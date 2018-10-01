「U-22プログラミング・コンテスト 2018」、事前審査を通過した40作品を発表

U-22プログラミング・コンテスト実行委員会は、「U-22プログラミング・コンテスト 2018」の応募460作品の中から、事前審査を通過した40作品を10月1日に発表した。
- 「RevivalCity」／Team01（日本工学院八王子専門学校）
- 「Ein Dieb Holo ～怪盗 ホロ～」／Team 13（日本工学院八王子専門学校）
- 「BuzzShot」／BuzzShot@official（日本工学院専門学校）
- 「コイン＆バルーン」／トコロ天's（日本工学院専門学校）
- 「Projection」／チーム投影（早稲田文理専門学校）
- 「回灯乱真展～光と錯覚の世界～」／カズト・フルタツ美術館（HAL大阪）
- 「スマートランドセル」／壱零（高槻市立郡家小学校・トロント補習授業校 小学部）
- 「CITYSCAPE」／ゲーム制作研究会（専門学校サンテクノカレッジ）
- 「働き蟻の法則」／Unlimited Works（ECCコンピュータ専門学校）
- 「OneDock」／MushroomIsGod（東京学芸大学国際中等教育学校）
- 「PoisionBursnie」／漢（日本工学院専門学校）
- 「ALUCARD」／竜の騎士団（日本工学院専門学校）
- 「WAR PHOTOGRAPHER」／チーム 武神（新潟コンピュータ専門学校）
- 「サモン・パレード」／マジックメイト（新潟コンピュータ専門学校）
- 「DOTTAN!!」／チーム ドタバタステップ（新潟コンピュータ専門学校）
- 「Slave Manager」／チームドローン（神戸電子専門学校）
- 「マスシフト」／ゴリラと愉快な飼育員たち（HAL大阪）
- 「リーダーオブプラネット」／オデッセイ191（HAL名古屋）
- 「Silhouette」／White Company（HAL大阪）
- 「Glow World」／光の世界（ECCコンピュータ専門学校）
- 「†かんばんAR†」／むげんびより（広島大学）
- 「SHADE」／ADD（トライデントコンピュータ専門学校）
- 「撮りっく！」／エノコログサ（HAL大阪）
- 「すたんキュー」／StamQube.ink（HAL名古屋）
- 「オシマル」／宮城采生（京都市立岩倉南小学校）
- 「トランス・ファーの冒険」／菅原裕一（早稲田文理専門学校）
- 「beacon」／段坂弘也（日本工学院専門学校）
- 「写刺繍 ～Sha-Shi-Shu～」／菅野晄（早稲田実業学校 初等部）
- 「Sander DX」／長谷川丈（HAL名古屋）
- 「FactMemory」／速川湧気（慶應義塾志木高等学校）
- 「SickData」／澁谷知希（川口市立里小学校）
- 「GANG OF GLORIOSAS - Prelude -」／舩橋聡太（早稲田大学）
- 「FastSSEとそれを用いたアプリの例」／Yoshioka Malick（博多青松高等学校）
- 「Flori」／緒方俊介（N高等学校）
- 「サイハテドロップ」／美座天佑（東京工業大学）
- 「ARoute」／山口響也（三田国際学園高等部）
- 「Lightn Renderer Engine」／藤巻光平（日本工学院八王子専門学校）
- 「BotsWars」／二瓶風吹（蔵前工業高等学校）
- 「SAVACS - Senior Assisting Video and Audio Communication System -」／矢野礼伊（N高等学校）
- 「Pendulum2」／山地隆介（六甲学院高等学校）