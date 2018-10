エンドレス子作りRPG『CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ!』ゲームシステム概要を公開!

スパイク・チュンソフトは、PS4向けエンドレス子作りRPG『CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ!』のゲームシステム概要を公開しました。

以下、リリースより引用

(C) Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

monnchi