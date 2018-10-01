日本《防止兴奋剂法》今起施行 为迎奥运将加强取缔

【共同社10月1日电】旨在防止运动员使用兴奋剂的日本国内首个法律《防止兴奋剂法》1日起施行。面向2020年东京奥运会等，为加强兴奋剂查处，今后将可得到入国管理局及海关等相关行政机构的合作，把边境的信息用于兴奋剂取缔工作。日本反兴奋剂机构（JADA）专务理事浅川伸表示欢迎称“将能建设非常强有力的（取缔）环境”。

近年国际奥委会（IOC）重视通过对可疑运动员的事先抽查等进行查处、不让违规选手参赛的战略。在海外，已把出入境记录及海关检查等行政机构掌握的信息用于兴奋剂查处，还有向警察寻求合作的情况。

日本政府在东京申奥成功后的2014年，被IOC要求研究加强兴奋剂相关信息的收集体制。新法明确规定文部科学相可以向相关行政机构“要求提供资料或信息、以及其他必要的合作”，采取了接近国际水平的方式。

今后从比赛相关人士及行政机构等获得的信息将由日本体育振兴中心（JSC）统一集中管理，对JADA进行的查处工作提供支援。

根据世界反兴奋剂机构（WADA）的规定，不仅是禁止物质的使用，持有及获得周围人的帮助、隐藏等均属于违规。加强信息收集在日本国内通过检体采样以外方法进行查处也将成为可能，浅川表示“向世界宣传有着这一机制十分重要”，期待该法能起到抑制兴奋剂的效果。（完）