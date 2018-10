(©ニュースサイトしらべぇ)

ZOZOTOWNを運営する、スタートトゥデイ社の前澤友作社長と交際していることを公表した、女優の剛力彩芽。

彼女が、フランス・パリで貴重な経験ができたことをインスタグラムで報告したところ、「結婚したの?」とインターネット上が一時騒然となる事態が発生した。

■「CELINE」のコレクションショーに出席

剛力は30日、自身のインスタグラムを更新。フランス・パリで開催された「CELINE(セリーヌ)2019SS」のコレクションショーに出席したことを報告した。

初めてのコレクション。 CELINEさんの2019SSショーをフロントロウで観させていただきました。 フロントロウってショーの最前列なんです。 影響力のある方が座るような場所。 そんな凄い席から、大好きなデザイナーの Hedi Slimaneの新作コレクションを観させていただく。 そんな幸せなことはないです。 Hedi Slimaneの世界観が大好き。 芯の強さ、ブレない姿勢。 ショーはブラスバンドのドラムのリズムと 大きなBOXが動き出し扉が開く所から始まり そこから1人の女性が舞い降りてきたかのように現れてショースタート。 一瞬でCELINEの世界、 そしてHedi Slimaneの世界に引き込まれた。 ベースは黒で、シンプル。 タイトなスカートやパンツにワンピース。 たまにある真っ赤やゴールドやカラフルな色に目を奪われました。 モデルさんの表情や洋服の繊細なところまでもしっかり目に焼き付けて。 まだまだこの世界に浸っていたかったけど。 今回のショーで観たお洋服たちが似合うような芯の強い女性になりたい。 ロケ2日目もそろそろ終盤。何か1つでも残したい。 よし。インタビュー行ってきます。 #celine #celinebyhedislimane #parisfashionweek #paris

最前列であるフロントロウでショーを観覧したという剛力。自分の座席は「影響力のある方が座るような場所」だったと明かし、大好きなエディ・スリマンの新作コレクションが見られたことに「こんな幸せなことはないです」と感動したことを明かしている。

■「芯の強い女性になりたい」

最前列の席では、モデルの表情や洋服の繊細な部分までしっかりと堪能することができたよう。また…

「今回のショーで観たお洋服たちが似合うような芯の強い女性になりたい」

ともつづり、感動と同時に刺激を受けたことを明かしている。

■「マダム・彩芽・剛力」の表記に騒然

こちらの投稿には、剛力の貴重な経験に多くの反響が寄せられている中、招待券に「マダム・アヤメ・ゴウリキ」と表記されていることに注目が集まった。

「マダム」とは、日本では既婚者を指すという認識が広まっていることから、「結婚したの?」といった声が相次ぎ、一時騒然とした状況に。

・Madameって、ご結婚されたのですか!?

・マダム!! あやめちゃん、ご結婚されたの、、、?

・いつ御結婚されたんですか?

・マダムなの?? 剛ちゃん…結婚はまだしないでほしいな

フランスでは、成人女性を敬う表現として「マダム」が用いられることを説明するコメントも寄せられ、事態は落ち着いているものの、多くのファンが驚いてしまったようだ。

■「強い女性」志す姿に声援も

また、ショーの影響を受けて「芯の強い女性になりたい」とつづった彼女に対し、ファンから温かいコメントも多く寄せられている。

・色々な物を吸収して彩芽さんも芯の強い、ブレないそれでいてしなやかさを持った女性になって下さい

・言われても、堂々と「大好き」って宣言した貴女は素敵だと思います。充分、芯の強い女性です

・強いというのは優しいということ。どうか負けないで

・下劣な嫉妬の書き込みに負けるな! ブレのない強い気持ちで彼に付いて行くことを望みます

前澤社長との仲睦まじい様子をSNSに投稿して以降、批判的なコメントが多く寄せられるようになってしまった彼女。堂々と愛を貫こうとする姿勢に、「頑張って」「負けないで」と背中を押すような声が目立つ。

ドキッとする写真が、思わぬ騒動に発展してしまった今回の投稿。彼女から本当の吉報が届く日を心待ちにしたい。