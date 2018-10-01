■クリスタルガシャに新ACT「ヴィーナス（CV：赤﨑千夏）」が登場！
「ヴィーナス（CV：赤﨑千夏）」と「マーズ（CV：日野聡）」、「ジュノー（CV：石見舞菜香）」の新ACT3体をピックアップした「新ACTピックアップクリスタルガシャ」が開催中。また、今回の「5ステップチャレンジ」では、STEP3で「ヴィーナス」、「マーズ」、「ジュノー」、「コタロー」、「美久佐 カンナ」のいずれか1体が確定で手に入るほか、STEP4で11連ガシャが1回無料、STEP5で「ヴィーナス」が1体確定で手に入る。
開催期間
開催中から10月19日11時59分まで
【★4 バトルACT】ヴィーナス（CV：赤﨑千夏）
【属性】黄
【タイプ】調和
【スキル】絶麗煌明
黄属性ACTの弱点攻撃時ダメージ倍率を2.0倍（1ターン継続）、黄属性アイテム4個をターゲットの周辺に移動
【リーダースキル】美々しき信仰
黄属性のHPを1.5倍、攻撃を1.8倍、黄属性アイテムの効果を1.5倍
【ステータス】（進化後LVMAX時）
HP：1707 攻撃：1192 回復：195
【★4 バトルACT】マーズ（CV：日野聡）
【属性】黄
【タイプ】野望
【スキル】進撃乱武
敵単体に攻撃×10倍の防御無効継続ダメージ（2ターン継続）、紫属性ダメージ軽減シールドを生成（75％軽減、1ターン継続）
【リーダースキル】猛々しき侵攻
野望タイプの攻撃を1.8倍、受けるダメージを10％軽減
【ステータス】（進化後LVMAX時）
HP：2323 攻撃：1233 回復：92
【★4 サポートACT】ジュノー（CV：石見舞菜香）
【属性】黄
【タイプ】正義
【スキル】泰平祝福
黄属性ACTのスロット数を2個増やす（2ターン継続）、キャプチャー時間を5秒延長（2ターン継続）
【オートスキル】瑞々しき希望
黄属性の攻撃を1.2倍、アイテムの取得上限を1個増やす
【ステータス】（進化後LVMAX時）
HP：1364 攻撃：814 回復：222
■「キョータロー（CV：小野 友樹）」が新登場！
期間限定で、リミテッドACTが新ACTピックアップクリスタルガシャに出現する。今回は「キョータロー（CV：小野 友樹）」が、★4バトルACTとして新登場。期間限定のリミテッドフェスで新ACT「キョータロー」を手に入れよう。
期間
開催中から10月5日11時59分まで
【★4 バトルACT】キョータロー（CV：小野 友樹）
【属性】赤
【タイプ】調和
【スキル】ジャスティストリガー
敵1体に固定30000ダメージを与え、赤属性のクリティカルダメージを1.7倍（2ターン継続）
【リーダースキル】腐れ縁フレンドシップ
赤属性の攻撃を2.4倍、ダメージアイテムで受けるダメージを50％増加
【ステータス】（進化後LVMAX時）
HP：2431 攻撃：1263 回復：132
■オルタナタワー「ヨルムンガンド」開催！
オルタナタワー「ヨルムンガンド」が開催中。今回のオルタナタワーでは、ドロップ報酬のフラグメントを集めることで、新ACT「ヨルムンガンド（CV：田村睦心）」が手に入る。最大20体のACTで「オルタナタワー」に挑み、強力なACTを手に入れよう。
開催期間
開催中から10月31日11時59分まで
【★4 バトルACT】ヨルムンガンド（CV：田村睦心）
【属性】紫
【タイプ】野望
【スキル】トキシックエフェクト
全てのダメージアイテムを消し、野望タイプACTのスロット数を2個増やす（3ターン継続）
【リーダースキル】エターナルチェイサー（進化後）
野望タイプの攻撃を2.25倍、他タイプの攻撃を半減
【ステータス】（進化後LVMAX時）
HP：1712 攻撃：1127 回復：152
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