 17:00

場所

ニッショーホール(東京都港区虎ノ門)

料金

全席指定 8,900円(税込)

注意事項

制限枚数:4枚

年齢制限:未就学児入場不可

規定数に達し次第終了となります

先行販売

1一次先行(抽選):2018年9月30日(日)22:00~2018年10月8日(月)23:59

ローソンチケット 受付 WEB サイト https://l-tike.com/st1/sinoalice

当落確認期間・入金期間:2018年10月10日(水)15:00~2018年10月11日(木)23:00

チケット発券期間:2018年10月20日(土)10:00~公演日開演時間まで

2二次先行(先着):2018年10月12日(金)19:00-2018年10月16日(火)23:59

ローソンチケット 受付 WEB サイト https://l-tike.com/st1/sinoalice2

入金期間:予約日の翌日23:00まで

チケット発券期間:2018年10月20日(土)10:00~公演日開演時間まで

一般発売日

2018年10月20日(土)10:00 一般販売

ローソンチケット 受付 WEB サイト(後日発表)

(C) 2017, 2018 Pokelabo Inc./SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.