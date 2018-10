『シカゴ P.D.』ソフィア・ブッシュをもっと知るための８つのトリビア

『シカゴ P.D.』で4シーズンに渡り、リンジー役を好演したソフィア・ブッシュ。リンジーは魅力的なキャラでしたが、ソフィア自身もカッコよくて素敵な女性であることをご存知ですか?今回は、そんな魅力あふれるソフィアについて、8つのトリビアをご紹介します!

ソフィア・ブッシュの基本プロフィール

UNIVERSAL CITY, CA - JUNE 04: Sophia Bush visits 'Extra' at Universal Studios Hollywood on June 4, 2018 in Universal City, California. (Photo by Noel Vasquez/Getty Images)

まず初めに、ソフィア・ブッシュの基本プロフィールをご紹介。

誕生日:1982年7月8日生まれ(36歳)

出身:カリフォルニア州パサデナ

結婚:バツイチ(チャド・マイケル・マーレイと2005年4月〜9月まで結婚)

主な出演ドラマ:『ワン・トゥリー・ヒル』、『シカゴ P.D.』(次回作『Suvaillance』)

主な出演映画: 『モテる男のコロし方』、『ヒッチャー』

それでは、以下よりソフィアに関する8つのトリビアをご覧ください!

①ドラマ・映画のカースタントは自らやる!

『シカゴ P.D.』

CHICAGO P.D. -- 'Don't Bury The Case' Episode 409 -- Pictured: Sophia Bush as Erin Lindsay -- (Photo by: Matt Dinerstein/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『シカゴ P.D.』で特捜班の刑事リンジー役を演じたソフィア。

実は、劇中のカースタントは自分で行っていたのだそう。

「運転は大抵スタント・ドライバーのチームが行うのだけど、彼らは私がアマチュアのレーシング・ドライバー並みだと知ってるの。」と彼女はThe Wrapに語り、本作で全てのカースタントを務めていることを明かしました。

また、過去には映画『ヒッチャー』の撮影で、自ら懇願して360度スピンをしたこともあるそう!

女性でここまでの技術と勇気があるなんて、素敵すぎます・・・!

②セレブ界一の、熱心な活動家!

Do Something Twitter awardを受賞。

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 14: Actress Sophia Bush accepts the Do Something Twitter award onstage during the 2011 VH1 Do Something Awards at the Hollywood Palladium on August 14, 2011 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

イメージアップのために「活動家」を名乗るセレブは多いですが、ソフィアの場合は違います。

より良い世界を作るため、女性の権利向上や環境汚染の改善など、様々な問題に取り組む真の活動家なのです。

ソフィアは、世界の問題について人々の関心が高まるよう、SNSでたくさんのメッセージを発信しています。

彼女の貢献は高く評価されており、2011年には、若者にボランティア活動を促すNPO団体「Do Something」よりDo Something Twitter賞が与えられました。

「私は女優の仕事が大好きだけど、もしこれが世界の問題に取り組むことの妨げになるなら、続けられないわ。別の仕事を探すだけよ。」と語るソフィアは、セレブ界きっての活動家の1人といえるでしょう。

③射撃の名手だけど、銃規制を支持。

『シカゴ P.D.』

CHICAGO P.D. -- 'If We Were Normal' Episode 319 -- Pictured: Sophia Bush as Erin Lindsay -- (Photo by: Matt Dinerstein/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

12歳の頃から射撃の名手だったと語るソフィアは、銃を所有しており、趣味で射撃場へ行くこともあるそう。

しかし、アメリカで銃乱射事件が起こるたびに、SNSを通して銃規制を訴えています。

2017年にはインスタグラム上で、彼女の9歳の従妹が銃乱射事件で殺されたことを明かし、

「この狂気を止めるためなら、喜んで厳しいバックグラウンドチェックを受けますし、銃の入手まで長期間待ちますし、銃の返却だってします。」とコメントしました。

また、2018年のフロリダ州銃乱射事件の後には、

「もうたくさん。(中略)私が趣味を行う権利は、子供が殺害されずに教育を受ける権利ほど価値のあるものではありません。」と投稿し、改めて銃規制強化への支持を表明しました。

④17歳の時に「ローズ・クイーン」の座に輝く!

ローズ・パレード

PASADENA, CA - JANUARY 01: A general view of atmosphere and floats at the 2018 Tournament of Roses Parade presented by Honda on January 1, 2018 in Pasadena, California. (Photo by Gabriel Olsen/FilmMagic)

カリフォルニア州パサデナ出身のソフィア。

パサデナという町は、全米で放送される大規模な新年祝賀イベント「ローズ・パレード」が有名で、毎年1000人の若い女性から1人がローズ・クイーンに選ばれます。

1999年のパレードでは、17歳だったソフィア・ブッシュが見事ローズ・クイーンの座を獲得!

当時のロサンゼルス・タイムズ紙の記事には、「演劇ファンがローズ・クイーンに選ばれる」との見出しがつきました。

その記事によると、ソフィアは舞台に情熱を燃やしていたことから、クラスメイトに "ドラマ・クイーン" と呼ばれていたとのこと。

当時のパッションが、女優として活躍する現在につながっていると思うと感慨深いです・・・!

⑤初の仕事は、ライアン・レイノルズと共演!

『ヴァン・ワイルダー』

https://ewedit.files.wordpress.com/2017/01/sophia-bush-van-wilder.jpg

大ブレイクのきっかけとなった『ワン・トゥリー・ヒル』より前にも、複数の作品に出演していたソフィア。

初めての仕事は、2002年にリリースされたライアン・レイノルズの主演映画『ヴァン・ワイルダー』でした。

ソフィアにとって、ライアンが仕事上のファーストキスの相手だったらしく、2017年にその当時を思い返し「彼は最もプロフェッショナルで、優しくて、礼儀正しい人だった」と語りました。

他にも、大人気コメディ『サブリナ』に1エピソード、『NIP/TUCK マイアミ整形外科医』で女優のケイト・マーラと共にチアリーダー役で3エピソードに出演しています。

⑥『ターミネーター3』にキャスティングされていた!

『ターミネーター3』

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTI3MDUzNTMyMV5BMl5BanBnXkFtZTcwNzk4MjAzMw@@.V1SY1000CR0,0,1495,1000AL_.jpg

『ターミネーター3』のヒロインといえば、クレア・デインズ。

しかし驚いたことに、当初はソフィアがキャスティングされていたそう。

ソフィアは1週間にわたり撮影を行っていたものの、「この役には若すぎる」という理由で役を降ろされてしまいました。

現在は主にテレビ界で活躍するソフィアですが、もし『ターミネーター3』にそのまま出演していたら、映画の仕事がメインになっていたかも・・・?

⑦ハスキーボイスは小学生の時に始まった!?

WEST HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 15: Sophia Bush attends Variety and Women In Film's 2018 Pre-Emmy celebration held at Cecconi's on September 15, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

ソフィア・ブッシュといえば、ハスキーボイスも魅力の1つ。

しかし、その声を聞いて風邪と間違う人もいるらしく、ソフィアはニュース番組『TODAY』のインタビューで以下のように語りました。

「私の声は、確か小学2年生の時からこんな感じなの。」

「これが私の話し方というだけ。病気じゃないし、風邪をひいてるわけでもないわ。のどアメをくれるなら美味しいからもらうけど、特に必要ないのよ。」

ハスキーボイスが最高に似合っているので、そんな勘違いをされていたとは意外!

ちなみに、ソフィア自身はこの声が大好きだそうです。

⑧『ワン・トゥリー・ヒル』の出演回数はNo.1

『ワン・トゥリー・ヒル』時代のソフィア

Sophia Bush during The Cast of One Tree Hill Signs Their DVD and Soundtrack CD at F.Y.E. in New York City at F.Y.E. in New York City, New York, United States. (Photo by Lawrence Lucier/FilmMagic)

ソフィアの出世作は、2003年~2012年まで続いた青春ドラマ『ワン・トゥリー・ヒル』。

ソフィアの初登場は第2話だったものの、それ以降は毎エピソードに出演。

結果として、全9シーズンを通して「最も出演回数の多いキャスト」となりました。

ちなみに、本作の好きなキャラランキングでは、ソフィアが演じたブルック・デイビスが第1位。

出演回数だけでなく人気でもNo.1に輝いたソフィアは、もはや『ワン・トゥリー・ヒル』の顔と言ってもいいでしょう!

